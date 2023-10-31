https://ukraina.ru/20231031/1050641823.html

В Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на черном рынке - ГБР

В Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на черном рынке - ГБР - 31.10.2023 Украина.ру

В Сумах правоохранители продавали гумпомощь для ВСУ на черном рынке - ГБР

Производитель дал мошенникам 15 тысяч пачек сигарет, думая, что они пойдут бойцам ВСУ

2023-10-31T14:01

2023-10-31T14:01

2023-10-31T14:01

новости

сумская область

гбр

мошенники

сигареты

всу

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Государственное бюро расследования (ГБР) Украины завершило досудебное расследование в отношении двух сотрудников правоохранительных органов из Сум, которые присвоили и продали почти 15 тысяч пачек сигарет под видом гуманитарной помощи. Об этом 31 октября сообщается на сайте ведомства.Фигуранты дела подделали письма от имени руководства одной из воинских частей к представителям табачной компании. В письме они попросили предоставить сигареты как гуманитарную помощь для военных.Мошенники получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен (2 500 000 рублей). Потом они продали табачные изделия на местном рынке и через интернет.Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семь лет с конфискацией имущества.Как сообщало издание Украина.ру, ранее двое жителей Сумской области, проговоренные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, организовали из тюрьмы преступную схему по продаже автомобилей для украинской армии.

https://ukraina.ru/20231017/1050270483.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сумская область, гбр, мошенники, сигареты, всу