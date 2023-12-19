Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу - 19.12.2023 Украина.ру
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Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу
Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу - 19.12.2023 Украина.ру
Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше... Украина.ру, 19.12.2023
2023-12-19T13:54
2023-12-19T13:54
новости
сергей шойгу
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, к России присоединились четыре субъекта, в которых проживают 5 миллионов человек. "С начала СВО 54 страны заявили о военнх поставках киевскому режиму. Техника потупает из 15 государств", - заявил Шойгу. По подсчетам Шойгу, Украина всего получила 203 млрд долларов финансовой помощи. Однако большая часть этих средств подлежит возврату - предоставлена в кредит.
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новости, сергей шойгу
Новости, Сергей Шойгу

Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу

13:54 19.12.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, к России присоединились четыре субъекта, в которых проживают 5 миллионов человек.
"С начала СВО 54 страны заявили о военнх поставках киевскому режиму. Техника потупает из 15 государств", - заявил Шойгу.
По подсчетам Шойгу, Украина всего получила 203 млрд долларов финансовой помощи. Однако большая часть этих средств подлежит возврату - предоставлена в кредит.
 
НовостиСергей Шойгу
 
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