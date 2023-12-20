https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html
Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины
Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины - 20.12.2023 Украина.ру
Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины
Официально Варшава, Будапешт и Бухарест не выдвигают территориальных претензий к Киеву. Однако на уровне конкретных действий Польша, Венгрия и Румыния интегрируют свои бывшие земли на Западе Украины.
2023-12-20T06:48
2023-12-20T06:48
2023-12-20T06:48
эксклюзив
украина
западная украина
венгрия
польша
румыния
россия
зарубежье
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря, как будто предваряя заявление Владимира Зеленского в тот же день о границах Украины образца 1991 года, напомнил историю формирования этих границ.«Западные земли Украины? Мы же знаем, как Украина их получила. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных, – там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счёт Германии: отдал восточные земли Германии, Данцигский коридор, да и сам Данциг. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии – всё отдал туда, в Украину» – сказал российский лидер."И люди, которые там живут, – многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, – они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть" – отметил он.Особый акцент на Польше президент России сделал не случайно. Во-первых, в состав этой страны с 1919 по 1939 год (а с XIV по XVIII века – в состав Речи Посполитой) входила большая часть Западной Украины. Речь о Волыни (ныне Волынская и Ровенская области Украины) и Восточной Галичине (соответственно, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Во-вторых, именно Польша в последнее время приложила больше всего усилий по инкорпорации этих областей в свою орбиту.Конечно, на политическом уровне даже маргинальные польские партии не выдвигают территориальных претензий к Украине, максимум, о чём идёт речь – это компенсация за имущество поляков, которых депортировали в Польшу с Волыни и Восточной Галичины после 1944 года. При этом власти в Варшаве, независимо от их окраса, публично всегда поддерживали и поддерживают «территориальную целостность Украины в границах 1991 года». Однако на деле всё обстоит несколько по-другому.К примеру, в июле 2023 года был запущен проект «Польский сервис восстановления Украины». Он на 90 с лишним процентов профинансирован из бюджета Польши в рамках дотации, предназначенной для «усиления польского экономического представительства в западных областях Украины». Кроме того, проект предполагает не только привлечение польских компаний на Украину и поддержку польско-украинского экономического сотрудничества, но и налаживание контактов с органами местного самоуправления и местной администрации.А в ходе презентации во Львове польские чиновники прямо заявляли, что проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников. Собственно, Львовская область уже плотно интегрирована в польское административное поле без всяких специальных проектов, сюда польский премьер и министры приезжали в последние годы чаще, чем в некоторые регионы Польши.Стоит обратить внимание, что упомянутый польский проект выходит за рамки Восточной Галичины и Волыни. Он охватывает также Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области – их территория была частью Речи Посполитой до её первого раздела. А возвращение восточной границы Польши к состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков – так же, как и выход к Чёрному морю (которого Речь Посполитая, кстати, никогда не имела).У Венгрии аппетиты на Западной Украине поскромнее, и ограничиваются одной областью – Закарпатской. Её территория входила в состав Венгерского королевства с начала Х века по 1918 год, и в 1939-1944 годах. По результатам переписи 2001 года в Закарпатской области проживало более 150 тысяч венгров (более 12% населения), ныне их число оценивается в 100 тысяч. В последние годы между Киевом и Будапештом нарастают конфликты в связи с тем, что закарпатских венгров лишают образования на родном языке и вообще права на его публичное употребление.Как и в случае с Польшей, ни власти Венгрии, ни даже самые радикальные венгерские политические силы не выдвигают формальных территориальных претензий, однако влияние Будапешта в Закарпатье даже ныне сложно переоценить. С 1991 года в области создана и финансируется сеть де-факто венгерских учебных заведений (от дошкольных до высших), лечебных учреждений, спортивных и культурных организаций, а также структур поддержки малого бизнеса, в том числе выделяющих льготные кредиты. На эти цели из венгерских бюджетов разного уровня ежегодно выделяются десятки миллионов евро.А осенью 2023 года 77-летний венгерский миллионер Иштван Варга заявил, что готов выкупить Закарпатскую область у Киева за деньги, которые он планирует выручить от добычи золота на севере Венгрии. И официальный Будапешт Варгу не просто не осудил – наоборот, он на несколько дней стал «звездой» большинства венгерских СМИ. Газета Bors безо всякой иронии написала, что если план бизнесмена осуществится, то Варга войдёт в учебники истории. А информацию об этом плане опубликовало подавляющее большинство венгерских СМИ, включая респектабельные и близкие к властям Népszava, Index.hu, 24.hu, а также мультиязычный портал Daily News Hungary.В Румынии же, где помнят, что территория Черновицкой области входила в состав Румынского королевства с 1918 по 1940 года, есть политики, открыто говорящие о территориальных претензиях к Украине. При этом официальный Бухарест также финансирует множество румынских структур в этом украинском регионе.А в марте 2023 года румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию Черновицкой и части Одесской областей Украины, в том числе острова Змеиный, а также части Закарпатья, населённой преимущественно румынами. Сформулирован он иезуитски – в виде поправки к Договору о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной. Если её примут, договор будет расторгнут, а Бухарест официально предъявит Киеву территориальные претензии. Пока что законопроект задвинут в дальний ящик, но не отвергнут.Как отметил Владимир Путин, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. «Не хотят – не надо. История всё расставит на свои места. Мы мешать не будем, но своё не отдадим. Вот что все должны понять – и в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться – пусть договариваются. Но только мы будем это делать исходя из наших интересов», – подчеркнул президент РФ.Судя по непримиримым заявлениям Зеленского через несколько часов, в Киеве пока не хотят договариваться с Москвой. При этом в Варшаве, Будапеште и Бухаресте слова Путина о западных землях Украины не комментировали. Может, просто готовятся к переговорам о новых границах своих стран с Россией?..
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20231219/1052248610.html
https://ukraina.ru/20230414/1045325795.html
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эксклюзив, украина, западная украина, венгрия, польша, румыния, россия, зарубежье
Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины
Официально Варшава, Будапешт и Бухарест не выдвигают территориальных претензий к Киеву. Однако на уровне конкретных действий Польша, Венгрия и Румыния интегрируют свои бывшие земли на Западе Украины.
Президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря, как будто предваряя заявление Владимира Зеленского
в тот же день о границах Украины образца 1991 года, напомнил историю формирования этих границ.
«Западные земли Украины? Мы же знаем, как Украина их получила. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных, – там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счёт Германии: отдал восточные земли Германии, Данцигский коридор, да и сам Данциг. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии – всё отдал туда, в Украину» – сказал российский лидер.
"И люди, которые там живут, – многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, – они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть" – отметил он.
Особый акцент на Польше президент России сделал не случайно. Во-первых, в состав этой страны с 1919 по 1939 год (а с XIV по XVIII века – в состав Речи Посполитой) входила большая часть Западной Украины. Речь о Волыни (ныне Волынская и Ровенская области Украины) и Восточной Галичине (соответственно, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Во-вторых, именно Польша в последнее время приложила больше всего усилий по инкорпорации этих областей в свою орбиту.
Конечно, на политическом уровне даже маргинальные польские партии не выдвигают территориальных претензий к Украине, максимум, о чём идёт речь – это компенсация за имущество поляков, которых депортировали в Польшу с Волыни и Восточной Галичины после 1944 года. При этом власти в Варшаве, независимо от их окраса, публично всегда поддерживали и поддерживают «территориальную целостность Украины в границах 1991 года». Однако на деле всё обстоит несколько по-другому.
К примеру, в июле 2023 года был запущен проект «Польский сервис восстановления Украины». Он на 90 с лишним процентов профинансирован из бюджета Польши в рамках дотации, предназначенной для «усиления польского экономического представительства в западных областях Украины». Кроме того, проект предполагает не только привлечение польских компаний на Украину и поддержку польско-украинского экономического сотрудничества, но и налаживание контактов с органами местного самоуправления и местной администрации.
А в ходе презентации во Львове польские чиновники прямо заявляли, что проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников. Собственно, Львовская область уже плотно интегрирована в польское административное поле без всяких специальных проектов, сюда польский премьер и министры приезжали в последние годы чаще, чем в некоторые регионы Польши.
Стоит обратить внимание, что упомянутый польский проект выходит за рамки Восточной Галичины и Волыни. Он охватывает также Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области – их территория была частью Речи Посполитой до её первого раздела. А возвращение восточной границы Польши к состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков – так же, как и выход к Чёрному морю (которого Речь Посполитая, кстати, никогда не имела).
У Венгрии аппетиты на Западной Украине поскромнее, и ограничиваются одной областью – Закарпатской. Её территория входила в состав Венгерского королевства с начала Х века по 1918 год, и в 1939-1944 годах. По результатам переписи 2001 года в Закарпатской области проживало более 150 тысяч венгров (более 12% населения), ныне их число оценивается в 100 тысяч. В последние годы между Киевом и Будапештом нарастают конфликты в связи с тем, что закарпатских венгров лишают образования на родном языке и вообще права на его публичное употребление.
Как и в случае с Польшей, ни власти Венгрии, ни даже самые радикальные венгерские политические силы не выдвигают формальных территориальных претензий, однако влияние Будапешта в Закарпатье даже ныне сложно переоценить. С 1991 года в области создана и финансируется сеть де-факто венгерских учебных заведений (от дошкольных до высших), лечебных учреждений, спортивных и культурных организаций, а также структур поддержки малого бизнеса, в том числе выделяющих льготные кредиты. На эти цели из венгерских бюджетов разного уровня ежегодно выделяются десятки миллионов евро.
А осенью 2023 года 77-летний венгерский миллионер Иштван Варга заявил, что готов выкупить Закарпатскую область у Киева за деньги, которые он планирует выручить от добычи золота на севере Венгрии. И официальный Будапешт Варгу не просто не осудил – наоборот, он на несколько дней стал «звездой» большинства венгерских СМИ. Газета Bors безо всякой иронии написала, что если план бизнесмена осуществится, то Варга войдёт в учебники истории. А информацию об этом плане опубликовало подавляющее большинство венгерских СМИ, включая респектабельные и близкие к властям Népszava, Index.hu, 24.hu, а также мультиязычный портал Daily News Hungary.
В Румынии же, где помнят, что территория Черновицкой области входила в состав Румынского королевства с 1918 по 1940 года, есть политики, открыто говорящие о территориальных претензиях к Украине. При этом официальный Бухарест также финансирует множество румынских структур в этом украинском регионе.
А в марте 2023 года румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию Черновицкой и части Одесской областей Украины, в том числе острова Змеиный, а также части Закарпатья, населённой преимущественно румынами. Сформулирован он иезуитски – в виде поправки к Договору о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной. Если её примут, договор будет расторгнут, а Бухарест официально предъявит Киеву территориальные претензии. Пока что законопроект задвинут в дальний ящик, но не отвергнут.
Как отметил Владимир Путин, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. «Не хотят – не надо. История всё расставит на свои места. Мы мешать не будем, но своё не отдадим. Вот что все должны понять – и в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться – пусть договариваются. Но только мы будем это делать исходя из наших интересов», – подчеркнул президент РФ.
Судя по непримиримым заявлениям Зеленского через несколько часов, в Киеве пока не хотят договариваться с Москвой. При этом в Варшаве, Будапеште и Бухаресте слова Путина о западных землях Украины не комментировали. Может, просто готовятся к переговорам о новых границах своих стран с Россией?..