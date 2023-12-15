https://ukraina.ru/20231215/1052165641.html

Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки

Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки - 15.12.2023 Украина.ру

Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки

Новыми полномочиями наделили председателей сельсоветов на Украине. Теперь они смогут самостоятельно выписывать повестки украинцам, заявил министр обороны страны Рустем Умеров, передаёт "Укринформ"

2023-12-15T22:00

2023-12-15T22:00

2023-12-15T22:00

новости

украина

мобилизация

всу

сво

призывники

уклонисты

рустем умеров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049198374_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ae6be0b01be1a1b618b6210c0655d7fe.jpg.webp

Ранее сообщалось, что в Николаевской области для отлова уклонистов будут созданы мобильные комиссии. Бороться с теми, кто не хочет пополнить ряды Вооружённых сил страны и отравиться на фронт намерены на областном уровне. До этого сообщалось, что согласно новому законопроекту об ужесточении мобилизации на Украине, повестки будут вручать не только представителями военкоматов, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти, чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Кроме того, на Украине анонсировали нововведение – повестки по электронной почте.

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, всу, сво, призывники, уклонисты, рустем умеров