https://ukraina.ru/20231219/1052233126.html
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин - 19.12.2023 Украина.ру
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:19
новости
россия
владимир путин
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052109737_0:69:3331:1943_1920x0_80_0_0_0d4a06ac9829be702dc4865e60395f1b.jpg
Путин подчеркнул, что российские системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, отметил, что они лучшие в мире без всякого преувеличения.Президент отметил, что "с этим нужно работать".Сегодня, 19 декабря, над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что это очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
https://ukraina.ru/20231217/1052177635.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052109737_504:0:3235:2048_1920x0_80_0_0_2d44ca61307b78d2c4ad9fb36bbc9df7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, дроны, беспилотники
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
14:16 19.12.2023 (обновлено: 14:19 19.12.2023)
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Путин подчеркнул, что российские системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, отметил, что они лучшие в мире без всякого преувеличения.
"Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают – нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что "с этим нужно работать".
Сегодня, 19 декабря, над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что это очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.