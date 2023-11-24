"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам - 24.11.2023 Украина.ру
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"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам
"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам - 24.11.2023 Украина.ру
"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам
На Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net
2023-11-24T10:48
2023-11-24T10:48
новости
украина
анна маляр
мобилизация
всу
потери всу
контрнаступление
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Маляр обратила внимание, что военные действия длятся уже полтора года, "время популярных решений уже прошло".Экс-замминистра подчеркнула, что у россиян намного больше людей, а силы Украины не будут больше российской армии."У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — резюмировала она.Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.
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новости, украина, анна маляр, мобилизация, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, Украина, Анна Маляр, мобилизация, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление

"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам

10:48 24.11.2023
 
© detector.mediaАнна Маляр
Анна Маляр
© detector.media
Читать в
На Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net
Маляр обратила внимание, что военные действия длятся уже полтора года, "время популярных решений уже прошло".
"Ну, они исчерпаны, их уже не может быть в такой сложной войне. Мы просто как взрослое общество должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости", — сказала Маляр.
Экс-замминистра подчеркнула, что у россиян намного больше людей, а силы Украины не будут больше российской армии.
"У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — резюмировала она.
Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.
В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.
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НовостиУкраинаАнна МалярмобилизацияВСУпотери ВСУконтрнаступление
 
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