Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину - 27.10.2023 Украина.ру
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Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину
Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину - 27.10.2023 Украина.ру
Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину
Украинские вандалы вновь осквернили один из памятников – в Киеве неизвестные обмотали плёнкой монумент художнику Илье Репину. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
2023-10-27T00:01
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Илья Репин – внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи. В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу, хранится несколько его работ. До того, летом 2023 года вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Ущерб нанесён в том числе бюсту командира партизан, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака. На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это явление в стране распространилось задолго до начала Специальной военной операции, а сама русофобия продолжается в угоду западным хозяевам Киева.
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новости, украина, киев, вандализм, русофобия
Новости, Украина, Киев, вандализм, Русофобия

Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину

00:01 27.10.2023 (обновлено: 00:02 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Пекуровский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Пекуровский
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Украинские вандалы вновь осквернили один из памятников – в Киеве неизвестные обмотали плёнкой монумент художнику Илье Репину. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"

"Памятник живописцу Илье Репину в Киеве, который находится рядом с парком имени Шевченко, обмотали в плёнку", – сказано в сообщении.

Илья Репин – внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи. В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу, хранится несколько его работ.
До того, летом 2023 года вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Ущерб нанесён в том числе бюсту командира партизан, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.
На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это явление в стране распространилось задолго до начала Специальной военной операции, а сама русофобия продолжается в угоду западным хозяевам Киева.
 
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