Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны - 20.12.2023 Украина.ру
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Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны
Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны - 20.12.2023 Украина.ру
Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны
Об этом председатель Государственной Думы России заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
2023-12-20T15:50
2023-12-20T15:50
новости
россия
вячеслав володин
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Экономика России по итогам 2023 года показывает рост в 3,5%, тогда как у Германии она ушла в рецессию со спадом в 0,5%. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его мнению, показатели наглядно подтверждают, что далеко не всегда полезно заимствовать чужой опыт.Ранее он подчеркнул, что Россия за за лет прошла путь "от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых лидеров".
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новости, россия, вячеслав володин
Новости, Россия, Вячеслав Володин

Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны

15:50 20.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Об этом председатель Государственной Думы России заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ
Экономика России по итогам 2023 года показывает рост в 3,5%, тогда как у Германии она ушла в рецессию со спадом в 0,5%. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его мнению, показатели наглядно подтверждают, что далеко не всегда полезно заимствовать чужой опыт.
"Когда нас начинают учить из-за рубежа... Коллеги, мы должны понимать: нам ни в коем случае нельзя заимствовать слепо чей-то опыт, позволять вмешиваться в дела нашей страны, надо защищать наши ценности. То, что является основой любого государства", – подчеркнул председатель Госдумы.
Ранее он подчеркнул, что Россия за за лет прошла путь "от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых лидеров".
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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