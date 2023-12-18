https://ukraina.ru/20231218/1052196342.html

На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет

На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет - 18.12.2023 Украина.ру

На Украине подготовили законопроект о постановке женщин на воинский учет

Подготовлен законопроект, касающийся воинской обязанности женщин. Его детали раскрыла депутат Марьяна Безуглая

2023-12-18T13:59

2023-12-18T13:59

2023-12-18T13:59

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В период действия военного положения в ВСУ планируют призывать женщин на военную службу, а также для работы на оборонных предприятиях.Состоящие на военном учете женщины могут быть призваны на службу или привлечены "для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время".Отмечается, что в мирное время женщины будут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке по контракту.

https://ukraina.ru/20231215/1052162434.html

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новости, новости украины, всу, мобилизация, женщины, марьяна безуглая