"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля" - 19.12.2023 Украина.ру
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"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"
"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля" - 19.12.2023 Украина.ру
"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"
До лета 2024 года ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи. Если армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, она может начаться в феврале. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-20T05:30
2023-12-19T22:31
новости
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оборона
наступление
потери всу
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вс рф
мобилизация
военные
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Противник за ближайшие полгода не будет получать тот объем натовского оружия, который получал 1,5 года назад. Но и таких потерь ВСУ нести не будут, потому что отказались от дальнейшего наступления, рассказал обозреватель.До лета 2024 года противник начнет призывать на фронт больше пушечного мяса. За эти полгода ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи, добавил эксперт.Если же армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, то в ближайший месяц к ней не приступят, но и до лета ждать не будут. Что-то подобное можно ожидать в феврале, но без фанатизма, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052224295.html
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новости, россия, украина, оборона, наступление, потери всу, всу, вс рф, мобилизация, военные, прорыв, армия
Новости, Россия, Украина, оборона, наступление, потери ВСУ, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, военные, прорыв, Армия

"До лета ждать не будем": эксперт о том, когда РФ пойдет в наступление и устроит ВСУ новое "24 февраля"

05:30 20.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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До лета 2024 года ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи. Если армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, она может начаться в феврале. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Противник за ближайшие полгода не будет получать тот объем натовского оружия, который получал 1,5 года назад. Но и таких потерь ВСУ нести не будут, потому что отказались от дальнейшего наступления, рассказал обозреватель.
До лета 2024 года противник начнет призывать на фронт больше пушечного мяса. За эти полгода ВСУ постараются укрепиться, обучить личный состав и построить новые оборонительные рубежи, добавил эксперт.
"Если российское командование считает, что мы за эти полгода все равно укрепимся гораздо сильнее, то это рабочий вариант. Если на участке шириной в 10–20 километров прорыва мы сможем взломать линию обороны ВСУ, какой бы прочной она ни была, то почему бы нет", - отметил Онуфриенко.
Если же армии РФ понадобится стратегическая наступательная операция, то в ближайший месяц к ней не приступят, но и до лета ждать не будут. Что-то подобное можно ожидать в феврале, но без фанатизма, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 13:39
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