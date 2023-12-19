Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре - 19.12.2023 Украина.ру
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Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре - 19.12.2023 Украина.ру
Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Их скапливают на левобережье Днепра, после чего ВС РФ будут их уничтожать, уменьшая численность ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
2023-12-19T04:00
2023-12-19T04:00
новости
херсонское направление
плацдарм
всу
днепр
россия
украина
сво
десант
резервы
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Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Генштабу не нужно спешить выбивать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра. Армии РФ выгодно, чтобы они бездумно бросали туда людей и их уничтожали российские подразделения, рассказал политолог.Путин не стал озвучивать победные реляции. Но есть надежда, что в ходе этих изматывающих боёв, когда ВСУ будут нести возрастающие потери, российские войска будут продвигаться, добавил эксперт.Сейчас у ВСУ еще остались элитные боевые группы. Они будут их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность противника, даже немного отступая, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231216/1052174813.html
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новости, херсонское направление, плацдарм, всу, днепр, россия, украина, сво, десант, резервы, наступление, вс рф
Новости, Херсонское направление, плацдарм, ВСУ, Днепр, Россия, Украина, СВО, десант, резервы, наступление, ВС РФ

Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре

04:00 19.12.2023
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / Alex Babenko
Читать в
Сейчас у противника еще остались элитные боевые группы. Их скапливают на левобережье Днепра, после чего ВС РФ будут их уничтожать, уменьшая численность ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Генштабу не нужно спешить выбивать ВСУ с плацдарма на левом берегу Днепра. Армии РФ выгодно, чтобы они бездумно бросали туда людей и их уничтожали российские подразделения, рассказал политолог.
Путин не стал озвучивать победные реляции. Но есть надежда, что в ходе этих изматывающих боёв, когда ВСУ будут нести возрастающие потери, российские войска будут продвигаться, добавил эксперт.
"Я в интервью изданию Украина.ру уже говорил, что мы на поле боя пытаемся поймать крупную рыбу. Так что мой прогноз подтверждается. Мы должны эту крупную рыбу выманить, поймать, а потом двигаться вперед", - отметил Перенджиев.
Сейчас у ВСУ еще остались элитные боевые группы. Они будут их скапливают на левобережье Днепра, а ВС РФ будут их уничтожать. Потому что не всегда нужно наступать. Российские бойцы будут уменьшать численность противника, даже немного отступая, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
16 декабря, 15:10
Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУВоенно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о том, что последует за освобождением Марьинки, какую стратегию нужно избрать вооруженным силам Российской Федерации после ухода ВСУ в глухую оборону, а также о проблемах форсирования Днепра.
 
НовостиХерсонское направлениеплацдармВСУДнепрРоссияУкраинаСВОдесантрезервынаступлениеВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
04:01В Польше ликвидировали комиссию по "смоленской" катастрофе 2010 года – МО
04:00Мы ловим крупную рыбу. Александр Перенджиев раскрыл, почему не нужно спешить с плацдармом ВСУ на Днепре
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