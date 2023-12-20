Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Об этом председатель Государственной Думы России заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
Экономика России по итогам 2023 года показывает рост в 3,5%, тогда как у Германии она ушла в рецессию со спадом в 0,5%. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его мнению, показатели наглядно подтверждают, что далеко не всегда полезно заимствовать чужой опыт.
"Когда нас начинают учить из-за рубежа... Коллеги, мы должны понимать: нам ни в коем случае нельзя заимствовать слепо чей-то опыт, позволять вмешиваться в дела нашей страны, надо защищать наши ценности. То, что является основой любого государства", – подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее он подчеркнул, что Россия за за лет прошла путь "от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых лидеров".
15:06Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - МатвиенкоГлавное событие текущего года это решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания