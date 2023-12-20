https://ukraina.ru/20231220/1052234797.html

Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ

Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ - 20.12.2023 Украина.ру

Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ

Чтобы обеспечить безопасность Черноморского побережья, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задача может рассматриваться в отдаленной перспективе, после освобождения территории ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-20T05:00

2023-12-20T05:00

2023-12-20T05:00

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Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, рассказал эксперт.Чтобы обеспечить безопасную ситуацию в акватории Черного моря, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задаче может рассматриваться только в отдаленной перспективе, добавил он.Возможно будет и политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, когда киевский режим может сменить другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут автоматически, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052222650.html

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новости, россия, украина, одесса, николаев, приднестровье, крым, атака, беспилотники, судоходство, черное море, молдавия