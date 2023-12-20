https://ukraina.ru/20231220/1052238946.html
Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках
Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках - 20.12.2023 Украина.ру
Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках
Плацдарм в районе Антоновского моста нужен ВСУ, чтобы оттуда попытаться двинуться в сторону Крыма и в район ЗАЭС. Свободные людские ресурсы они используют, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-20T05:40
2023-12-20T05:40
2023-12-20T05:40
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Украина захватила плацдарм в районе Антоновского моста, чтобы оттуда попытаться двинуться в сторону Крыма. До Перекопа оттуда от 100 до 80 километров, рассказал эксперт.Плюс движение украинской армии по Левому берегу Днепра – это еще и возможное продвижение в сторону Запорожской АЭС. Ведь еще год назад президент Украины Владимир Зеленский обещал, что над станцией будет установлен контроль, отметил он.Ночью ВСУ перебрасывают туда около 100 солдат, 20-30 из них остаются на берегу. На следующий день ВС РФ накрывают их с помощью ФАБов и артиллерии. Противник теряет эту сотню, и такая история повторяется уже два месяца, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052198503.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, херсонская область, запорожская аэс, крым, плацдарм, всу, авиабомбы, угледар, ресурсы, мелитополь, днепр
Новости, Россия, Украина, Херсонская область, Запорожская АЭС, Крым, плацдарм, ВСУ, авиабомбы, Угледар, ресурсы, Мелитополь, Днепр
Обреченный плацдарм. Военный эксперт раскрыл, что Россия на самом деле устроила ВСУ в Крынках
Плацдарм в районе Антоновского моста нужен ВСУ, чтобы оттуда попытаться двинуться в сторону Крыма и в район ЗАЭС. Свободные людские ресурсы они используют, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов