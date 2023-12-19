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Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин

Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин - 19.12.2023 Украина.ру

Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать - Путин

Даже маленькие дроны наносят ущерб, с этим нужно работать, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:16

2023-12-19T14:19

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Путин подчеркнул, что российские системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно, отметил, что они лучшие в мире без всякого преувеличения.Президент отметил, что "с этим нужно работать".Сегодня, 19 декабря, над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожены украинские БПЛА. В Минобороны заявили, что это очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

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2023

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новости, россия, владимир путин, дроны, беспилотники