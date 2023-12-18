https://ukraina.ru/20231218/1052210694.html
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос - 18.12.2023 Украина.ру
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
Чтобы избежать мобилизации украинцы готовы отказаться от гражданства. На это указывают промежуточные результаты социального опроса, запущенного украинским депутатом Марьяной Безуглой 18 декабря
2023-12-18T21:23
2023-12-18T21:23
2023-12-18T21:23
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украина
опрос
марьяна безуглая
мобилизация
демобилизация
всу
сво
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Своё согласие дали 57% украинцев (в опросе приняли участие в том числе мужчины) и 43% ответили "нет". Кроме того, Безуглая спросила у женщин готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса также показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Не согласны украинки и мобилизоваться ради того, чтобы мужчинам позволили выезжать за границу. Почти 80% участников опроса на странице нардепа высказались против такого решения. Ранее украинское издание "Мета" публиковало результаты соцопроса относительно планов жителей областных центров Украины при возможном приближении боевых действий к их городам. Опрос показал, что воевать готово лишь незначительное меньшинство украинцев.
https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, опрос, марьяна безуглая, мобилизация, демобилизация, всу, сво
Новости, Украина, опрос, Марьяна Безуглая, мобилизация, демобилизация, ВСУ, СВО
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
Чтобы избежать мобилизации украинцы готовы отказаться от гражданства. На это указывают промежуточные результаты социального опроса, запущенного украинским депутатом Марьяной Безуглой 18 декабря