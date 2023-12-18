https://ukraina.ru/20231218/1052190254.html
В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам
В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам - 18.12.2023 Украина.ру
В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам
В возвращённых регионах РФ рассматривают возможность голосования на выборах президента России в марте 2024 года по украинским паспортам, сообщила 18 декабря газета "Известия"
2023-12-18T10:04
2023-12-18T10:04
2023-12-18T10:04
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цик
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Некоторые жители области не успели получить российский паспорт, пояснила Захарова на заседании ЦИК. Или же документы могли быть утеряны или уничтожены "в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области", предположила она.Зампред избиркома Луганской Народной Республики (ЛНР) Марианна Скорнякова также прокомментировала вопрос, будет ли у жителей ЛНР возможность голосовать на президентских выборах в 2024 году по паспорту ЛНР или Украины. "Пока это на стадии проекта. Да, планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023", — сказала она.В Запорожской области ещё не определили окончательно список документов, которые можно будет использовать при голосовании в марте, пишут "Известия".Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.
https://ukraina.ru/20231211/1051917570.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, новые регионы, лнр, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область, цик, президентские выборы
Новости, Россия, Новые регионы, ЛНР, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область, ЦИК, президентские выборы
В новых регионах хотят разрешить голосовать по украинским паспортам
В возвращённых регионах РФ рассматривают возможность голосования на выборах президента России в марте 2024 года по украинским паспортам, сообщила 18 декабря газета "Известия"
"У нас пока еще такого постановления (об утверждении перечня документов. — Ред.) нет, но оно прорабатывается. Конечно, мы рассматриваем включение в этот перечень документов, удостоверяющих личность, выданных уполномоченным органом Украины до 30 сентября 2022 года", — заявила глава избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
Некоторые жители области не успели получить российский паспорт, пояснила Захарова на заседании ЦИК. Или же документы могли быть утеряны или уничтожены "в результате вражеских обстрелов, которые практически не прекращаются на территории Херсонской области", предположила она.
Зампред избиркома Луганской Народной Республики (ЛНР) Марианна Скорнякова также прокомментировала вопрос, будет ли у жителей ЛНР возможность голосовать на президентских выборах в 2024 году по паспорту ЛНР или Украины. "Пока это на стадии проекта. Да, планируем применять тот же перечень [документов], что и был в ЕДГ-2023", — сказала она.
В Запорожской области ещё не определили окончательно список документов, которые можно будет использовать при голосовании в марте, пишут "Известия".
Глава ЦИК Элла Панфилова сообщила, что выборы пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта.
Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила, что досрочное голосование на территории РФ будет возможно в период с 25 февраля по 14 марта.
ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила Бударина.