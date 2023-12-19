Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии - 19.12.2023 Украина.ру
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Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии
Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии - 19.12.2023 Украина.ру
Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии
На рассмотрение дела россиянина Воислава Тордена в Финляндии уйдёт от 9 месяцев до полутора лет только в первой инстанции. Об этом сообщила 19 декабря адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости
2023-12-19T09:47
2023-12-19T09:47
финляндия
уголовное дело
новости
зарубежье
адвокат
преступления
суд
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Торден вину не признает, доказательства обвинения засекречены, но по большей части "основаны на публичных источниках украинских пропагандистских СМИ", подчеркнула Мальгина.Накануне по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине.Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.Тордена (ранее известного как Ян Петровский) задержали минувшим летом в Финляндии, 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию.Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
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финляндия, уголовное дело, новости, зарубежье, адвокат, преступления, суд
Финляндия, уголовное дело, Новости, Зарубежье, адвокат, преступления, Суд

Адвокат раскрыла подробности о рассмотрении дела командира ДШРГ "Русич" в Финляндии

09:47 19.12.2023
 
© Фото : Обыкновенный царизм / TelegramЯн Петровский
Ян Петровский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Обыкновенный царизм / Telegram
Читать в
На рассмотрение дела россиянина Воислава Тордена в Финляндии уйдёт от 9 месяцев до полутора лет только в первой инстанции. Об этом сообщила 19 декабря адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости
Торден вину не признает, доказательства обвинения засекречены, но по большей части "основаны на публичных источниках украинских пропагандистских СМИ", подчеркнула Мальгина.
Накануне по итогам первого слушания Окружной суд Хельсинки постановил заключить Тордена под стражу по подозрению в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления на Украине.
Согласно обвинительному заключению, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.
Тордена (ранее известного как Ян Петровский) задержали минувшим летом в Финляндии, 23 августа его перевели в тюрьму города Вантаа из-за запроса Украины на его экстрадицию.
Как утверждал финский телеканал MTV3, Торден якобы является одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", принимавшей участие на стороне ДНР и ЛНР в конфликте в Донбассе в 2014-15 годах и якобы имеющей, по утверждению властей Евросоюза, связи с группой "Вагнер".
Верховный суд Финляндии 8 декабря не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ. Центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена и якобы его преступлений на Украине.
Ян Петровский - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
8 декабря, 13:01
Финляндия отказала Украине в экстрадиции командира ДШРГ "Русич"Верховный суд Финляндии не согласился экстрадировать россиянина Воислава Тордена на Украину. Об этом 8 декабря сообщает газета Helsingin Sanomat
 
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