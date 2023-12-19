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Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу

Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу - 19.12.2023 Украина.ру

Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше... Украина.ру, 19.12.2023

2023-12-19T13:54

2023-12-19T13:54

2023-12-19T13:54

новости

сергей шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, к России присоединились четыре субъекта, в которых проживают 5 миллионов человек. "С начала СВО 54 страны заявили о военнх поставках киевскому режиму. Техника потупает из 15 государств", - заявил Шойгу. По подсчетам Шойгу, Украина всего получила 203 млрд долларов финансовой помощи. Однако большая часть этих средств подлежит возврату - предоставлена в кредит.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу