ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру
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ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК
ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру
ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК
Боевики киевского режима за 669 дней эскалации обстреливали территорию ДНР более 28 тысяч раз, погибло 4783 мирных жителя. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-19T02:42
2023-12-19T02:42
новости
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обстрелы
всу
военные преступления
сцкк
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"За 669 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 28122 факта ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения - 27759. Всего противником выпущено 154430 боеприпасов различного калибра", - говорится в опубликованной СЦКК инфографике.С февраля 2022 года в результате обстрелов погибло 4783 мирных жителя, в том числе 141 ребёнок. Также зафиксирован 141 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое пострадавших в результате ранений скончались. Ранено 5588 человек, в том числе 371 ребёнок.За время эскалации в ДНР повреждения получили 1982 транспортных средства, 3215 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 190 медицинских учреждений, 654 учебных заведения, 1312 объектов социального обеспечения, 94 объекта критической инфраструктуры, а также 965 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Было зафиксировано 13179 фактов повреждения жилых домов.С 2014 по 2023 год в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибло 9137 гражданских лиц, в том числе 233 ребёнка. Ранены - 13407, в том числе 840 детей.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СЦКК, СВО

ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК

02:42 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР из РСЗО "Град"
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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Боевики киевского режима за 669 дней эскалации обстреливали территорию ДНР более 28 тысяч раз, погибло 4783 мирных жителя. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"За 669 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 28122 факта ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения - 27759. Всего противником выпущено 154430 боеприпасов различного калибра", - говорится в опубликованной СЦКК инфографике.
С февраля 2022 года в результате обстрелов погибло 4783 мирных жителя, в том числе 141 ребёнок. Также зафиксирован 141 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое пострадавших в результате ранений скончались. Ранено 5588 человек, в том числе 371 ребёнок.
За время эскалации в ДНР повреждения получили 1982 транспортных средства, 3215 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 190 медицинских учреждений, 654 учебных заведения, 1312 объектов социального обеспечения, 94 объекта критической инфраструктуры, а также 965 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Было зафиксировано 13179 фактов повреждения жилых домов.
С 2014 по 2023 год в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибло 9137 гражданских лиц, в том числе 233 ребёнка. Ранены - 13407, в том числе 840 детей.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
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