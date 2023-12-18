США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом - 18.12.2023 Украина.ру
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США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом - 18.12.2023 Украина.ру
США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов. Об этом 18 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
2023-12-18T21:40
2023-12-18T21:42
новости
украина
сша
военная помощь
военная техника
всу
сво
джон кирби
белый дом
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Как заявил сегодня контролёр Пентагона Майкл МакКорд в интервью изданию Bloomberg, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, до 30 декабря. Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
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новости, украина, сша, военная помощь, военная техника, всу, сво, джон кирби, белый дом
Новости, Украина, США, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО, Джон Кирби, Белый дом

США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом

21:40 18.12.2023 (обновлено: 21:42 18.12.2023)
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP / Alex Brandon
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США направили оставшиеся средства на помощь Украине для восполнения собственных военных запасов. Об этом 18 декабря заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби
"Мы направили оставшиеся доступные средства на восполнение наших поставок, замены того, что мы отправляем Украине", – приводит его слова РИА Новости.
Как заявил сегодня контролёр Пентагона Майкл МакКорд в интервью изданию Bloomberg, у министерства обороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, до 30 декабря.
Ранее в декабре официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине из-за исчерпания средств на поддержку Киева. Сейчас США располагают средствами в размере 4,4 миллиарда долларов для помощи Украине и одним миллиардом долларов на восполнение собственных ресурсов.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
17:20
"Пока США и ЕС возятся, Киев горит". Сколько Украина протянет без помощи ЗападаДо конца года остаются считанные дни, а западные партнёры Украины до сих пор не определились, в каких объёмах будут оказывать ей помощь, и будут ли вообще. Это вызывает в Киеве серьёзную обеспокоенность – ВСУ в критическом положении, деньги в госбюджете заканчиваются
 
НовостиУкраинаСШАвоенная помощьвоенная техникаВСУСВОДжон КирбиБелый дом
 
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21:55В Пентагоне впервые назвали дату окончания поставок Киеву
21:40США направили оставшиеся средства Киеву для восполнения собственных запасов — Белый дом
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