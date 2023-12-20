Украинские войска создают склады боеприпасов в домах в районе Часова Яра – Марочко

"Наступает в Бахмуте" и "разгромил российскую армию". Чем занимается неонацист Андрей Билецкий Один из лидеров украинских неонацистов и основатель пресловутого "Азова"*, бывший депутат Андрей Билецкий последнее время редко мелькает на публике, но недавно он всё же дал интервью "Украинской правде"