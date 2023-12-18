На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Подготовлен законопроект, касающийся воинской обязанности женщин. Его детали раскрыла депутат Марьяна Безуглая
В период действия военного положения в ВСУ планируют призывать женщин на военную службу, а также для работы на оборонных предприятиях.
"Женщины, которые пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, ставятся на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины", – цитирует 11-ю статью проекта закона нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
Состоящие на военном учете женщины могут быть призваны на службу или привлечены "для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время".
"Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения)", – говорится в документе.
Отмечается, что в мирное время женщины будут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке по контракту.