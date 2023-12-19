https://ukraina.ru/20231219/1052203232.html

"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие

"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие - 19.12.2023 Украина.ру

"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие

У противника наступает кризис на поле боя. Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов и эта проблема будет нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-19T05:50

2023-12-19T05:50

2023-12-19T05:50

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Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов. У нее их становится все меньше и меньше. И эта проблема будет только нарастать, рассказал эксперт.А когда у киевского режима закончатся кадровые военные, то хватать на улицах уклонистов и отправлять их в ряды ВСУ станет просто бессмысленно. И только тогда армия РФ начнет двигаться вперед с наименьшими потерями, добавил политолог.Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html

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новости, россия, украина, иностранные наемники, сво, польша, сша, поставки, вооружение, киевский режим, кадры, кризис, всу