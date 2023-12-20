https://ukraina.ru/20231220/1052277448.html

Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны

Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны - 20.12.2023 Украина.ру

Володин: Надо не заимствовать чужой опыт, а защищать ценности своей страны

Об этом председатель Государственной Думы России заявил в своем выступлении на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ

2023-12-20T15:50

2023-12-20T15:50

2023-12-20T15:50

новости

россия

вячеслав володин

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Экономика России по итогам 2023 года показывает рост в 3,5%, тогда как у Германии она ушла в рецессию со спадом в 0,5%. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его мнению, показатели наглядно подтверждают, что далеко не всегда полезно заимствовать чужой опыт.Ранее он подчеркнул, что Россия за за лет прошла путь "от слабого, разваливающегося государства к сильнейшей европейской экономике, которая входит в пятерку мировых лидеров".

https://ukraina.ru/20231220/1052275776.html

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новости, россия, вячеслав володин