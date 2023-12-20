https://ukraina.ru/20231220/1052282501.html

На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь

На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь - 20.12.2023 Украина.ру

На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь

Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от мобилизации, выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью. Их возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук

2023-12-20T18:39

2023-12-20T18:39

2023-12-20T18:39

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По его словам, в стране в месяц выдают порядка шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% – инвалиды и сопровождающие. На Украине рассматриваются изменения законодательства в части пересечения границы. Планируется, что по новым правилам инвалида сможет сопровождать только один человек, который который с ним и сам должен вернуться в страну, добавил Матвийчук. Пока работа над нововведениями продолжается, страну продолжают покидать потенциальные военнослужащие. К тому же, документ на сопровождающих лиц при пересечении границы не имеет защиты, а потому его подлинность доказать сложно.Ранее сообщалось, что председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки.

https://ukraina.ru/20231208/1051860436.html

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новости, украина, мобилизация, сво, всу, уклонисты, инвалиды