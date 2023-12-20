Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ - 20.12.2023 Украина.ру
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Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ
Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ - 20.12.2023 Украина.ру
Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ
Чтобы обеспечить безопасность Черноморского побережья, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задача может рассматриваться в отдаленной перспективе, после освобождения территории ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-20T05:00
2023-12-20T05:00
новости
россия
украина
одесса
николаев
приднестровье
крым
атака
беспилотники
судоходство
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Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, рассказал эксперт.Чтобы обеспечить безопасную ситуацию в акватории Черного моря, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задаче может рассматриваться только в отдаленной перспективе, добавил он.Возможно будет и политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, когда киевский режим может сменить другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут автоматически, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052222650.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, одесса, николаев, приднестровье, крым, атака, беспилотники, судоходство, черное море, молдавия
Новости, Россия, Украина, Одесса, Николаев, Приднестровье, Крым, атака, беспилотники, судоходство, Черное море, Молдавия

Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ

05:00 20.12.2023
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
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Чтобы обеспечить безопасность Черноморского побережья, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задача может рассматриваться в отдаленной перспективе, после освобождения территории ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, рассказал эксперт.
Чтобы обеспечить безопасную ситуацию в акватории Черного моря, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задаче может рассматриваться только в отдаленной перспективе, добавил он.
"Одесса и Николаев – исконно российские города, вошедшие в состав Империи, когда Украины еще не существовало. Они же позволяют получить выход к Приднестровью с русскоязычным населением, которое будет притесняться, если регион попадет под контроль Молдавии или Украины", - подчеркнул Кнутов.
Возможно будет и политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, когда киевский режим может сменить другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут автоматически, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Храпач интервью
Вчера, 12:28
Мы знаем, как и о чем вы думаете. Подполковник ФСБ Сергей Храпач о том, чем на самом деле является СБУСБУ играет с 2014 года одну из важнейших ролей в политическом театре Украины. Она обеспечивает не только внутреннюю борьбу Зеленского и его команды за власть, убирая оппонентов и стирая в пыль всех несогласных с ними, но и организовывает террористические акты в самой России
 
НовостиРоссияУкраинаОдессаНиколаевПриднестровьеКрыматакабеспилотникисудоходствоЧерное мореМолдавия
 
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