https://ukraina.ru/20231219/1052199439.html

Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре

Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре - 19.12.2023 Украина.ру

Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре

Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Их скапливают на левобережье Днепра, после чего ВС РФ будут их уничтожать, уменьшая численность ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2023-12-19T04:00

2023-12-19T04:00

2023-12-19T04:00

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херсонское направление

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резервы

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Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Генштабу не нужно спешить выбивать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра. Армии РФ выгодно, чтобы они бездумно бросали туда людей и их уничтожали российские подразделения, рассказал политолог.Путин не стал озвучивать победные реляции. Но есть надежда, что в ходе этих изматывающих боёв, когда ВСУ будут нести возрастающие потери, российские войска будут продвигаться, добавил эксперт.Сейчас у ВСУ еще остались элитные боевые группы. Они будут их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность противника, даже немного отступая, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231216/1052174813.html

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новости, херсонское направление, плацдарм, всу, днепр, россия, украина, сво, десант, резервы, наступление, вс рф