https://ukraina.ru/20231218/1052186828.html

Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"

Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии" - 18.12.2023 Украина.ру

Выборы в Сербии. Президент Вучич укрепился, в парламенте может появиться представитель "Русской партии"

Поддерживаемая президентом страны Александром Вучичем Сербская прогрессивная партия получила единоличное большинство в парламентах Сербии и автономной Войводины. Голоса в Белграде пока считают

2023-12-18T08:13

2023-12-18T08:13

2023-12-18T09:24

эксклюзив

сербия

парламентские выборы

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В воскресенье, 17 декабря, в Сербии состоялись внеочередные парламентские выборы и выборы в органы местного самоуправления.Более шести с половиной миллионов граждан с правом голоса выбирали 14-й созыв Народной скупщины (парламента) Сербии. В гонке за 250 депутатских мест участвовали 18 партийных списков, в которых было 2817 кандидатов. В результате явка на парламентских выборах составила около 60%.Более 1,67 миллиона жители единственной сербской автономии — Войводины — также выбирали свой парламент, а горожане свыше 60 муниципалитетов — местные власти. В частности, 1,61 миллиона жителей Белграда голосовали за депутатов городской скупщины. В стране были открыты 8 тысяч 273 избирательных участка, из которых 1180 в столице.Голосовала и сербская диаспора в более чем 30 странах мира. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), для участия в выборах зарегистрировались 32 тысячи 216 граждан Сербии, проживающих за границей. Из них около 11,5 тысячи — жители соседней Боснии и Герцеговины (в основном Республики Сербской), а ещё более тысячи — жители Черногории. Сербы Косово и Метохии (КиМ) голосовали на избирательных участках на юге Сербии, поскольку сепаратистские власти в Приштине отказались организовать голосование на подконтрольной им территории.На выборы прибыл солидный десант международных наблюдателей. Так, ЕС отправил в Сербию делегацию Европарламента из восьми человек. Согласно заявлению докладчика ЕП по Сербии Владимира Бильчика, делегацию возглавил словенец Клемен Грошель, который ранее выступал против внеочередных парламентских выборов, при этом встречался с представителями сербской оппозиции. Сам Бильчак 17 декабря также находился в Сербии и даже посещал РИК (Республиканская избирательная комиссия)– но как «частное лицо». Кроме этого, во всей Сербии работали около 75 наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Посол США в Белграде Кристофер Хилл провёл день выборов в 5-й белградской гимназии в качестве «международного наблюдателя», а также посетил несколько избирательных участков в Новом Белграде и Гроцке. «14 команд посольства США работают по всей Сербии и Белграду», — заявил журналистам Хилл, который действует в составе одной из этих групп.Своеобразным символом многовекторности Сербии было присутствие на выборах Мониторинговой миссии Парламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Её возглавлял российский сенатор Дмитрий Василенко, наблюдатели из СНГ работали на 17 участках в Белграде.Стоит отметить, что внеочередные выборы стали частью политической игры президента Сербии Александра Вучича. На предыдущих парламентских выборах в апреле 2022 года его Сербская прогрессивная партия (СПП) получила 120 мандатов в Народной скупщине, потеряв там единоличное большинство. СПП вынуждена была сформировать правящую коалицию с Социалистической партией Сербии (СПС) Ивицы Дачича.Потому, когда прозападные оппозиционеры начали очередную кампанию против Вучича, использовав в качестве повода трагедии в начале мая 2023 года («колумбайн»* в белградской школе, в котором было убито семь учеников и охранник, и стрельба в районе города Крагуевац, где было восемь жертв), президент Сербии решил воспользоваться их активностью для перезагрузки политической системы страны.Выждав несколько месяцев, пока еженедельные массовые акции оппозиционеров под лозунгом «Сербия против насилия» надоели большинству граждан страны, 1 ноября Вучич назначил досрочные выборы. Оппозиция прогнозировано пошла на них списком под названием «Сербия против насилия», при этом сконцентрировала свою кампанию на критике и оскорблении Вучича и его семьи — отца, матери, жены и детей.Сам же Александр Вучич, как справедливо отметило 17 декабря французское агентство AFP, превратил выборы в референдум о поддержке своей политики. Его лозунгами были стабильность и поступательное развитие, тем более что за десять с лишним лет у власти нынешнему президенту Сербии, ранее премьеру страны, есть чем похвастаться. Речь и о банальном повышении зарплат и пенсий, и о масштабных инфраструктурных проектах, – причём реализованных как с Европейским Союзом, с которым Сербия активно ведёт переговоры о вступлении, так и с Россией и Китаем.Вучич также акцентировал на том, что, несмотря на огромное давление Запада в целом и ЕС в частности, Сербия так и не ввела санкции против России и отказалась даже разговаривать о признании независимости так называемой Республики Косово, в одностороннем порядке провозглашённой албанскими сепаратистами на территории КиМ. А вот прозападные оппозиционеры прямо заявляли, что готовы присоединиться к европейским санкциям в отношении Москвы, да в защиту Косово выступали вяло.В результате СПП вернула себе единоличное большинство в парламенте Сербии, получив, по данным обработки более 90% бюллетеней, 46,3% голосов избирателей (это 128–129 мандатов). Второе место заняла коалиция «Сербия против насилия» (СПН) — 23,6% (64–65 мандатов). Формально прозападные оппозиционеры улучшили свой результат: в апреле 2022 года за партии, входящие в СПН, проголосовали 18,93% избирателей.Третье место заняла коалиция на основе СПС – 6,6% (18 мандатов). Это серьёзное падение по сравнению с минувшими выборами – тогда за социалистов проголосовали 11,79% избирателей. Ивица Дачич уже заявил, что берёт на себя ответственность за этот результат, и считает, что партии нужен новый лидер. Не исключено, что ним станет Марко Милошевич — внук президента Югославии Слободана Милошевича.На четвёртой позиции — националистическая коалиция НАДА (4,9%, 13 мандатов), которая высказывала готовность сотрудничать с прозападной оппозицией. Столько же мандатов будет у списка «Мы — голос народа», который стал самой большой неожиданностью этих выборов, набрав 4,8% голосов. Список возглавляет доктор Браними Несторович, известный сторонник теорий заговора, который ранее заявлял, что не будет сотрудничать ни с Вучичем, ни с прозападной оппозицией.В составе списка «Мы — голос народа» также Драган Станоевич, руководитель сербского представительства организации Виктора Медведчука «Другая Украина». Прозападные СМИ Сербии раскручивали этот факт в формулировках типа «кум Путина орудует в Сербии» и «влияние российского фактора в Сербии продолжается». Правда, пока о какой-то реальной активности «Другой Украины» на Балканах неизвестно.Ещё одна коалиция, которая сама себя называла пророссийской — объединение партий «Заветники» и ДВЕРИ — не преодолела 3% барьер, хотя на прошлогодних выборах обе эти партии прошли в парламент. Стоит отметить, что Милица Джурджевич-Стаменковски («Заветники») и Бошко Обрадович (ДВЕРИ) встречались с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на недавнем саммите ОБСЕ в Скопье, и использовали это в своей предвыборной агитации.При этом в парламенте Сербии может появиться депутат от «Русской партии» — как представитель национальных меньшинств. За эту партию, в списке которой были в основном сербы, проголосовали около 0,3% избирателей — что даёт право на один мандат в Народной скупщине. Столько же будет у албанской партии «Шаип Камбери», 5 мандатов будет у двух мусульманских партий, и шесть — у Союза венгров Войводины.В парламенте Войводины партия президента Сербии также получила единоличное большинство, набрав на выборах в автономии 49,23% голосов, что даёт СПП 69 мандатов из 120. На втором месте — Союз венгров Войводины (17,09%), на третьем — коалиция «Сербия против насилия» (12,49%). В парламент автономии также прошли социалисты (5,01) и коалиция НАДА (3,44%).Пока что сложно прогнозировать исход выборов в Белграде. По результатам подсчёта 41,3% бюллетеней, лучший результат в столице также показала Сербская прогрессивная партия — 38,4% голосов. Однако это всего 48 мандатов в 110-местной городской скупщине, и даже с социалистами, набравшими 4,8% (6 мандатов), создать большинство у соратников Вучича не получится. В свою очередь, «Сербия против насилия» получила 35,1% (43 мандата), а коалиция НАДА — 6% (7 мандатов). Таким образом, всё зависит от депутатов списка «Мы — голос народа», которых в скупщине Белграда будет шестеро (5,4% голосов).Выступая через несколько часов после завершения голосования в штабе СПП, Александр Вучич акцентировал внимание на победе своей партии на выборах в парламенты Сербии и Войводины. Он также заявил, что в ближайшие четыре года досрочных выборов в стране не будет, и всем придётся с этим смириться. Причём явно имелись в виду не только оппозиционеры, но и стоящие за ними западные посольства, Брюссель и Вашингтон. При этом речь не только о парламентских, но и о президентских выборах, ведь второй мандат Вучича истекает только в 2027 году.Стоит отметить, что в ходе упомянутого выступления Александр Вучич позиционировал себя не только как президента Сербии, но и как лидера «Сербского мира» — рядом с ним стояли президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик и председатель Скупщины (парламента) Черногории Андрия Мандич, которые имеют также сербское гражданство.В таком окружении заявление Вучича о том, что «Сербия продолжит свой европейский путь», звучали почти издевательством. Особенно учитывая тот факт, что ныне лишь около 41% сербов относятся к вступлению своей страны в ЕС в целом положительно, из них только 21% полностью поддерживают такой шаг. При этом 78,9% сербов категорически против введения санкций в отношении России.Понятно, что дело тут не только в исторических симпатиях, но и в конкретных выгодах, которые даёт Сербии и сербам сотрудничество с Россией. Но теперь, кроме чисто экономических аргументов, сербский лидер будет иметь для Запала и политические – его прямой отказ от введения антироссийских санкций получил поддержку избирателей.* Международное молодежное движение «Колумбайн» признано террористическим, его деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20220813/1037636300.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, сербия, парламентские выборы