Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону" - 19.12.2023 Украина.ру
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Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону" - 19.12.2023 Украина.ру
Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
Если российское командование хочет реализовать штурм такого населенного пункта как Курахово, армии РФ необходимо менять стратегию и переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-19T04:20
2023-12-19T04:20
новости
россия
украина
оборона
валерий залужный
купянск
наступление
всу
вс рф
фронт
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Сейчас наступление армии РФ идет успешно, но оно идет в рамках стратегии гибкой обороны, принятой перед началом "контрнаступа" ВСУ. Данная стратегия не предусматривает штурма Купянска или выхода к поселку Курахово, добавил обозреватель.Если российское командование хочет реализовать штурм Курахово, о котором панически говорят украинские военные, необходимо в корне поменять стратегию. Для этого нужно переходить к наступательным операциям фронтового масштаба, добавил эксперт.Операций такого масштаба российские военные не проводили ни в этом году, ни в прошлом (начиная с конца весны). Это принципиально иная задача, чем наступление в рамках "гибком обороны". И её решение нужно начинать с отдачи соответствующего приказа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, оборона, валерий залужный, купянск, наступление, всу, вс рф, фронт, штурм
Новости, Россия, Украина, оборона, Валерий Залужный, Купянск, наступление, ВСУ, ВС РФ, фронт, штурм

Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"

04:20 19.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Если российское командование хочет реализовать штурм такого населенного пункта как Курахово, армии РФ необходимо менять стратегию и переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас наступление армии РФ идет успешно, но оно идет в рамках стратегии гибкой обороны, принятой перед началом "контрнаступа" ВСУ. Данная стратегия не предусматривает штурма Купянска или выхода к поселку Курахово, добавил обозреватель.
Если российское командование хочет реализовать штурм Курахово, о котором панически говорят украинские военные, необходимо в корне поменять стратегию. Для этого нужно переходить к наступательным операциям фронтового масштаба, добавил эксперт.
"ВСУ официально перешли к обороне. Причем не только на словах. Об этом было объявлено во время ставки верховного главнокомандующего, на которую не пригласили [главкома ВСУ Валерия] Залужного. Киевский режим озвучил задачу, что надо построить оборонительную линию на протяжении 2800 километров", - подчеркнул Онуфриенко.
Операций такого масштаба российские военные не проводили ни в этом году, ни в прошлом (начиная с конца весны). Это принципиально иная задача, чем наступление в рамках "гибком обороны". И её решение нужно начинать с отдачи соответствующего приказа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 15:02
Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тылаГлавком ВСУ Залужный — это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любой компромат, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
 
НовостиРоссияУкраинаоборонаВалерий ЗалужныйКупянскнаступлениеВСУВС РФфронтштурм
 
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