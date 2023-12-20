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Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко
Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко - 20.12.2023 Украина.ру
Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко
Вооружённые формирования киевского режима создают склады боеприпасов в районе временно подконтрольного Киеву города Часов Яр на артёмовском участке фронта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-20T08:04
2023-12-20T08:04
2023-12-20T08:04
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"В районе населённого пункта Часов Яр [вблизи Артёмовска] выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения", - рассказал Марочко.По словам его источников, склады боеприпасов, "размещены вблизи частных домостроений, а также в подвальных помещениях многоквартирных домов".Эксперт подчеркнул, что, формируя склады боеприпасов в данном районе, ВСУ пренебрегают безопасностью его жителей.
https://ukraina.ru/20231220/1052257701.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, артемовск, сво, всу, боеприпасы
Новости, Россия, Артемовск, СВО, ВСУ, боеприпасы
Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко
Вооружённые формирования киевского режима создают склады боеприпасов в районе временно подконтрольного Киеву города Часов Яр на артёмовском участке фронта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 20 декабря сообщает РИА Новости