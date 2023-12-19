Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052238291.html
Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет
Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет - 19.12.2023 Украина.ру
Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет
Киевский мост Метро нуждается в ремонте уже два года, пишет украинское издание "УНИАН" со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко
2023-12-19T16:16
2023-12-19T16:16
новости
украина
киев
метро
мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102044/00/1020440016_0:21:1200:696_1920x0_80_0_0_0945e3e4f5d92e64e2dae83fe77ea315.jpg.webp
Витренко отметил, что о проблемах с мостом известно уже два года. Если экспертиза определит, что мост находится в аварийном состоянии, то возможно закрытие нескольких станций Киевского метрополитена."Известно было, что он в таком "усталом" состоянии. Но только в этом году был заложен в бюджет его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, которые с этим связаны", - сказал Витренко.Если мост признают аварийным, его придётся закрыть. Этот мост соединяет два берега Днепра, по мосту проходит "красная ветка" (Святошинско-Броварская линия - ред.) метро, отметил чиновник.При этом он добавил, что это "апокалиптический сценарий", потому что мостов в Киеве катастрофически не хватает. По его словам, мосты - это стратегические объекты, которые важны не только для передвижения граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности военнослужащих.В пресс-службе киевского горсовета заявили, что на следующий год запланированы работы по усилению опор моста Метро, на работу метрополитена ремонтные работы не повлияют.
https://ukraina.ru/20231219/1052221411.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102044/00/1020440016_129:0:1196:800_1920x0_80_0_0_ec61e700586b11b1a4c4dd2050892c4b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, метро, мост
Новости, Украина, Киев, метро, мост

Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет

16:16 19.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Antares 610 / Перейти в фотобанкМост Метро в Киеве
Мост Метро в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© commons.wikimedia.org / Antares 610
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский мост Метро нуждается в ремонте уже два года, пишет украинское издание "УНИАН" со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрея Витренко
Витренко отметил, что о проблемах с мостом известно уже два года. Если экспертиза определит, что мост находится в аварийном состоянии, то возможно закрытие нескольких станций Киевского метрополитена.
"Известно было, что он в таком "усталом" состоянии. Но только в этом году был заложен в бюджет его капитальный ремонт или вообще любые ремонтные работы, которые с этим связаны", - сказал Витренко.
Если мост признают аварийным, его придётся закрыть. Этот мост соединяет два берега Днепра, по мосту проходит "красная ветка" (Святошинско-Броварская линия - ред.) метро, отметил чиновник.
При этом он добавил, что это "апокалиптический сценарий", потому что мостов в Киеве катастрофически не хватает. По его словам, мосты - это стратегические объекты, которые важны не только для передвижения граждан, но и для ресурсного обеспечения деятельности военнослужащих.
В пресс-службе киевского горсовета заявили, что на следующий год запланированы работы по усилению опор моста Метро, на работу метрополитена ремонтные работы не повлияют.
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
10:43
В Киеве затопило очередную станцию метроВ Киеве затапливает очередную станцию метро. Видео публикуют местные телеграм-каналы
 
НовостиУкраинаКиевметромост
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Геннадий Подлесный: В 2024 году Россия закошмарит Львов, чтобы обойти "линию Мажино" и ударить ВСУ в тыл
16:16Мост Метро в Киеве "уставший" уже два года, его закрытие может помешать "работе" ВСУ - горсовет
15:24Виктор Бут о судьбе ветеранов Ирака и Афганистана в тюрьмах США и о том, чем шокированы британцы
15:20Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом
15:10Запад сделал ставку на нацистов Украины и не оставил России шанса – Путин
14:49Шойгу рассказал о ликвидации иностранных наемников в ходе спецоперации
14:42Шойгу: Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире
14:31Соразмерно внешним угрозам численность ВС РФ будет доведена до 1,5 млн военнослужащих — Шойгу
14:29Шойгу: ВС РФ подготовили свыше 1500 операторов FPV-дронов
14:23Численность ВС РФ увеличат из-за вступления Финляндии в НАТО - Шойгу
14:21Путин анонсировал постановку ракетных комплексов "Ярс" и "Авангард" на боевое дежурство
14:16Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
14:09Боевые лазеры и искусственный интеллект: Путин поручил создать в России военный "задел на будущее"
14:06Путин объяснил, какой ценой Киев пытается угодить западным хозяевам
14:06ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО - Шойгу
14:00Азовское море – внутреннее море России, 4 новых региона: Шойгу нахвал предварительные результаты СВО
13:54Путин указал на необходимость наращивания российской спутниковой группировки
13:54Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу
13:51Миф о неуязвимости западной военной техники разбился о мужество русского солдата – Путин
13:49Запад продолжает вести гибридную войну против РФ - Путин
Лента новостейМолния