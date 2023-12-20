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Провокация на границе. Финляндия на двое суток открыла пункт пропуска с РФ и снова закрыла его

Провокация на границе. Финляндия на двое суток открыла пункт пропуска с РФ и снова закрыла его - 20.12.2023 Украина.ру

Провокация на границе. Финляндия на двое суток открыла пункт пропуска с РФ и снова закрыла его

Российские граждане, находящиеся на финской территории, из-за закрытия границ называют себя "заложниками". И пока эта ситуация только ухудшается

2023-12-20T06:28

2023-12-20T06:28

2023-12-20T06:31

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«Искайте деньги…»14 декабря финская сторона открыла международные автомобильные пункты пропуска (МАПП) в Ваалимаа и Нийрале. Но через сутки с небольшим работы также внезапно закрыла его, оставив собравшихся там граждан России стоять зимой на пустой дороге.В середине ноября в Хельсинки стали закрывать пункты пропуска, ссылаясь на то, что якобы через них через границу массово проникают мигранты. Первоначально прекратили работу наиболее востребованные переходы на границе с Ленинградской областью. Затем один за другим стали закрываться остальные МАППы, все выше и выше по линии границы на север. 30 ноября был закрыт последний погранпереход с Россией Райя-Йосепи в Заполярье.В течение десятилетий между СССР, а потом Россией и Финляндией, существовали весьма добрососедские отношения. В результате множество россиян переехали на жительство в Финляндию, оставаясь гражданами РФ или получая двойное гражданство. Также у многих из них в России остались родственники, зачастую – престарелые родители, нуждающиеся в уходе. Да и между финнами и россиянами складывались не только дружеские, но и семейные отношения. Так образовалось весьма многочисленное сообщество, которое в Финляндии уже принято называть «финно-русскими». Всего в Финляндии сегодня находится примерно 100 тысяч русскоязычных. Закрытие же границ жестко перекрыло все эти связи, нанесло удар по семьям, многие из которых оказались разлученными.Но вот 12 декабря было заявлено о решении частично открыть границу. И в ночь с 13 на 14 декабря открылись переходы в Ваалимаа-Торфяновке и в Нийрала- Вяртсиля, что вызвало радость у многих. Было возобновлено автобусное сообщение, в частности, пошли рейсовые автобусы эстонской фирмы «Люкс-экспресс». И с обоих сторон поехали люди – навещать своих родных и близких. При этом финские пограничники сообщали, что первоначально из Финляндии в РФ ехало больше людей, чем из России в Суоми. На переходе Ваалимаа уже с вечера 13 декабря собралась большая очередь из автомобилей, которая по свидетельству очевидцев, достигала нескольких километров. Вероятно, это было связано с тем, что после фактической блокады очень большое количество людей спешило воспользоваться открывшимся «окном» на границе. И еще с тем, что вопреки обыкновению финские пограничники в приоритетном порядке пропускали грузовые фуры.Со стороны России первоначально стояло только несколько машин.И вдруг уже в 8 часов вечера следующего дня, 15 декабря, все переходы были внезапно закрыты. Несмотря на то, что финские власти обещали их работу до 14 января. Людям было приказано покинуть территорию около МАПП, то же самое касалось и представителей СМИ. Среди ожидавших выезда в Россию людей было много матерей с маленькими детьми, некоторые из женщин заплакали. Несколько человек просили разрешения остаться им в холле пункта пропуска, но финские пограничники выдворили всех на улицу.После чего, по мнению финнов, атмосфера стала накалятся. И тогда на МАПП Ваалимаа вышел спецназ в защитном снаряжении, в небе появился вертолет. Повод же к закрытию был назван все тот же – якобы появившаяся «мигрантская» угроза. При этом финские власти заранее анонсировали, что на МАПП Ваалимаа и Нийрала будут работать и пункты приема соискателей убежища, но одновременно предупреждали беженцев, чтобы они не ехали на границу с Финляндией. Также в первое время финские же СМИ сообщали, что никаких беженцев на этих переходах вообще не наблюдалось. Затем было заявлено, что на Ваалимаа прибыло 124 соискателя, а на Нийрвала 85 просителей убежища. При этом многие россияне, пересекавшие там границу – мигрантов вообще не видели. Финские ресурсы также заявляли, что беженцы почему-то остаются невидимыми для представителей СМИ. То есть даже репортеры из Финляндии, при всем своем явном желании, не смогли увидеть, например, на МАПП Нийрала массового скопления мигрантовА вот граждане России, проехавшие в Финляндию, оказались в своеобразной западне. Их просто лишили возможности вернуться в Россию прежним путем. Другие же варианты дороги домой – крайне сложные.Уже в сам момент закрытия границы россиянам пришлось стоять на Ваалимаа прямо на зимней дороге – как правило, без воды, горячей пищи и возможностью воспользоваться туалетом. Все кафе тут закрыты уже примерно год назад, нет и АЗС, а до ближайшего поселения – Лаппеенранты, по трассе около 66 км.А что людям было нужно делать дальше? Ведь большинство из них не рассчитывали оставаться в Финляндии надолго, ехали буквально на пару дней. Соответственно, с ограниченным запасом наличной валюты (российские кредитные карточки в Финляндии не работают). В связи с этим банальные вопросы приобретения продуктов, заправки автомобилей, ночлега – для многих превратились в серьезную проблему. Некоторые женщины просили у финских пограничников воды для детей, но кажется ничего не получили.На видео, снятом на МАПП в Ваалимаа россияне стоят перед выставленным перед ними решетчатым ограждением. За ним развернута шеренга финских силовиков. Россияне просят у финского пограничника пропустить их домой. Финский пограничник отвечает, что не может это сделать из-за «мигрантов». При этом этих самых потенциальных «нелегалов» в окрестностях не наблюдается ни в каком количестве. Люди спрашивают у пограничника: «Что нам делать?» Тот рекомендует им ехать через Эстонию. А в ответ на слова о том, что такой кружной путь требует дополнительных и немалых расходов, финн отвечает: «Искайте деньги…»Перекрытие границ и человеческих отношенийВ среднем билет на паром в Эстонию может стоить от 160 до 230 евро на человека, плюс отдельная оплата за автомобиль. Но дело еще и в том, что билеты на него нужно бронировать заранее, а сейчас, накануне рождественских каникул, ситуация с местами напряженная. Кроме переправы на пароме в Эстонию и дальнейшим проездом до МАПП в Нарве, есть еще вариант с Норвегией. Но он представляется еще более сложным, поскольку только в одну сторону придется проехать более тысячи километров.Кстати говоря, все происходящее на границе стало серьезной проблемой не только для россиян в Финляндии, но и для финнов и «финно-русских», поехавших в РФ. Ведь многие отпрашивались с работы, и невыход на нее – грозит им потерей рабочего места. Особенно это касается граждан РФ и людей с двойным гражданством, работающих в Финляндии. 17 декабря в Лапеенранте состоялась демонстрация протеста против очередного закрытия границы. В ней приняли участие до 100 человек. Свою «контрдемонстрацию» у ратуши в Лапеенранте провела также группа финнов и граждан Украины в количестве 10 человек. Люди с украинскими флагами требовали «закрыть агентов Путина» и едва не устроили драку.Митинг за открытие границы также прошел в Хельсинки. Сегодня в Финляндии создается общественная организация «Двойные граждане-закрытие границ-права человека». Эта инициатива также собирает подписи под соответствующей петицией. Впрочем, права человека мало волнуют правящие круги на Западе, если в качестве их нарушителей выступают они сами.Эти действия финского правительства вызвали бурное возмущение среди российской диаспоры в Финляндии. На сотни возмущенных нашлось лишь несколько человек, полностью оправдывавших дискриминационные меры финских властей. В частности, одна эмигрантка, отказавшаяся от гражданства России, писала в соцсетях: «Обращайтесь к Путину, это он все устроил».Депутаты финского парламента также заявили, что понимают обеспокоенность российских граждан в Финляндии. Но также обвинили в сложившейся проблеме Россию. Председатель парламентской комиссии по международными делам Киммо Кильюнен (СДП) прямо призвал, что для решения ситуации необходимо добиваться изменений в России. Ему вторил председатель комитета по обороне Юкка Копра (правящая Коалиционная партия), который заявил, что «источником всех бед», в том числе и разорения из-за закрытой границы финских фирм, все равно является РФ.Нынешнее закрытие границы поставило некоторые семьи в крайне тяжелое, почти катастрофическое положение. Так, у одной известной писательницы, этнической эмигрантки из России, в РФ находится тяжело больная мать, нуждающаяся в постоянном уходе сиделки. Ранее она имела возможность регулярно навещать ее. Теперь – она никак не может ее увидеть. А престарелая беспомощная женщина каждые 5 минут спрашивает няню – где дочка, когда она приедет? И это – не единственный такой случай. Так же ввиду санкций на финансовые операции у многих отсутствует возможность оплатить услуги сиделки или учреждения, в котором находятся их родственники.Но трагедии той или иной семьи, происходящие на фоне ничем не обоснованного закрытия границ, мало волнуют проамериканских политиков-атлантистов, правящих сегодня в Финляндии и в большинстве стран Западной Европы. Особенно если эти семьи имеют отношение к России.

https://ukraina.ru/20231124/1051324786.html

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, россия, финляндия, зарубежье