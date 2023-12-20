https://ukraina.ru/20231220/1052265440.html

"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе

"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе - 20.12.2023 Украина.ру

"Всё увенчалось провалом": немцы согласились со словами Путина о Западе

Читатели немецкого издания Die Welt согласились с заявлением президента России Владимира Путина о провальных попытках Запада нанести России стратегическое поражение в конфликте на Украине

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

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"Санкции против России весьма эффективны: наша экономика стремительно катится вниз", — пошутил один из читателей."Даже если вас не устраивает исход, нынешняя ситуация совпадает с заявлениями Путина!" — написал другой."Тут-то Путин прав. И нытье на Западе было действительно ожидаемым. Западные страны сами себе вставили палки в колеса", — прокомментировал читатель.Один из немецких читателей пожелал Путину удачи на следующих президентских выборах."Украина не может и не одержит победу в этой войне. […] Оглядываясь назад, можно сказать, что все санкции и миллиарды помощи были напрасны", — подытожил другой.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Запад хотел развалить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы. По его словам, такая большая страна, с достаточно большим населением Западу была не нужна.

https://ukraina.ru/20231216/1052156660.html

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новости, германия, россия, запад, владимир путин, немцы