https://ukraina.ru/20231220/1052265440.html
"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе
"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе - 20.12.2023 Украина.ру
"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе
Читатели немецкого издания Die Welt согласились с заявлением президента России Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
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россия
запад
владимир путин
немцы
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"Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил один из читателей."Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал другой."Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал читатель.Один из немецких читателей пожелал Путину удачи на следующих президентских выборах."Украина не может и не одержит победу в этой войне. […] Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил другой.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.
https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, запад, владимир путин, немцы
Новости, Германия, Россия, Запад, Владимир Путин, немцы
"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе
Читатели немецкого издания Die Welt согласились с заявлением президента России Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине
"Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил один из читателей.
"Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал другой.
"Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал читатель.
Один из немецких читателей пожелал Путину удачи на следующих президентских выборах.
"Президент Путин абсолютно прав, весь Запад, все переданные миллиарды, все увенчалось провалом. На Украине будет буферная зона на Украине и все будет как раньше! Желаю Путину удачи на следующих выборах!" — написал Dirk D.
"Украина не может и не одержит победу в этой войне. […] Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил другой.
Президент России Владимир Путин
ранее заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.