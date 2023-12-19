https://ukraina.ru/20231219/1052207795.html

Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"

Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону" - 19.12.2023 Украина.ру

Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"

Если российское командование хочет реализовать штурм такого населенного пункта как Курахово, армии РФ необходимо менять стратегию и переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-19T04:20

2023-12-19T04:20

2023-12-19T04:20

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Сейчас наступление армии РФ идет успешно, но оно идет в рамках стратегии гибкой обороны, принятой перед началом "контрнаступа" ВСУ. Данная стратегия не предусматривает штурма Купянска или выхода к поселку Курахово, добавил обозреватель.Если российское командование хочет реализовать штурм Курахово, о котором панически говорят украинские военные, необходимо в корне поменять стратегию. Для этого нужно переходить к наступательным операциям фронтового масштаба, добавил эксперт.Операций такого масштаба российские военные не проводили ни в этом году, ни в прошлом (начиная с конца весны). Это принципиально иная задача, чем наступление в рамках "гибком обороны". И её решение нужно начинать с отдачи соответствующего приказа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

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новости, россия, украина, оборона, валерий залужный, купянск, наступление, всу, вс рф, фронт, штурм