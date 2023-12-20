Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко - 20.12.2023 Украина.ру
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Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко
Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко - 20.12.2023 Украина.ру
Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко
Главное событие текущего года это решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания
2023-12-20T15:06
2023-12-20T15:24
новости
россия
владимир путин
матвиенко
выборы
президентские выборы
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Она добавила, что действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и в ходе беседы поделился своим мнением о том, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу баллотироваться на пост президента России.Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
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новости, россия, владимир путин, матвиенко, выборы, президентские выборы
Новости, Россия, Владимир Путин, Матвиенко, выборы, президентские выборы

Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко

15:06 20.12.2023 (обновлено: 15:24 20.12.2023)
 
© vk.com / Валентина Матвиенко
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© vk.com / Валентина Матвиенко
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Главное событие текущего года это решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания
"Думаю, что выражу наше общее мнение, сказав, что главным политическим событием уходящего года стало решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться на должность президента Российской Федерации", - заявила Матвиенко.
Она добавила, что действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе.
Председатель Народного совета ДНР Артем Жога встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и в ходе беседы поделился своим мнением о том, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу баллотироваться на пост президента России.
Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.
Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
Встреча В.Путина с уполномоченными и представителями правозащитных организаций - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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