Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос - 18.12.2023 Украина.ру
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Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос - 18.12.2023 Украина.ру
Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос
Чтобы избежать мобилизации украинцы готовы отказаться от гражданства. На это указывают промежуточные результаты социального опроса, запущенного украинским депутатом Марьяной Безуглой 18 декабря
2023-12-18T21:23
2023-12-18T21:23
новости
украина
опрос
марьяна безуглая
мобилизация
демобилизация
всу
сво
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Своё согласие дали 57% украинцев (в опросе приняли участие в том числе мужчины) и 43% ответили "нет". Кроме того, Безуглая спросила у женщин готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса также показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание. Не согласны украинки и мобилизоваться ради того, чтобы мужчинам позволили выезжать за границу. Почти 80% участников опроса на странице нардепа высказались против такого решения. Ранее украинское издание "Мета" публиковало результаты соцопроса относительно планов жителей областных центров Украины при возможном приближении боевых действий к их городам. Опрос показал, что воевать готово лишь незначительное меньшинство украинцев.
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новости, украина, опрос, марьяна безуглая, мобилизация, демобилизация, всу, сво
Новости, Украина, опрос, Марьяна Безуглая, мобилизация, демобилизация, ВСУ, СВО

Около 60% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы не идти в ВСУ – опрос

21:23 18.12.2023
 
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киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы избежать мобилизации украинцы готовы отказаться от гражданства. На это указывают промежуточные результаты социального опроса, запущенного украинским депутатом Марьяной Безуглой 18 декабря
"Опрос-эксперимент только для женщин. (...) Чтобы меня не мобилизовали на тыловые должности и на оборонные предприятия (...) готова ли я отказаться от гражданства?", – спросила у пользователей сети Безуглая.
Своё согласие дали 57% украинцев (в опросе приняли участие в том числе мужчины) и 43% ответили "нет".
Кроме того, Безуглая спросила у женщин готовы ли они мобилизоваться ради демобилизации тех, кто находится на фронте уже 24 месяца. Промежуточные результаты опроса также показали невысокий интерес к такой перспективе: почти 80% украинок ответили "нет" и только 23% изъявили такое желание.
Не согласны украинки и мобилизоваться ради того, чтобы мужчинам позволили выезжать за границу. Почти 80% участников опроса на странице нардепа высказались против такого решения.
Ранее украинское издание "Мета" публиковало результаты соцопроса относительно планов жителей областных центров Украины при возможном приближении боевых действий к их городам. Опрос показал, что воевать готово лишь незначительное меньшинство украинцев.
13:22
Тактика для смертников. Украинцев по-прежнему будут гнать на убой по планам Запада Инфернальная загадка упырей заключается в том, что подчас они выглядят, как банальные недоросли-переростки с незапоминающимися лицами, совершенно не обезображенными интеллектом
 
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