Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива - 20.12.2023 Украина.ру
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Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива - 20.12.2023 Украина.ру
Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
Более девяти тонн безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен на Украину доставил крупнейший производитель напитка – компания Carlsberg. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан"
2023-12-20T02:00
2023-12-20T02:00
новости
украина
гуманитарная помощь
пиво
коррупция
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Под постом украинцы оживленно начали обсуждать внешний вид и предназначение такой помощи. К слову, жители страны сразу уловили сакральный смысл надписей на банках "Fun zero". Другие отмечают, что сперва следует оценить срок годности продукта, а уж потом ждать поступившую гуманитарную помощь на полках украинских магазинов. Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на чёрном рынке.
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новости, украина, гуманитарная помощь, пиво, коррупция
Новости, Украина, гуманитарная помощь, пиво, коррупция

Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

02:00 20.12.2023
 
гумпомощь
гумпомощь
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Более девяти тонн безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен на Украину доставил крупнейший производитель напитка – компания Carlsberg. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан"
"Необычную гуманитарную помощь передала Украине компания Carlsberg - 24 тысячи банок безалкогольного пива ("Гараж")", – пишет источник.
Под постом украинцы оживленно начали обсуждать внешний вид и предназначение такой помощи. К слову, жители страны сразу уловили сакральный смысл надписей на банках "Fun zero".

"Ещё и название такое - "Fun zero"(Забавный ноль) Констатация факта или просто срок выходит? Или это чтоб дроны сбивать, замена банкам с огурцами, так сказать?", – пишет пользователь сети.

Другие отмечают, что сперва следует оценить срок годности продукта, а уж потом ждать поступившую гуманитарную помощь на полках украинских магазинов.
"Бабки тырят. Решили натурой. Но нашу коррупцию не провести. Скоро. На полках супермаркетов", – отмечают украинцы.
Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на чёрном рынке.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
26 октября, 08:57
Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из ЕвропыГуманитарную помощь, поставляемую на Украину из Европы, активно перепродают. Об этом рассказал бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой, передает 26 октября РИА Новости
 
НовостиУкраинагуманитарная помощьпивокоррупция
 
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