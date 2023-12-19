https://ukraina.ru/20231219/1052241383.html

Ресурсы для наступления российской армии, мечты Украины о ЕС. О чём говорили эксперты 19 декабря

Ресурсы для наступления российской армии, мечты Украины о ЕС. О чём говорили эксперты 19 декабря - 19.12.2023 Украина.ру

Ресурсы для наступления российской армии, мечты Украины о ЕС. О чём говорили эксперты 19 декабря

Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T17:00

2023-12-19T17:00

2023-12-19T17:00

эксклюзив

владимир видеманн

украина

запад

трухачев

ес

евросоюз

финляндия

нато

владимир путин

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Наступление: сейчас или никогдаРоссия не собирается отказываться от целей специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 19 декабря.Президент подчеркнул, что сегодня российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.Возможно, широкое наступление российских войск начнется в ближайшие месяцы, говорит военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный.Об этом, по его словам, свидетельствует увеличение численности вооруженных сил.Сами украинцы, отмечает Подлесный, связывают наши успехи под Купянском с тем, что Россия бросила там в бой вновь сформированную общевойсковую армию.А теперь министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что теперь у нас таких армий не одна, а две. Следовательно, плотность наших солдат и офицеров на фронте общей протяженностью в 2 000 километров серьезно насыщается."Если прибавить сегодняшние слова президента, что у нас все готово с точки зрения ВПК, чтобы обеспечить армию в новом ее количестве всем необходимым, это означает, что сегодня созрели все условия для перехода от стратегической обороны к стратегическому наступлению.Отмечу также, что сейчас ВСУ испытывают определенные трудности со снарядами 152-мм и 155-мм калибров. Нам не стоит ждать, пока противник получит то, что ему сейчас не хватает, и пока киевский режим домобилизует армию до очередного миллиона солдат. У нас просто нет времени подождать, пока мы сами довооружимся", – заявил военный политолог.Более того, Украина собирается построить три линии обороны, добавил эксперт. Киевский режим на всех своих оставшихся заводах изготавливает "зубы дракона", над которыми он когда-то смеялся. Их попытаются установить на расстоянии в 25-30 километров от линии боевого соприкосновения."Мы не можем ждать, пока они опять их забетонируют, выроют окопы, создадут доты и дзоты.Перед нами стоит выбор: сейчас или никогда. Поэтому мы можем перейти от стратегической обороны к стратегическому наступлению, чтобы выполнить все цели и задачи СВО", – сказал Подлесный.Вступление в Евросоюз – морковка для УкраиныСейчас вопрос о принятии Украины в Евросоюз на повестке дня не стоит, отмечает политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев.Это морковка, которую держат перед украинским руководством и обществом, чтобы они дальше воевали с Россией. Чтобы у них была мечта и цель, ради которой они воюют."ЕС не собирается принимать Украину в свои ряды, это стоило бы 17% бюджета Евросоюза и отдельных европейских стран. Большое расширение 2004 года, когда сразу 10 стран приняли, стоило примерно 10%. А ведь есть не только Украина. Основное расширение планируется на Балканы.Это регион не самый спокойный и не самый богатый. То есть расширение за счет Черногории, Северной Македонии и Албании, трех первоочередных кандидатов, тоже влетит в копеечку.Евросоюз отодвинул этот вопрос на 2030 год, хотя эти страны меньше, чем Украина. Поэтому мечтать не вредно, но это чистой воды спектакль", – убеждён Трухачёв.Также он прокомментировал сообщения о скором открытии американских военных баз в Финляндии. Политолог считает, что их подготовят для размещения частей быстрого реагирования, там будут проходить учения."Размещение ядерного оружия в Финляндии исключено, учитывая настрой общества и силу местных зеленых.За большими объемами товарооборота у нас предпочитали не замечать, что Финляндия была антироссийской страной все эти годы.Хотя Финляндия – смягченный вариант Эстонии. Русофобия там была на очень высоком уровне, хотя пониже чем в Польше и Прибалтике. Еще 15 лет назад 70% финнов говорили о своем осторожном, а то и плохом отношении к России.Сейчас Финляндия фасадом показала то, что находилось в торце. Де-факто Финляндия находилась в НАТО с 1994 года", – сообщил Трухачёв.Запад готовит аудит по УкраинеСтратегически Запад заинтересован в ослаблении России, говорит живущий в Лондоне русскоязычный писатель и публицист Владимир Видеманн.Но если с помощью политических и военных средств это не получается, а Запад, англосаксы, это прежде всего прагматики, то ясно, что нужно что-то менять."Если что-то не работает, будут приняты другие решения. Как было в Афганистане. До какого-то времени это устраивало консенсус западного бизнеса и политических структур, потом это перестало работать, перестало быть эффективным в их представлении", – сказал Видеманн.Если бизнес неэффективен, его надо закрыть или перепрофилировать, добавил он."Так и с украинским проектом. Исходить нужно из прагматизма, а он становится понятен при наличии объективной статистики: кто теряет, кто богатеет.Должен быть сделан аудит. Единственная проблема — насколько доступна объективная статистика. Это ключевой вопрос, на который нет прямого ответа", – сообщил писатель.

https://ukraina.ru/20231219/1052238475.html

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https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир видеманн, украина, запад, трухачев, ес, евросоюз, финляндия, нато, владимир путин, сергей шойгу, сво, всу