Безопасность Крыма и Приднестровья. Военный эксперт о том, станет ли Одесса и Николаев целью для армии РФ
Чтобы обеспечить безопасность Черноморского побережья, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задача может рассматриваться в отдаленной перспективе, после освобождения территории ДНР и ЛНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, рассказал эксперт.
Чтобы обеспечить безопасную ситуацию в акватории Черного моря, армии РФ необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задаче может рассматриваться только в отдаленной перспективе, добавил он.
"Одесса и Николаев – исконно российские города, вошедшие в состав Империи, когда Украины еще не существовало. Они же позволяют получить выход к Приднестровью с русскоязычным населением, которое будет притесняться, если регион попадет под контроль Молдавии или Украины", - подчеркнул Кнутов.
Возможно будет и политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, когда киевский режим может сменить другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут автоматически, резюмировал собеседник Украина.ру.
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