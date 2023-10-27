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Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину

Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину - 27.10.2023 Украина.ру

Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину

Украинские вандалы вновь осквернили один из памятников – в Киеве неизвестные обмотали плёнкой монумент художнику Илье Репину. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"

2023-10-27T00:01

2023-10-27T00:01

2023-10-27T00:02

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Илья Репин – внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи. В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу, хранится несколько его работ. До того, летом 2023 года вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Ущерб нанесён в том числе бюсту командира партизан, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это явление в стране распространилось задолго до начала Специальной военной операции, а сама русофобия продолжается в угоду западным хозяевам Киева.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, вандализм, русофобия