https://ukraina.ru/20231219/1052238291.html

Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет

Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет - 19.12.2023 Украина.ру

Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет

Киевский мост Метро нуждается в ремонте уже два года, пишет украинское издание "УНИАН" со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко

2023-12-19T16:16

2023-12-19T16:16

2023-12-19T16:16

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Витренко отметил, что о проблемах с мостом известно уже два года. Если экспертиза определит, что мост находится в аварийном состоянии, то возможно закрытие нескольких станций Киевского метрополитена."Известно было, что он в таком "усталом" состоянии. Но только в этом году был заложен в бюджет его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, которые с этим связаны", - сказал Витренко.Если мост признают аварийным, его придётся закрыть. Этот мост соединяет два берега Днепра, по мосту проходит "красная ветка" (Святошинско-Броварская линия - ред.) метро, отметил чиновник.При этом он добавил, что это "апокалиптический сценарий", потому что мостов в Киеве катастрофически не хватает. По его словам, мосты - это стратегические объекты, которые важны не только для передвижения граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности военнослужащих.В пресс-службе киевского горсовета заявили, что на следующий год запланированы работы по усилению опор моста Метро, на работу метрополитена ремонтные работы не повлияют.

https://ukraina.ru/20231219/1052221411.html

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новости, украина, киев, метро, мост