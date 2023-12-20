https://ukraina.ru/20231220/1052282501.html
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь - 20.12.2023 Украина.ру
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от мобилизации, выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью. Их возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук
2023-12-20T18:39
2023-12-20T18:39
2023-12-20T18:39
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украина
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По его словам, в стране в месяц выдают порядка шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% – инвалиды и сопровождающие. На Украине рассматриваются изменения законодательства в части пересечения границы. Планируется, что по новым правилам инвалида сможет сопровождать только один человек, который который с ним и сам должен вернуться в страну, добавил Матвийчук. Пока работа над нововведениями продолжается, страну продолжают покидать потенциальные военнослужащие. К тому же, документ на сопровождающих лиц при пересечении границы не имеет защиты, а потому его подлинность доказать сложно.Ранее сообщалось, что председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки.
https://ukraina.ru/20231208/1051860436.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, сво, всу, уклонисты, инвалиды
Новости, Украина, мобилизация, СВО, ВСУ, уклонисты, инвалиды
На Украине раскрыли ещё одну схему побега из страны уклонистов, которую пока невозможно пресечь
Мужчины призывного возраста, уклоняющиеся от мобилизации, выезжают с Украины в качестве сопровождающих граждан с инвалидностью. Их возвращение не всегда отслеживается из-за пробелов в законодательстве, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы Игорь Матвийчук
По его словам, в стране в месяц выдают порядка шести тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% – инвалиды и сопровождающие.
"Это болезненная для нас категория, потому что в законодательстве не детализована система контроля за лицами, которые сопровождает лиц с инвалидностью. С инвалидом могут выехать несколько человек, а вернуться могут не все", - сказал Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.
На Украине рассматриваются изменения законодательства в части пересечения границы. Планируется, что по новым правилам инвалида сможет сопровождать только один человек, который который с ним и сам должен вернуться в страну, добавил Матвийчук.
Пока работа над нововведениями продолжается, страну продолжают покидать потенциальные военнослужащие. К тому же, документ на сопровождающих лиц при пересечении границы не имеет защиты, а потому его подлинность доказать сложно.
Ранее сообщалось, что председателям сельсоветов Украины разрешили
выдавать повестки.