Шойгу подсчитал, сколько Украине придется возвращать денег Западу
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу подвел предварительные итоги специальной военной операции на Украине. По его словам, освобождена территория в пять раз больше территорий Донецкой и Луганской Народных Республик. Восстановлено железнодорожное движение с Донбассом, к России присоединились четыре субъекта, в которых проживают 5 миллионов человек.
"С начала СВО 54 страны заявили о военнх поставках киевскому режиму. Техника потупает из 15 государств", - заявил Шойгу.
По подсчетам Шойгу, Украина всего получила 203 млрд долларов финансовой помощи. Однако большая часть этих средств подлежит возврату - предоставлена в кредит.