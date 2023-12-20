https://ukraina.ru/20231220/1052231168.html

"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"

"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля" - 19.12.2023 Украина.ру

"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"

До лета 2024 года ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи. Если армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, она может начаться в феврале. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-20T05:30

2023-12-20T05:30

2023-12-19T22:31

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Противник за ближайшие полгода не будет получать тот объем натовского оружия, который получал 1,5 года назад. Но и таких потерь ВСУ нести не будут, потому что отказались от дальнейшего наступления, рассказал обозреватель.До лета 2024 года противник начнет призывать на фронт больше пушечного мяса. За эти полгода ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи, добавил эксперт.Если же армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, то в ближайший месяц к ней не приступят, но и до лета ждать не будут. Что-то подобное можно ожидать в феврале, но без фанатизма, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231219/1052224295.html

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новости, россия, украина, оборона, наступление, потери всу, всу, вс рф, мобилизация, военные, прорыв, армия