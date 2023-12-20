https://ukraina.ru/20231220/1052278504.html

Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – Володин

Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – Володин - 20.12.2023 Украина.ру

Решение Путина баллотироваться нужно и России и мировому сообществу – Володин

Не все хотят жить под диктовку Вашингтона, уверен председатель Госдумы России. Об этом он заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

2023-12-20T16:18

2023-12-20T16:18

2023-12-20T16:51

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Председатель ГД Вячеслав Володин подчеркнул, что Владимир Путин своим примером доказал, что многое можно изменить.Он подчеркнул, что необходимо сделать все для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. По его словам, правовая база для выборов Президента сформирована.

https://ukraina.ru/20231220/1052277448.html

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