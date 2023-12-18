План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру
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План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря
План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря - 18.12.2023 Украина.ру
План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря
Советник президента Украины Олег Устенко заявил о плане "Б", который позволит Киеву обойтись без западной помощи. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
2023-12-18T13:05
2023-12-18T13:05
эксклюзив
хроники
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О плане "Б", который задействуют украинские власти в случае прекращения поддержки со стороны Запада, в эфире телемарафона заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что переходить к этому плану придётся, если Украина не получит поддержку "в первые дни января"."План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", - заявил Устенко.По его словам, эти меры могут вызвать "дополнительное напряжение и даже нервозность" в министерстве финансов."Это позволит вырулить ситуацию на протяжении января", - отметил Устенко.Ранее о том, что у Украины есть запасной план, сообщал и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В то же время, он подчёркивал, что Украина всё же надеется на западную помощь."Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем", - отметил Гетманцев.Примечательно, что 17 декабря глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при её нынешнем дефиците бюджета, продержится "пару месяцев", после чего будет вынуждена "вернуться к дестабилизирующей политике". Георгиева подчеркнула, что промедление в вопросе поддержки Украины заставит последнюю вернуться к печатанию денег, как это было в 2022 году."Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину и она будет вынуждена приспосабливаться &lt;...&gt; как раз в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики", - заявила Георгиева в интервью изданию Financial Times.По информации издания, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Среди прочего, $18 млрд Украина рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшиеся средства — от Великобритании и финансовых организаций.Как рассказал изданию высокопоставленный западный источник, Украина "обладает некоторой гибкостью" и, вероятно, "сможет пережить январь и февраль" благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка.Однако в марте Украине либо придётся сократить расходы, либо — приступить к печатанию денег."Это может привести к гиперинфляционному всплеску и дестабилизации финансовой системы страны", — отметил источник.На прошлой неделе в ходе саммита Евросоюза лидерам стран-членов ЕС не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырёхлетней программой поддержки страны. Тем временем Конгресс США не готов одобрить пакет помощи Украине на $61 млрдОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 36 ударов."На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 26 обстрелов из артиллерии калибром 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 129 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)"Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 22; Днепряны — 2; Алёшки — 11; Старая Збурьевка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Голая Пристань — 3; Саги — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Новая Збурьевка.Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие стуки округу зарегистрировали 25 ударов."Огонь вёлся по Горностаевке, Каирам и Заводовке", — сообщила администрация района.Работа мобильной связи на территории Горностаевского района остается нестабильной.Утром 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство &lt;...&gt;. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов", - указывалось в сводке.Ни в одном из населённых пунктов районов пострадавших и разрушений не было.Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. По окраине села Дроновка был выпущен один миномётный снаряд. Никто не пострадал, разрушений не было."В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущено 56 миномётных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 3 дома. В один дом попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Подомовой обход продолжается. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Также под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка – зафиксировано по 2 прилёта в каждом селе. Обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20231218/1052189322.html
https://ukraina.ru/20231217/1052183108.html
https://ukraina.ru/20231217/1052179675.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря

13:05 18.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleg Ustenko / Перейти в фотобанкОлег Устенко
Олег Устенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleg Ustenko
Перейти в фотобанк
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Советник президента Украины Олег Устенко заявил о плане "Б", который позволит Киеву обойтись без западной помощи. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
О плане "Б", который задействуют украинские власти в случае прекращения поддержки со стороны Запада, в эфире телемарафона заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что переходить к этому плану придётся, если Украина не получит поддержку "в первые дни января".
"План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке", - заявил Устенко.
По его словам, эти меры могут вызвать "дополнительное напряжение и даже нервозность" в министерстве финансов.
"Это позволит вырулить ситуацию на протяжении января", - отметил Устенко.
Ранее о том, что у Украины есть запасной план, сообщал и глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. В то же время, он подчёркивал, что Украина всё же надеется на западную помощь.
"Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем", - отметил Гетманцев.
дверь в квартиру Романа Сапонькова - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
09:27
К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабряКвартиры нескольких военкоров Санкт-Петербурге атаковали. У главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушку
Примечательно, что 17 декабря глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при её нынешнем дефиците бюджета, продержится "пару месяцев", после чего будет вынуждена "вернуться к дестабилизирующей политике". Георгиева подчеркнула, что промедление в вопросе поддержки Украины заставит последнюю вернуться к печатанию денег, как это было в 2022 году.
"Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину и она будет вынуждена приспосабливаться <...> как раз в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики", - заявила Георгиева в интервью изданию Financial Times.
По информации издания, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Среди прочего, $18 млрд Украина рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшиеся средства — от Великобритании и финансовых организаций.
Как рассказал изданию высокопоставленный западный источник, Украина "обладает некоторой гибкостью" и, вероятно, "сможет пережить январь и февраль" благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка.
Однако в марте Украине либо придётся сократить расходы, либо — приступить к печатанию денег.
"Это может привести к гиперинфляционному всплеску и дестабилизации финансовой системы страны", — отметил источник.
На прошлой неделе в ходе саммита Евросоюза лидерам стран-членов ЕС не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырёхлетней программой поддержки страны. Тем временем Конгресс США не готов одобрить пакет помощи Украине на $61 млрд
украинские военные несут нарушителя гражданского порядка - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Вчера, 18:25
Людоловы, прорыв ДРГ. Итоги 17 декабря на УкраинеНовые свидетельства крайне жёсткого характера мобилизации поступают с Украины. Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 36 ударов.
"На донецком направлении противник совершил 7 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на горловском 26 обстрелов из артиллерии калибром 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 129 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы)
"Поступили сведения о ранении гражданского лица – мужчины, в Кировском районе Донецка", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 48 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 22; Днепряны — 2; Алёшки — 11; Старая Збурьевка — 2; Казачьи Лагеря — 3; Голая Пристань — 3; Саги — 5", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Корсунка, Алешки, Днепряны, Крынки, Новая Збурьевка.
Как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, за минувшие стуки округу зарегистрировали 25 ударов.
"Огонь вёлся по Горностаевке, Каирам и Заводовке", — сообщила администрация района.
Работа мобильной связи на территории Горностаевского района остается нестабильной.
Вчера, 13:00
Самоубийство в Крынках, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 декабряНа обстановку в Крынках обратили внимание западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Наумовка – 4 артиллерийских снаряда. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство <...>. В Волоконовском районе из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 10 гранатометных выстрелов", - указывалось в сводке.
Ни в одном из населённых пунктов районов пострадавших и разрушений не было.
Кроме того, в Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших не было. По окраине села Дроновка был выпущен один миномётный снаряд. Никто не пострадал, разрушений не было.
"В Краснояружском районе по селу Теребрено выпущено 56 миномётных снарядов. Пострадавших нет. Повреждены 3 дома. В один дом попал снаряд, во втором выбиты окна, посечены фасад и кровля, в третьем сгорела беседка. Подомовой обход продолжается. Также повреждены линии электро- и газоснабжения. Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Также под обстрел попали село Поповка и окраина села Репяховка – зафиксировано по 2 прилёта в каждом селе. Обошлось без пострадавших и разрушений", - писал Гладков.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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13:05План "Б" для экономики, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 декабря
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