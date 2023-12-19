"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
У противника наступает кризис на поле боя. Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов и эта проблема будет нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов. У нее их становится все меньше и меньше. И эта проблема будет только нарастать, рассказал эксперт.
А когда у киевского режима закончатся кадровые военные, то хватать на улицах уклонистов и отправлять их в ряды ВСУ станет просто бессмысленно. И только тогда армия РФ начнет двигаться вперед с наименьшими потерями, добавил политолог.
"Кризис для противника на поле боя уже наступает. Киев это понимает. Да, Запад поставил все, что обещал. Но примерно 70% этой натовской техники мы уничтожили. Скоро воевать им нечем будет. Не будет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов", - указал Перенджиев.
Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 07:00Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую швальВ следующем году помощь киевскому режиму снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше, считает депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев