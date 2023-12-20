На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь - 20.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231220/1052282501.html
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь - 20.12.2023 Украина.ру
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от мобилизации, выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью. Их возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук
2023-12-20T18:39
2023-12-20T18:39
новости
украина
мобилизация
сво
всу
уклонисты
инвалиды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/71/1033507111_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_2a61df3b22521cd7111a9062b0fef3d2.jpg.webp
По его словам, в стране в месяц выдают порядка шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% – инвалиды и сопровождающие. На Украине рассматриваются изменения законодательства в части пересечения границы. Планируется, что по новым правилам инвалида сможет сопровождать только один человек, который который с ним и сам должен вернуться в страну, добавил Матвийчук. Пока работа над нововведениями продолжается, страну продолжают покидать потенциальные военнослужащие. К тому же, документ на сопровождающих лиц при пересечении границы не имеет защиты, а потому его подлинность доказать сложно.Ранее сообщалось, что председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки.
https://ukraina.ru/20231208/1051860436.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/71/1033507111_3:0:1024:766_1920x0_80_0_0_ded27f29c61e36877d66d3c3006c306b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, сво, всу, уклонисты, инвалиды
Новости, Украина, мобилизация, СВО, ВСУ, уклонисты, инвалиды

На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь

18:39 20.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
Читать в
Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от мобилизации, выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью. Их возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук
По его словам, в стране в месяц выдают порядка шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% – инвалиды и сопровождающие.
"Это болезненная для нас категория, потому что в законодательстве не детализована система контроля за лицами, которые сопровождает лиц с инвалидностью. С инвалидом могут выехать несколько человек, а вернуться могут не все", - сказал Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.
На Украине рассматриваются изменения законодательства в части пересечения границы. Планируется, что по новым правилам инвалида сможет сопровождать только один человек, который который с ним и сам должен вернуться в страну, добавил Матвийчук.
Пока работа над нововведениями продолжается, страну продолжают покидать потенциальные военнослужащие. К тому же, документ на сопровождающих лиц при пересечении границы не имеет защиты, а потому его подлинность доказать сложно.
Ранее сообщалось, что председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки.
Вдовы погибших боевиков ВСУ через суды решают вопросы о выделении компенсации
8 декабря, 13:52
Люди нужны больше, чем пули – Washington Post о массовом бегстве мужчин с Украины Если оружие можно выпросить у союзников, то бойцов ВСУ придется находить внутри страны
 
НовостиУкраинамобилизацияСВОВСУуклонистыинвалиды
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45В ДНР за менее чем за сутки ранения получили 6 мирных жителей
19:32Белый дом надеется на согласование Конгрессом доппомощи Киеву в январе
19:08Авдеевская операция: Антонов о том, как ВС России делают очередной шаг к освобождению Донбасса
19:03Патриарх Кирилл, комментируя ситуацию с мигрантами в РФ, заявил о риске "потерять Россию"
18:39На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
18:21Украина получила 150 млн евро – столько стоят пять немобилизованных в ВСУ футболистов
18:20В Словакии рассказали с чего начнётся мировая война и причём здесь Украина
18:00"Решение Путина – главное событие года", Иван Охлобыстин попал под обстрел. Итоги 20 декабря
17:47Германия раскрыла цифру расходов на укрепление кибербезопасности Украины в 2023 году
17:41Девять стран НАТО и Швеция подписали пакт о защите киберпространства Украины
17:36У Запада огромное желание "помайданить" на Балканах - Захарова
16:52Яровая назвала санкции преступлением, которое возведено в форму псевдо закона
16:51"Свершилось руками президента": Константинов назвал чудом решение Путина по Крыму
16:47Зеленский теряет поддержку, Россия наращивает производство. О чём говорили эксперты 20 декабря
16:37"Слава богу в броник!": Актёр Охлобыстин попал под обстрел в Донецке
16:20Не-Тряпка против Победителя. Как готовится раздел Украины
16:18Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – Володин
15:55Руслан Калинчук: Если Россия начнёт воевать в полную силу, кровавая оперетка Зеленского закончится
15:53Володин назвал ключевое для Госдумы РФ решение Путина
15:50Провал контрнаступа, крах Карабаха, "Вагнер" у Лукашенко. Топ-5 событий 2023 года на территории б. СССР
Лента новостейМолния