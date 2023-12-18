США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
21:40 18.12.2023 (обновлено: 21:42 18.12.2023)
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
© AP / Alex Brandon
США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов. Об этом 18 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
"Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", – приводит его слова РИА Новости.
Как заявил сегодня контролёр Пентагона Майкл МакКорд в интервью изданию Bloomberg, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, до 30 декабря.
Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
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