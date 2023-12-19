Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Их скапливают на левобережье Днепра, после чего ВС РФ будут их уничтожать, уменьшая численность ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Генштабу не нужно спешить выбивать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра. Армии РФ выгодно, чтобы они бездумно бросали туда людей и их уничтожали российские подразделения, рассказал политолог.
Путин не стал озвучивать победные реляции. Но есть надежда, что в ходе этих изматывающих боёв, когда ВСУ будут нести возрастающие потери, российские войска будут продвигаться, добавил эксперт.
"Я в интервью изданию Украина.ру уже говорил, что мы на поле боя пытаемся поймать крупную рыбу. Так что мой прогноз подтверждается. Мы должны эту крупную рыбу выманить, поймать, а потом двигаться вперед", - отметил Перенджиев.
Сейчас у ВСУ еще остались элитные боевые группы. Они будут их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность противника, даже немного отступая, заключил собеседник издания.
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