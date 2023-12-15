Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки
Новыми полномочиями наделили председателей сельсоветов на Украине. Теперь они смогут самостоятельно выписывать повестки украинцам, заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передаёт "Укринформ"
"Сельский председатель имеет право лично формировать и подписывать повестки согласно постановлению Кабинета министров номер 352", – сказал Умеров во время заседания Конгресса местных и региональных властей во Львове.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области для отлова уклонистов будут созданы мобильные комиссии. Бороться с теми, кто не хочет пополнить ряды Вооружённых сил страны и отравиться на фронт намерены на областном уровне.
До этого сообщалось, что согласно новому законопроекту об ужесточении мобилизации на Украине, повестки будут вручать не только представителями военкоматов, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации.
Кроме того, на Украине анонсировали нововведение – повестки по электронной почте.
03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизацииКиевский режим готовит новое контрнаступление, но для восполнения потерь необходимо усилить мобилизацию. Военкомы отлавливают граждан для отправки на фронт где могут, а в украинском парламенте готовят законопроекты, которые позволят делать это более эффективно.