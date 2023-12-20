https://ukraina.ru/20231220/1052257434.html

Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины

Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины - 20.12.2023 Украина.ру

Как Польша, Венгрия и Румыния готовятся занять свои бывшие земли на Западе Украины

Официально Варшава, Будапешт и Бухарест не выдвигают территориальных претензий к Киеву. Однако на уровне конкретных действий Польша, Венгрия и Румыния интегрируют свои бывшие земли на Западе Украины.

2023-12-20T06:48

2023-12-20T06:48

2023-12-20T06:48

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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 19 декабря, как будто предваряя заявление Владимира Зеленского в тот же день о границах Украины образца 1991 года, напомнил историю формирования этих границ.«Западные земли Украины? Мы же знаем, как Украина их получила. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных, – там 10 миллионов человек проживает. Чтобы не обижать поляков, компенсировал их потери за счёт Германии: отдал восточные земли Германии, Данцигский коридор, да и сам Данциг. Часть отобрал у Румынии, часть у Венгрии – всё отдал туда, в Украину» – сказал российский лидер."И люди, которые там живут, – многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, – они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть" – отметил он.Особый акцент на Польше президент России сделал не случайно. Во-первых, в состав этой страны с 1919 по 1939 год (а с XIV по XVIII века – в состав Речи Посполитой) входила большая часть Западной Украины. Речь о Волыни (ныне Волынская и Ровенская области Украины) и Восточной Галичине (соответственно, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области). Во-вторых, именно Польша в последнее время приложила больше всего усилий по инкорпорации этих областей в свою орбиту.Конечно, на политическом уровне даже маргинальные польские партии не выдвигают территориальных претензий к Украине, максимум, о чём идёт речь – это компенсация за имущество поляков, которых депортировали в Польшу с Волыни и Восточной Галичины после 1944 года. При этом власти в Варшаве, независимо от их окраса, публично всегда поддерживали и поддерживают «территориальную целостность Украины в границах 1991 года». Однако на деле всё обстоит несколько по-другому.К примеру, в июле 2023 года был запущен проект «Польский сервис восстановления Украины». Он на 90 с лишним процентов профинансирован из бюджета Польши в рамках дотации, предназначенной для «усиления польского экономического представительства в западных областях Украины». Кроме того, проект предполагает не только привлечение польских компаний на Украину и поддержку польско-украинского экономического сотрудничества, но и налаживание контактов с органами местного самоуправления и местной администрации.А в ходе презентации во Львове польские чиновники прямо заявляли, что проект в первую очередь нацелен не столько на польский бизнес, сколько на местных украинских чиновников. Собственно, Львовская область уже плотно интегрирована в польское административное поле без всяких специальных проектов, сюда польский премьер и министры приезжали в последние годы чаще, чем в некоторые регионы Польши.Стоит обратить внимание, что упомянутый польский проект выходит за рамки Восточной Галичины и Волыни. Он охватывает также Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области – их территория была частью Речи Посполитой до её первого раздела. А возвращение восточной границы Польши к состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков – так же, как и выход к Чёрному морю (которого Речь Посполитая, кстати, никогда не имела).У Венгрии аппетиты на Западной Украине поскромнее, и ограничиваются одной областью – Закарпатской. Её территория входила в состав Венгерского королевства с начала Х века по 1918 год, и в 1939-1944 годах. По результатам переписи 2001 года в Закарпатской области проживало более 150 тысяч венгров (более 12% населения), ныне их число оценивается в 100 тысяч. В последние годы между Киевом и Будапештом нарастают конфликты в связи с тем, что закарпатских венгров лишают образования на родном языке и вообще права на его публичное употребление.Как и в случае с Польшей, ни власти Венгрии, ни даже самые радикальные венгерские политические силы не выдвигают формальных территориальных претензий, однако влияние Будапешта в Закарпатье даже ныне сложно переоценить. С 1991 года в области создана и финансируется сеть де-факто венгерских учебных заведений (от дошкольных до высших), лечебных учреждений, спортивных и культурных организаций, а также структур поддержки малого бизнеса, в том числе выделяющих льготные кредиты. На эти цели из венгерских бюджетов разного уровня ежегодно выделяются десятки миллионов евро.А осенью 2023 года 77-летний венгерский миллионер Иштван Варга заявил, что готов выкупить Закарпатскую область у Киева за деньги, которые он планирует выручить от добычи золота на севере Венгрии. И официальный Будапешт Варгу не просто не осудил – наоборот, он на несколько дней стал «звездой» большинства венгерских СМИ. Газета Bors безо всякой иронии написала, что если план бизнесмена осуществится, то Варга войдёт в учебники истории. А информацию об этом плане опубликовало подавляющее большинство венгерских СМИ, включая респектабельные и близкие к властям Népszava, Index.hu, 24.hu, а также мультиязычный портал Daily News Hungary.В Румынии же, где помнят, что территория Черновицкой области входила в состав Румынского королевства с 1918 по 1940 года, есть политики, открыто говорящие о территориальных претензиях к Украине. При этом официальный Бухарест также финансирует множество румынских структур в этом украинском регионе.А в марте 2023 года румынский сенатор Диана Шошоакэ внесла законопроект, предполагающий аннексию Черновицкой и части Одесской областей Украины, в том числе острова Змеиный, а также части Закарпатья, населённой преимущественно румынами. Сформулирован он иезуитски – в виде поправки к Договору о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной. Если её примут, договор будет расторгнут, а Бухарест официально предъявит Киеву территориальные претензии. Пока что законопроект задвинут в дальний ящик, но не отвергнут.Как отметил Владимир Путин, только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины. «Не хотят – не надо. История всё расставит на свои места. Мы мешать не будем, но своё не отдадим. Вот что все должны понять – и в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться – пусть договариваются. Но только мы будем это делать исходя из наших интересов», – подчеркнул президент РФ.Судя по непримиримым заявлениям Зеленского через несколько часов, в Киеве пока не хотят договариваться с Москвой. При этом в Варшаве, Будапеште и Бухаресте слова Путина о западных землях Украины не комментировали. Может, просто готовятся к переговорам о новых границах своих стран с Россией?..

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20231219/1052248610.html

https://ukraina.ru/20230414/1045325795.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, западная украина, венгрия, польша, румыния, россия, зарубежье