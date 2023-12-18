https://ukraina.ru/20231218/1052210694.html

Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос

Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос - 18.12.2023 Украина.ру

Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос

Чтобы избежать мобилизации украинцы готовы отказаться от гражданства. На это указывают промежуточные результаты социального опроса, запущенного украинским депутатом Марьяной Безуглой 18 декабря

2023-12-18T21:23

2023-12-18T21:23

2023-12-18T21:23

новости

украина

опрос

марьяна безуглая

мобилизация

демобилизация

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052135352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3f388a6e54ae419cf2c6142d0ef238.jpg

Своё согласие дали 57% украинцев (в опросе приняли участие в том числе мужчины) и 43% ответили "нет". Кроме того, Безуглая спросила у женщин готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса также показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Не согласны украинки и мобилизоваться ради того, чтобы мужчинам позволили выезжать за границу. Почти 80% участников опроса на странице нардепа высказались против такого решения. Ранее украинское издание "Мета" публиковало результаты соцопроса относительно планов жителей областных центров Украины при возможном приближении боевых действий к их городам. Опрос показал, что воевать готово лишь незначительное меньшинство украинцев.

https://ukraina.ru/20231218/1052190869.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, опрос, марьяна безуглая, мобилизация, демобилизация, всу, сво