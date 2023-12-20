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В центре Киева осквернили ханукию

В центре Киева осквернили ханукию - 20.12.2023 Украина.ру

В центре Киева осквернили ханукию

До пяти лет тюрьму грозит киевлянину, который справил нужду на ханукальный подсвечник с восемью светильниками – "ханукию" – в центре украинской столицы. Об этом сообщили в городской полиции

2023-12-20T01:41

2023-12-20T01:41

2023-12-20T01:42

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Уточняется, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил ханукию, установленную в знак иудейского праздника Хануки. Нарушителем правопорядка оказался житель Киевской области в отношении которого следователи возбудили уголовное дело. За содеянное украинцу грозит до пяти лет ограничения свободы. Ранее киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину, но так как на Украине считают его русским художником, о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников не сообщалось.

https://ukraina.ru/20221112/1040762030.html

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новости, украина, киев, евреи, майдан