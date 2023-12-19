"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие - 19.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231219/1052203232.html
"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие - 19.12.2023 Украина.ру
"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
У противника наступает кризис на поле боя. Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов и эта проблема будет нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-19T05:50
2023-12-19T05:50
новости
россия
украина
иностранные наемники
сво
польша
сша
поставки
вооружение
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:76:1080:684_1920x0_80_0_0_81652b01c581bf1809edb9468d7cc297.jpg
Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов. У нее их становится все меньше и меньше. И эта проблема будет только нарастать, рассказал эксперт.А когда у киевского режима закончатся кадровые военные, то хватать на улицах уклонистов и отправлять их в ряды ВСУ станет просто бессмысленно. И только тогда армия РФ начнет двигаться вперед с наименьшими потерями, добавил политолог.Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052163961.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/07/1039481644_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_17bf8f9560fb4aa99d666406eeb238b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, иностранные наемники, сво, польша, сша, поставки, вооружение, киевский режим, кадры, кризис, всу
Новости, Россия, Украина, иностранные наемники, СВО, Польша, США, поставки, вооружение, киевский режим, кадры, кризис, ВСУ

"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие

05:50 19.12.2023
 
© Фото : UKR LEAKS/Telegram Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине
 Джордан О'Брайен и другие западные наёмники на Украине - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : UKR LEAKS/Telegram
Читать в
У противника наступает кризис на поле боя. Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов и эта проблема будет нарастать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Украина бросила в топку боевых действий слишком много своих кадровых резервов. У нее их становится все меньше и меньше. И эта проблема будет только нарастать, рассказал эксперт.
А когда у киевского режима закончатся кадровые военные, то хватать на улицах уклонистов и отправлять их в ряды ВСУ станет просто бессмысленно. И только тогда армия РФ начнет двигаться вперед с наименьшими потерями, добавил политолог.
"Кризис для противника на поле боя уже наступает. Киев это понимает. Да, Запад поставил все, что обещал. Но примерно 70% этой натовской техники мы уничтожили. Скоро воевать им нечем будет. Не будет ни людей, ни оружия, ни боеприпасов", - указал Перенджиев.
Украинскому командованию пока удается компенсировать потери в личном составе за счет наемников из Польши и США. Но когда эти наемники начнут гибнуть пачками (потому что ими придется затыкать бреши в обороне), тогда начнется падение киевского режима, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Олег Матвейчев интервью
Вчера, 07:00
Олег Матвейчев: Мы скоро увидим, как народ на Украине будет отлавливать и вешать бандеровскую швальВ следующем году помощь киевскому режиму снизится в два-четыре раза. Это скажется на возможностях вести военные действия и социально поддерживать Украину. Обездоленных, готовых идти на протест, там будет в несколько раз больше, считает депутат Государственной Думы РФ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев
 
НовостиРоссияУкраинаиностранные наемникиСВОПольшаСШАпоставкивооружениекиевский режимкадрыкризисВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:58Российский спецназ из гранатомёта уничтожил подразделение ВСУ под Купянском – МО
06:32Лондон будет делиться с Киевом военно-морским опытом – Telegraph
06:02 "Прогресс будет… но не туда": президент Чехии рассказал о будущем украинского конфликта
06:00"Их накрывали одним выстрелом": военный эксперт назвал три главные ошибки провального "контрнаступа" ВСУ
05:50"Наемники будут гибнуть пачками": политолог пояснил, почему у ВСУ скоро закончатся люди и оружие
05:40"Будем делать упор на срочников": политолог рассказал, будет ли в 2024 году вторая волна мобилизации
05:30"Может быть пойдем на Киев": военный эксперт о том, нужна ли новая мобилизация или хватит добровольцев
05:24Основатель Pink Floyd рассказал, чем грозит выступление на российском ТВ
05:20Эксперт о том, почему армия РФ должна нанести удар по ВСУ, чтобы вся Украина не превратилась в Артемовск
05:10Военный эксперт объяснил, где закончится СВО и почему киевский режим должен быть окончательно уничтожен
05:00Эксперт о том, почему России нужно выйти из обороны, пока ВСУ не успели построить укрепления за Авдеевкой
04:58В Хмельницкой области прогремели взрывы, под ударом аэродром ВСУ
04:50"Насчитали лишние 400 км": эксперт объяснил, успеет ли Киев слепить свою "линию Суровикина" для ВСУ
04:43Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные "Панцири-СМ" – источник
04:30Михаил Онуфриенко объяснил, как мощный удар на севере поможет взять Купянск и оставит без резервов ВСУ
04:20Военно-политический обозреватель о том, как России нужно менять стратегию, пока Киев "садится в оборону"
04:10Эксперт о том, как кубинские и северокорейские добровольцы в рядах ВС РФ будут уничтожать наемников ВСУ
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
03:34Последняя группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в Домодедово – МЧС
Лента новостейМолния