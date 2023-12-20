https://ukraina.ru/20231220/1052275776.html

Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко

Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко - 20.12.2023 Украина.ру

Главным событием года стало решение Путина баллотироваться - Матвиенко

Главное событие текущего года это решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания

2023-12-20T15:06

2023-12-20T15:06

2023-12-20T15:24

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Она добавила, что действительно ответственный, лидерский шаг, который придаёт всем россиянам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе. Председатель Народного совета ДНР Артем Жога встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным и в ходе беседы поделился своим мнением о том, что Владимир Путин ответил согласием на просьбу баллотироваться на пост президента России.Заявление об участии в выборах президента Владимир Путин сделал после награждения Героев России в Кремле.Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина добавила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.

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новости, россия, владимир путин, матвиенко, выборы, президентские выборы