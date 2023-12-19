https://ukraina.ru/20231219/1052213849.html

ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК

ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК - 19.12.2023 Украина.ру

ВСУ с начала СВО обстреляли ДНР более 28 тысяч раз – СЦКК

Боевики киевского режима за 669 дней эскалации обстреливали территорию ДНР более 28 тысяч раз, погибло 4783 мирных жителя. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-12-19T02:42

2023-12-19T02:42

2023-12-19T02:42

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"За 669 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 28122 факта ведения огня, из них с применением тяжёлого вооружения - 27759. Всего противником выпущено 154430 боеприпасов различного калибра", - говорится в опубликованной СЦКК инфографике.С февраля 2022 года в результате обстрелов погибло 4783 мирных жителя, в том числе 141 ребёнок. Также зафиксирован 141 случай подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток", трое пострадавших в результате ранений скончались. Ранено 5588 человек, в том числе 371 ребёнок.За время эскалации в ДНР повреждения получили 1982 транспортных средства, 3215 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 190 медицинских учреждений, 654 учебных заведения, 1312 объектов социального обеспечения, 94 объекта критической инфраструктуры, а также 965 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Было зафиксировано 13179 фактов повреждения жилых домов.С 2014 по 2023 год в ДНР в результате обстрелов ВСУ погибло 9137 гражданских лиц, в том числе 233 ребёнка. Ранены - 13407, в том числе 840 детей.

https://ukraina.ru/20231218/1052204651.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сцкк, сво