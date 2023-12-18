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Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке - 18.12.2023 Украина.ру
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social
2023-12-18T08:34
2023-12-18T08:34
2023-12-18T09:10
израиль
зарубежье
конфликт
новости
дональд трамп
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сша
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"Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью", - написал Трамп.По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, "возможно, даже и в большей степени".В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, зарубежье, конфликт, новости, дональд трамп, украина, сша
Израиль, Зарубежье, конфликт, Новости, Дональд Трамп, Украина, США
Трамп обвинил США в ситуации на Украине и Ближнем Востоке
08:34 18.12.2023 (обновлено: 09:10 18.12.2023)
Ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля по вине США и теперь грозит обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social
"Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи, и в наших силах остановить все это. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью", - написал Трамп.
По его мнению, это утверждение также относится и к конфликту на Украине, причем, "возможно, даже и в большей степени".
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.