https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html
Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин
Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин
Мигранты должны уважать законы РФ и традиции её народов, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T16:02
2023-12-14T16:02
2023-12-14T16:17
новости
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
пресс-конференция с путиным
мигранты
трудовые мигранты
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В России, отметил президент, насчитывается свыше 10 миллионов трудовых мигрантов.Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростая, но не нужно решать экономические проблемы в ущерб коренному населению.За соблюдением этого правила должны следить соответствующие органы власти, а также своевременно реагировали на нарушения.Также президент заявил о необходимости создания "нормальных, человеческих условий" для мигрантов.
https://ukraina.ru/20231214/1052116276.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, пресс-конференция с путиным, мигранты, трудовые мигранты
Новости, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Пресс-конференция с Путиным, мигранты, трудовые мигранты
Мигранты должны уважать традиции и законы РФ - Путин
16:02 14.12.2023 (обновлено: 16:17 14.12.2023)
Мигранты должны уважать законы РФ и традиции её народов, заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции