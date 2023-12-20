https://ukraina.ru/20231220/1052252961.html

Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива - 20.12.2023 Украина.ру

Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива

Более девяти тонн безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен на Украину доставил крупнейший производитель напитка – компания Carlsberg. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан"

2023-12-20T02:00

2023-12-20T02:00

2023-12-20T02:00

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Под постом украинцы оживленно начали обсуждать внешний вид и предназначение такой помощи. К слову, жители страны сразу уловили сакральный смысл надписей на банках "Fun zero". Другие отмечают, что сперва следует оценить срок годности продукта, а уж потом ждать поступившую гуманитарную помощь на полках украинских магазинов. Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на чёрном рынке.

https://ukraina.ru/20231026/1050498820.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гуманитарная помощь, пиво, коррупция