https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html

Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин

Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин

Мигранты должны уважать законы РФ и традиции её народов, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T16:02

2023-12-14T16:02

2023-12-14T16:17

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В России, отметил президент, насчитывается свыше 10 миллионов трудовых мигрантов.Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростая, но не нужно решать экономические проблемы в ущерб коренному населению.За соблюдением этого правила должны следить соответствующие органы власти, а также своевременно реагировали на нарушения.Также президент заявил о необходимости создания "нормальных, человеческих условий" для мигрантов.

https://ukraina.ru/20231214/1052116276.html

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2023

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