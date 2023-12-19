Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Если российское командование хочет реализовать штурм такого населенного пункта как Курахово, армии РФ необходимо менять стратегию и переходить к наступательным операциям фронтового масштаба. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Сейчас наступление армии РФ идет успешно, но оно идет в рамках стратегии гибкой обороны, принятой перед началом "контрнаступа" ВСУ. Данная стратегия не предусматривает штурма Купянска или выхода к поселку Курахово, добавил обозреватель.
Если российское командование хочет реализовать штурм Курахово, о котором панически говорят украинские военные, необходимо в корне поменять стратегию. Для этого нужно переходить к наступательным операциям фронтового масштаба, добавил эксперт.
"ВСУ официально перешли к обороне. Причем не только на словах. Об этом было объявлено во время ставки верховного главнокомандующего, на которую не пригласили [главкома ВСУ Валерия] Залужного. Киевский режим озвучил задачу, что надо построить оборонительную линию на протяжении 2800 километров", - подчеркнул Онуфриенко.
Операций такого масштаба российские военные не проводили ни в этом году, ни в прошлом (начиная с конца весны). Это принципиально иная задача, чем наступление в рамках "гибком обороны". И её решение нужно начинать с отдачи соответствующего приказа, заключил собеседник издания.
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