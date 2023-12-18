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Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин
Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин - 18.12.2023 Украина.ру
Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин
Для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун
2023-12-18T23:53
2023-12-18T23:53
2023-12-18T23:53
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Она не уточнила встанет ли сама в ряды Вооружённых сил страны с последующей отправкой на фронт, но отметила, что такие меры станут теми самыми "непопулярными решениями" о которых заявлялось ранее. Следом Совсун начала указывать на то, какие вопросы следует обсудить для принятия решения: определить на какие должности направят украинок в ВСУ, будут ли они обеспечены формой, мобилизуют ли тех, кто имеет детей и смогут ли они выезжать за границу. Затем Совсун опустилась до крайностей: "друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", заявила она. В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко. Всему этому параду аргументов в пользу того, что украинки должны быть отправлены на фронт, предшествовал социальный опрос на странице в сети нардепа Марьяны Безуглой. В нём она спросила у украинок готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Более того, более 77% жительниц страны заявили, что готовы отказаться от украинского гражданства если это потребуется для того, чтобы не ехать на фронт.Ранее на Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учёт.
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Украина.ру
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новости, украина, всу, мобилизация, сво, спецоперация, женщины, украинка
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация, СВО, Спецоперация, женщины, украинка
Сразу несколько украинских нардепов заговорили о мобилизации женщин
Для усиления "обороны" на Украине могут ввести всеобщую мобилизацию женщин. Об этом в понедельник, 18 декабря, заявила депутат Верховной Рады от партии "Голос" Инна Совсун
Она не уточнила встанет ли сама в ряды Вооружённых сил страны с последующей отправкой на фронт, но отметила, что такие меры станут теми самыми "непопулярными решениями" о которых заявлялось
ранее.
"Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы – надо говорить", – цитирует нардепа телеграм-канал Klymenko Time.
Следом Совсун начала указывать на то, какие вопросы следует обсудить для принятия решения: определить на какие должности направят украинок в ВСУ, будут ли они обеспечены формой, мобилизуют ли тех, кто имеет детей и смогут ли они выезжать за границу.
"Ещё важный вопрос: а ТЦК (прим. ред. – военкоматы) смогут потянуть?" – задаётся вопросом депутат.
Затем Совсун опустилась до крайностей: "друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", заявила она.
В этот же день, 18 декабря, в поддержку мобилизации женщин высказался и бывший украинский нардеп Игорь Луценко.
"Мне бы хотелось видеть большее участие женщин в обороне нашей страны", – заявил он.
Всему этому параду аргументов в пользу того, что украинки должны быть отправлены на фронт, предшествовал социальный опрос
на странице в сети нардепа Марьяны Безуглой. В нём она спросила у украинок готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Более того, более 77% жительниц страны заявили, что готовы отказаться от украинского гражданства если это потребуется для того, чтобы не ехать на фронт.
Ранее на Украине подготовили законопроект
о постановке женщин на воинский учёт.