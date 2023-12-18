https://ukraina.ru/20231218/1052212168.html

Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин

Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин - 18.12.2023 Украина.ру

Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин

Для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун

2023-12-18T23:53

2023-12-18T23:53

2023-12-18T23:53

новости

украина

всу

мобилизация

сво

спецоперация

женщины

украинка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102253/62/1022536210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90a187ed24d932dbe9560e1ddffce4dc.jpg

Она не уточнила встанет ли сама в ряды Вооружённых сил страны с последующей отправкой на фронт, но отметила, что такие меры станут теми самыми "непопулярными решениями" о которых заявлялось ранее. Следом Совсун начала указывать на то, какие вопросы следует обсудить для принятия решения: определить на какие должности направят украинок в ВСУ, будут ли они обеспечены формой, мобилизуют ли тех, кто имеет детей и смогут ли они выезжать за границу. Затем Совсун опустилась до крайностей: "друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", заявила она. В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. Всему этому параду аргументов в пользу того, что украинки должны быть отправлены на фронт, предшествовал социальный опрос на странице в сети нардепа Марьяны Безуглой. В нём она спросила у украинок готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Более того, более 77% жительниц страны заявили, что готовы отказаться от украинского гражданства если это потребуется для того, чтобы не ехать на фронт.Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.

https://ukraina.ru/20231215/1052162434.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация, женщины, украинка