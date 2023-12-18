Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке - 18.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231218/1052188659.html
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке - 18.12.2023 Украина.ру
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social
2023-12-18T08:34
2023-12-18T09:10
израиль
зарубежье
конфликт
новости
дональд трамп
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045032425_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_0defd8e1af9eee564d24a443ce6b9b3c.jpg
"Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью", - написал Трамп.По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, "возможно, даже и в большей степени".В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ukraina.ru/20231213/1052065305.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/05/1045032425_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_8b315cbb17baeba73f569bc650bfe6ff.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
израиль, зарубежье, конфликт, новости, дональд трамп, украина, сша
Израиль, Зарубежье, конфликт, Новости, Дональд Трамп, Украина, США

Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке

08:34 18.12.2023 (обновлено: 09:10 18.12.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP / Evan Vucci
Читать в
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social
"Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью", - написал Трамп.
По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, "возможно, даже и в большей степени".
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Заседание министров иностранных дел ОДКБ
13 декабря, 14:29
До мира в отношениях между Израилем и Палестиной очень далеко — ЛавровДо мирной и безопасной ситуации в отношениях между Израилем и Палестиной ещё очень и очень далеко. Об этом 13 декабря заявил журналистам в Совете Федерации глава МИД РФ Сергей Лавров
 
ИзраильЗарубежьеконфликтНовостиДональд ТрампУкраинаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Украинские власти в Херсоне ограничили для мужчин возможность уехать - Сальдо
09:27К военкорам пришли, прослушка у Залужного. Главное на Украине на утро 18 декабря
09:00Сальдо объяснил, зачем ВСУ используют дроны против мирного населения
08:54"Дело стриптизерши". Самая большая взятка в истории Украины или Как жадность погубила семейство Байденов
08:34Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
08:16Польские перевозчики планируют снова заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной
08:13Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"
07:51"Продержится пару месяцев": глава МВФ предупредила Киев о трудностях без западной помощи
07:42"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й
07:41Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ у Артемовска - Минобороны
07:28Сальдо рассказал о "величайшем преступлении" украинских военных
07:14У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
06:58За счет Украины. Венгерский пример взаимодействия с евробюрократией оказался заразителен
06:28Большая часть — психически нездоровые люди с оружием. Украинские эксперты о причинах депрессии в обществе
06:00Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ
05:30"Они бьют кассетами": военный волонтер о том, как ВСУ минируют берег и не дают вывозить раненых бойцов
05:29"Слово пацана" в украинской реальности: Одесса, Киев, Донецк, Кривой Рог
05:00Военный блогер рассказал, как ВС РФ брали Марьинку и почему до нового года нужно закончить с Авдеевкой
04:30Алексей Живов объяснил, в чем риск применения "умных" бомб и почему в Авдеевке нужны трехтонные ФАБы
04:20Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках
Лента новостейМолния