Украинцам доставили гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива
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Более девяти тонн безалкогольного пива на сумму 49 тысяч гривен на Украину доставил крупнейший производитель напитка – компания Carlsberg. Об этом сообщает телеграм-канал "Униан"
"Необычную гуманитарную помощь передала Украине компания Carlsberg - 24 тысячи банок безалкогольного пива ("Гараж")", – пишет источник.
Под постом украинцы оживленно начали обсуждать внешний вид и предназначение такой помощи. К слову, жители страны сразу уловили сакральный смысл надписей на банках "Fun zero".
"Ещё и название такое - "Fun zero"(Забавный ноль) Констатация факта или просто срок выходит? Или это чтоб дроны сбивать, замена банкам с огурцами, так сказать?", – пишет пользователь сети.
Другие отмечают, что сперва следует оценить срок годности продукта, а уж потом ждать поступившую гуманитарную помощь на полках украинских магазинов.
"Бабки тырят. Решили натурой. Но нашу коррупцию не провести. Скоро. На полках супермаркетов", – отмечают украинцы.
Ранее сообщалось, что в Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на чёрном рынке.