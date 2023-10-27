Киевские вандалы надругались над памятником Илье Репину
00:01 27.10.2023 (обновлено: 00:02 27.10.2023)
Украинские вандалы вновь осквернили один из памятников – в Киеве неизвестные обмотали плёнкой монумент художнику Илье Репину. Об этом сообщает телеграм-канал "Страна.ua"
"Памятник живописцу Илье Репину в Киеве, который находится рядом с парком имени Шевченко, обмотали в плёнку", – сказано в сообщении.
Илья Репин – внук казака и уроженец Чугуева, город на момент рождения художника входил в состав Харьковской губернии Российской империи. В Киевской картинной галерее, у которой установлен памятник живописцу, хранится несколько его работ.
До того, летом 2023 года вандалы облили краской монументы, установленные в Киеве в честь партизан времен Великой Отечественной войны. Ущерб нанесён в том числе бюсту командира партизан, дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака.
На Украине продолжается агрессивная русофобская кампания, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, это явление в стране распространилось задолго до начала Специальной военной операции, а сама русофобия продолжается в угоду западным хозяевам Киева.