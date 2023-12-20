Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – Володин
16:18 20.12.2023 (обновлено: 16:51 20.12.2023)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Не все хотят жить под диктовку Вашингтона, уверен председатель Госдумы России. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что Владимир Путин своим примером доказал, что многое можно изменить.
"Решение президента выдвинуться на новый срок важно нашей стране и мировому сообществу, странам, которые хотят быть сильными и суверенными, планировать свое будущее самостоятельно, а не под диктовку Вашингтона и Брюсселя. Наш кандидат Владимир Владимирович Путин служением своей стране, мировому сообществу доказал, что многое можно изменить", — сказал Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. По его словам, правовая база для выборов Президента сформирована.