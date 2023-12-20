https://ukraina.ru/20231220/1052273493.html

Не-Тряпка против Победителя. Как готовится раздел Украины

Не-Тряпка против Победителя. Как готовится раздел Украины - 20.12.2023 Украина.ру

Не-Тряпка против Победителя. Как готовится раздел Украины

Некий негласный итог заочному спору двух Владимиров -- президентов России и Украины Путина и Зеленского своеобразно подвел обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер.

2023-12-20T16:20

2023-12-20T16:20

2023-12-20T16:22

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

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По поводу президента России было написано: "Объявить Владимира Путина геополитическим победителем года <...>, его позиция выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад. Хваленое контрнаступление Киева застопорилось, экономика Путина выдержала западные санкции, европейская решимость угасает, американская поддержка ослабевает".А вот о президенте Украины Зеленском написали, что по итогу он не попал ни в какой список. Хотя ему хотели присудить титул "геополитический неудачник года". Но потом одумались: мол, газета The Wall Street Journal пишет, что не могла себе такого позволить, поскольку его (Зеленского) "стойкость и выдержка перед угрозами и провалами достойна восхищения".Другими словами, человека, который на бруствере окопа на переднем крае демократии противостоит "путинскому Мордору" ни в коем случае нельзя величать лузером.Слава Богу, для этих целей есть сам Зеленский. Если Путин на своей пресс-конференции и беседе с народом опять показал себя, как адекватный и ответственный человек, которому есть что сказать о своей стране и который об этом прямо говорит, не юля и не изворачиваясь, то Зеленский опять "порадовал" общественность изысканиями в глубинах собственного самосознания и невероятными проявлениями самовосприятия и конечной самооценки.Так уже было: еще в 2019 году в один из первых визитов на фронт АТО/ООС к боевикам "Азова" Зеленский пытался убедить тамошних визави, что он – "не лох какой-то". Сейчас же президент Украины пытался убедить уже весь мир, что он – "не тряпка какая-то".Эффект был достигнут стопудово. Но обратный. Как "азовцы" убедились и удостоверились, с кем имеют дело, так и весь мир сегодня точно знает, кто рулит Украиной. Так что неопубликованные выводы The Wall Street Journal о Зеленском – это не ноу-хау газеты, не секрет Полишинеля и даже не бином Ньютона в исполнении булгаковского Коровьева с глумливым взглядом, подчеркнутым треснутым пенсне.А главный вывод, который сделали многие обозреватели, наблюдавшие за пресс-конференциями двух президентов, прост, как правда. Все сказанное Путиным сводится к тому, что Украина скоро может прекратить свое существование на карте мира. И отнюдь не только в результате спецвоенной операции (СВО) по приведению Украины в адекватное состояние и обеспечению безопасности России. Слова российского президента – это фактически приговор украинской государственности.Украина, растаскиваемая недоброжелателями извне, взорвется изнутри навстречу этим внешним поползновениям. "Многие жители запада Украины хотят возвращения этой территорий Польше, Румынии или Венгрии. Польша спит и видит, как бы вернуть западные территории Украины. История расставит все по своим местам, мы мешать не будем, но и своего не отдадим. Россия своего не отдаст: вот что все должны понять", – заявил Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.Вот и посмотрим на то, что он имел в виду:Больше всего на Западе аппетиты, разумеется, у Польши. До 1772 года (пик территориального могущества речи Посполитой до первого раздела) ей принадлежала даже нынешняя Винницкая область, до которой сегодня геополитически шаловливые польские ручонки не дотягиваются.После восстановления Польши и ее победы над советскими Россией и Украиной в 1920 году под Варшавой до 1939 года находились Галичина (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, а также юг Подкарпатского и Малопольского воеводств собственно Польши), а также Волынь (Волынская и Ровенская области, запад Житомирской, север Тернопольской и Хмельницкой областей, восточная часть Люблинского воеводства Польши и юг Брестской области Белоруссии).В 1939 году СССР все решил по-своему, и его лидер Иосиф Сталин отдал почти все эти земли советской Украине.Точно так же, как в 1940 году передал, а в июне 1945 года оформил в Черновицкую область Северную Буковину, а потом в Аккерманскую, до 1954 года в Измаильскую, а потом в Одесскую области – Южную Бессарабию, отобранные у Румынии.Равно как Закарпатье, которое в 1945 году вошло в состав УССР, а через год стало украинской Закарпатской областью.По мнению многих, рассуждая обо всех этих землях, Путин фактически послал сигнал Европе о том, что Россия готова к разделу Украины, если Запад готов взять на себя ответственность за новые полученные земли. Точнее – Евросоюз, ибо все новые бенефициары украинских земель – его члены. Равно как и члены НАТО.При этом о спасительной роли России в деле существования украинской государственности Путин уже говорил в прошедшем времени: "Единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины – всегда была Россия". Ключевое слово тут БЫЛА (выделено мною. - Авт.). Глагол в прошедшем времени.Из Украины без России -- такое же государство, как из Зеленского ее президент: термин есть, а вот смыслом он не наполнен. Фактически Украинской квази-государство начало складываться в процессе национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого с 1648 по 1654 год, до вхождения казацкой державы под скипетр династии московских царей Романовых.Потому попытка побыть без России была предпринята в 1917-1920 годах в качестве Украинской державы в виде гетманата Павла Скоропадского и Украинской Народной Республики (УНР) Симона Петлюры. Ничего не получилось, ибо утонуло в дрязгах и толкотне у корыта.С 1922 по 1991 год Украина была социалистической республикой в СССР, и с 1 декабря 1991-го до сих пор – в независимом плавании. Как бы в независимом. Потому что после госпереворота 2014 года и при переходе под западное кураторство Украина фактически лишилась любого суверенитета – политического, экономического, дипломатического, культурного, военного и т. д.Но не разодрали Украину на части только потому, что за ее спиной всегда стояла Россия. Гитлеру это не дал СССР, частью которого была Украина и вместе с другими народами сражалась за свою независимость и жизнь. Потом за Союз встала Россия, который не выгодно было терять Украину и превращать ее территорию в враждебные земли.Только Россия не позволяла дерибанить Украину и после госпереворота-2014, потому что многие в Москве, к тому же, жили еще в парадигме представлений американского зубра советологии-политологии Збигнева Бжезинского, который утверждал, что возобновление российской империи в любом виде невозможно без Украины.И именно поэтому "старина Збиг" был идеологом непременного отрыва Украины от России как предвестия и неотъемлемого условия погибели российского имперского духа и имперского же проекта. Призывая отрывать Украину, он хотел похоронить Россию.Так думал и, походу, еще и сейчас так думает Запад. И он прозевал главное за последние 30 с небольшим лет – Россия научилась жить без Украины. А при Путине даже начала восстановление своего статуса сверхдержавы, не особо оглядываясь, "а че там у хохлов".Но поскольку Запад поставил своей задачей переподчинение себе остатков Украины, Путин вновь сказал, что Россия не будет мешать таким странам, как Польша, Венгрия или Румыния, забрать свои исторические территории на западе Украины.Однако все то, что было получено Украиной от России, должно ей же, России, и вернуться! Как минимум, весь Юго-Восток Украины – сейчас территория, где проживает русское, русскоговорящее и русскоязычное население, объявленное неонацистами Зеленского "несуществующим".Все эти земли стали украинскими в процессе образования УССР в составе СССР. А со средины XVIII и до начала XIX века это были земли сначала Дикого поля, а потом и землями Новороссии, отвоеванными у Крымско-татарского ханства и Оттоманской Порты (Турции), претендующих на эти земли. В 1764 году была создана первая Новороссийская губерния в составе России. В 1783 году российским стал Крым, а потом в процессе становлений УССР там образовались Харьковская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Запорожская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Одесская области. В 1954 году Украине были переданы Крым и Севастополь.Но вот только некоторые данные о рождении крупнейших городов Новороссии: в 1754 году образован Кировоград (Елисаветград), в 1770 году -- Запорожье (Александровск), в 1775 году -- Кривой Рог, в 1776 году – Днепропетровск (Екатеринослав), в 1778 году – Мариуполь и Херсон, в 1789 году – Николаев, в 1783 году – Севастополь, в 1784 году – Симферополь, в 1794 году – Одесса, в 1795 году – Луганск, в 1869 году – Донецк.И все земли эти -- то, о чем Путин и сказал, что "своего мы не отдадим". Это земли, переданные Украине по доброй воле Россией, а нынешние неонацисты эту добрую волю не оценили. И развязали сначала гражданскую войну против части собственного народа, обвиненного у сепаратизма, а потом и геноцид против русских. По признаку языка и национальной принадлежности.Из областей Новороссии, возрожденной в политическом глоссарии и геополитическом вокабуляре, Севастополь, Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области уже стали частью России. Теперь, сказал Путин, очередь за всеми остальными областями Новороссии. И, судя по всему, не только ее.Впрочем, так уж сложилось исторически, что и столицы нынешней неонацистской Украины – Киев – тоже русский город. Русский! В прошлом году кандидат исторических наук Александр Байрамов в интервью "АиФ" рассказал: "После того как Украина, принадлежавшая Польше, в 1654 году пожелала воссоединиться с Россией, началась долгая война, окончившаяся победой Русского царства в 1667 году. По итогам той войны к России "навеки" отходила вся Левобережная Украина. А вот Киев — лишь на время. До подписания "Вечного мира", к которому обе стороны долго готовились. Он был подписан в Москве 6 мая 1686 года и состоял из 33 статей. Одна из них касалась "матери городов русских": "О покупке Россией у Речи Посполитой Киева за 146 тыс. руб. по братской дружбе и любви". Но, как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Изначально поляки требовали 200 тыс. руб., в противном случае грозили уехать. Князь Василий Голицын, что вел переговоры, не моргнув глазом, велел накрывать прощальный стол и закладывать лошадей. Тогда у поляков гонору по­убавилось, и цену они сбили. Сумму перевозили в Польшу на телегах в три приема — все-таки почти 4,5 т серебра. Сейчас 1 г серебра ЦБ РФ оценивает в 46,08 руб., следовательно, в пересчете на нынешнюю российскую валюту за Киев было заплачено 207 млн 360 тыс. руб".Красиво? Несомненно. И, как говорится, лыко в строку по общей ситуации, которая складывается сегодня в Украине.Но главное – даже не это. Момент для своих предложений Путиным выбран крайне удачно. Украина неонацистская стремительно теряет поддержку Запада и остается без западного подсоса – помощи и кредитов, без которых она фактически банкрот.Вот некоторые цифры:-- в 2023 году Киев получил от западных стран около 40 млрд долл бюджетной поддержки в виде грантов и кредитов, которые нужно отдавать, а нечем;- согласно госбюджету Украины, на 2024 год, его доходная часть составляет составят ― 1,76 трлн грн (43 млрд долл по прогнозируемому на 2024 год курсу), а расходная почти вдвое больше ― 3,35 трлн грн (82 млрд долл). Предельный дефицит бюджета определен в 1,57 трлн гривен, который частично панируется покрыть за счет приватизации (4 млрд грн), за счет внутренних займов (526 млрд гривен), а львиную долю ― 1 668 млрд гривен (41 млрд долларов) за счет внешних займов, а их пока никто не дает;- основным донором украинского госбюджета в 2024 году должен был стать ЕС, от которого Киев ожидал получить 19 млрд долларов. На последнем саммите ЕС рассматривался вопрос о выделении Украине 50 млрд евро (55 млрд долларов) в течение 2024-2027 годов, но Венгрия заблокировала это решение.Это, повторяю, путь к дефолту и чистое банкротство, если не изменится. Но Зеленский, судя по всему, рулит страной, не приходя в сознание: "…Поймите меня: я не тряпка какая-то, я защищаю интересы своего государства во время войны". И тут ни убавить, ни прибавить…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231219/1052224295.html

https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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эксклюзив, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский