На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет - 18.12.2023 Украина.ру
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На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет - 18.12.2023 Украина.ру
На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет
Подготовлен законопроект, касающийся воинской обязанности женщин. Его детали раскрыла депутат Марьяна Безуглая
2023-12-18T13:59
2023-12-18T13:59
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марьяна безуглая
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В период действия военного положения в ВСУ планируют призывать женщин на военную службу, а также для работы на оборонных предприятиях.Состоящие на военном учете женщины могут быть призваны на службу или привлечены "для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время".Отмечается, что в мирное время женщины будут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке по контракту.
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новости, новости украины, всу, мобилизация, женщины, марьяна безуглая
Новости, Новости Украины, ВСУ, мобилизация, женщины, Марьяна Безуглая

На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет

13:59 18.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces OperationВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие
ВСУ женщины девушки военнослужащие Украина АТО ООС оружие - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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Подготовлен законопроект, касающийся воинской обязанности женщин. Его детали раскрыла депутат Марьяна Безуглая
В период действия военного положения в ВСУ планируют призывать женщин на военную службу, а также для работы на оборонных предприятиях.

"Женщины, которые пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту, ставятся на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины", – цитирует 11-ю статью проекта закона нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Состоящие на военном учете женщины могут быть призваны на службу или привлечены "для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время".
"Во время действия военного положения женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу в части (подразделения) обеспечения или приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения)", – говорится в документе.
Отмечается, что в мирное время женщины будут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке по контракту.
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