Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин - 19.12.2023 Украина.ру
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Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин - 19.12.2023 Украина.ру
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин
Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:19
новости
россия
владимир путин
дроны
беспилотники
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Путин подчеркнул, что российские системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, отметил, что они лучшие в мире без всякого преувеличения.Президент отметил, что "с этим нужно работать".Сегодня, 19 декабря, над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что это очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
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новости, россия, владимир путин, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Владимир Путин, дроны, беспилотники

Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин

14:16 19.12.2023 (обновлено: 14:19 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны
Путин подчеркнул, что российские системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, отметил, что они лучшие в мире без всякого преувеличения.
"Но то, на что мы раньше не обращали внимания, считали, что это какая-то мелочь, какая-то фанера, какие-то маленькие там дрончики, которые летают – нет, оказалось, что и это наносит ущерб. И это нельзя ни в коем случае пропускать", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что "с этим нужно работать".
Сегодня, 19 декабря, над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что это очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
AQ 400 Scythe - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
17 декабря, 10:00
Атака беспилотников, послание солдата. Главное на Украине на утро 17 декабряУкраина попыталась атаковать Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую область при помощи дронов. СМИ рассказали о последней воле погибшего русского солдата
 
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