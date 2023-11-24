https://ukraina.ru/20231124/1051304663.html

"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам

"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам - 24.11.2023 Украина.ру

"Не понимаю, почему общество боится мобилизации": Маляр обратилась к украинцам

На Украине время "популярных решений по мобилизации" прошло, заявила экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью LIGA.net

2023-11-24T10:48

2023-11-24T10:48

2023-11-24T10:48

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украина

анна маляр

мобилизация

всу

потери всу

контрнаступление

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Маляр обратила внимание, что военные действия длятся уже полтора года, "время популярных решений уже прошло".Экс-замминистра подчеркнула, что у россиян намного больше людей, а силы Украины не будут больше российской армии."У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема мобилизации. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация", — резюмировала она.Служба внешней разведки России опубликовала информацию о разведданных, согласно которым, Запад требует от Киева активизировать мобилизацию для восполнения огромных потерь, которые понесли ВСУ в ходе провального контрнаступления.В СВР сообщили, что Вашингтон и Лондон рекомендуют режиму Зеленского изменить призывной возраст: снизить до 17 лет и повысить до 70 лет, а также провести дополнительную мобилизацию женщин.

https://ukraina.ru/20231121/1051184793.html

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новости, украина, анна маляр, мобилизация, всу, потери всу, контрнаступление