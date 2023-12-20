В центре Киева осквернили ханукию - 20.12.2023 Украина.ру
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В центре Киева осквернили ханукию
В центре Киева осквернили ханукию - 20.12.2023 Украина.ру
В центре Киева осквернили ханукию
До пяти лет тюрьму грозит киевлянину, который справил нужду на ханукальный подсвечник с восемью светильниками – "ханукию" – в центре украинской столицы. Об этом сообщили в городской полиции
2023-12-20T01:41
2023-12-20T01:42
новости
украина
киев
евреи
майдан
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Уточняется, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил ханукию, установленную в знак иудейского праздника Хануки. Нарушителем правопорядка оказался житель Киевской области в отношении которого следователи возбудили уголовное дело. За содеянное украинцу грозит до пяти лет ограничения свободы. Ранее киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину, но так как на Украине считают его русским художником, о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников не сообщалось.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, евреи, майдан
Новости, Украина, Киев, евреи, Майдан

В центре Киева осквернили ханукию

01:41 20.12.2023 (обновлено: 01:42 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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До пяти лет тюрьму грозит киевлянину, который справил нужду на ханукальный подсвечник с восемью светильниками – "ханукию" – в центре украинской столицы. Об этом сообщили в городской полиции
Уточняется, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Независимости осквернил ханукию, установленную в знак иудейского праздника Хануки.
"Правоохранители задержали мужчину, который осквернил ханукию в центре столицы", - сказано в заявлении полиции.
Нарушителем правопорядка оказался житель Киевской области в отношении которого следователи возбудили уголовное дело. За содеянное украинцу грозит до пяти лет ограничения свободы.
Ранее киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину, но так как на Украине считают его русским художником, о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников не сообщалось.
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