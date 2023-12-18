https://ukraina.ru/20231218/1052184799.html

"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й

"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й - 18.12.2023 Украина.ру

"Навстречу празднику". Донецк скользит в 2024-й

Для подавляющего большинства россиян середина декабря – это предновогодняя суета, отчеты и корпоративы, но в ДНР это перебои с электричеством, остывшие батареи, проблемы с водой, обстрелы и теракты. Даже елки здесь, честно говоря, не ахти.

2023-12-18T07:42

2023-12-18T07:42

2023-12-18T07:42

эксклюзив

донецк

денис пушилин

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Черпак царапает дно пластиковой емкости. Ну…будем надеяться, что электричество починят и следующий День воды состоится по графику. Хотя уже завтра придется влажными салфетками «мыться».Рецепт хорошего настроения известен всякому донецкому обладателю волшебной штуковины – китайского душа для туристических походов. На большое ведро потребуется три с половиной черпака кипятку. Оставшееся пространство следует заполнить холодной водой из бака и как следует размешать. Главное – кастрюлю с водой на огонь поставить заранее и снять аккурат перед водными процедурами. Нагревается-то водица долго, а остывает в неотапливаемом помещении пугающе быстро.И это еще неплохо, ибо 24-го февраля 2022 года воды в донецких кранах не было вовсе, а удобных пластиковых емкостей, китайских походных душей и прочих вспомогательных средств – подавно. Тем не менее, два года махинаций с кастрюлями и ведрами сведут с ума даже крепкого духом.Примерно год назад глава ДНР Денис Пушилин назвал «сетчатой» нашу водопроводную систему. Это, в частности, значило, что воды мы теряем едва ли не больше, чем потребляем. Оно и понятно, ведь за годы украинской независимости никто так и не удосужился починить это дело, а весною 2014 года вдруг стало не до того. Да и не за что, если уж честно.Прав достопочтенный глава, но по факту все еще хуже: все наше коммунальное хозяйство поизносилось за годы войны и может по праву именоваться «сетчатым». По большому счету, все держится на честном слове и упрямстве коммунальщиков, но чуть коллапс и начинаются кордебалеты!Вот уже месяц Донецк и окрестности страдают от проблем с водой, отоплением, электричеством и связью. Где-то неприятель постарался, а где-то и погода удружила. Так, уже неделю проливные дожди сменяются заморозками, а те – проливными дождями. В результате имеем глазированный город, по которому ни ездить, ни ходить невозможно. К тому же деревья валятся под тяжестью льда, рвут обветшалые провода, оставляя без света целые районы.Отопление в отсутствие электричества выключается тут же. Мобильная связь героически держится часа полтора-два. Если же беда случилась в День воды, то запасайтесь терпением и ждите следующего! Сидишь в холодной квартире, смотришь на газовую конфорку и радуешься наличию газа. Цивилизация!- Давай в кафе зайдем – погреемся!- Дома погреешься. Спешим ведь.- Дома холодно. Помнишь, я говорил, что воды нет?- Помню. Только вчера обсуждали.- Ну так я пожаловался. Они там что-то нахимичили. Теперь отопления тоже нет.- Зато баланс!Благо – публика опытная. В 2014 году подобные явления сопровождались опустевшими полками магазинов, но сегодня любой уважающий себя владелец коммерческого ларька имеет генератор. Банковские терминалы, правда, не работают, но жители Донецка еще не настолько свыклись с возвращением в 21 век, чтобы пренебрегать наличностью.- Не доверяю больше облачным сервисам!- Это почему еще?- Интернета нет, а я в приставку хотел поиграть. Все, что скачано через подписку, без интернета не работает.- Хорошо, что электричество есть. У меня его сутки не было.- У меня несколько дней не было, нет сегодня и не будет, судя по всему, еще дней восемь. Я генератор купил.- А связь? Как ты мне звонишь?- Связь тоже дрянь, но я тут антенну купил. Ставишь на окно и сигнал усиливается. Протестирую – расскажу. Тебе тоже нужно.- Еще как нужно! Жду рецензии!Ситуация усугубляется жесточайшим кадровым голодом, о котором не устану писать. Так, по словам близкого товарища, который немало знает о работе коммунальных служб, в районном водоканале остался всего один сварщик. А требуется не меньше десяти!Куда подевались? Одних мобилизовали, других сманили на стройки пристойными зарплатами. Да и все эти годы, как вы понимаете, Донбасс вовсе не был тем огоньком в ночи, на который слетаются лучшие кадры.Да чего там лучшие, когда в Донецке элементарно не хватает дворников? Тротуары, превратившиеся в каток, посыпать явно некому. Третьего дня чуть не погиб геройски, преодолевая жалкие пять метров от двери авто до крыльца магазина. Десять лет на войне, но так страшно мне еще не было.К ставшим привычными артиллерийским обстрелам гражданских объектов прибавились уже безоговорочно террористические удары по скоплениям мирных жителей с использованием БПЛА. Без новостей о сбросах мин или ВОГов на жителей прифронтовых окраин с конца ноября и трех дней не проходит.Проводил давеча экскурсию по району для коллеги – заставил надеть бронежилет. Прошло тихо-мирно, а вечером того же дня на стоянку перед супермаркетом, где мы в полдень снимали, противник «уронил» самодельное взрывное устройство. Люди погибли. Терроризм нынче технологичный, продвинутый.На этом фоне вызывает недоумение говорливость республиканских чиновников. Елку на центральной площади ставить опасно, а вот рассказывать СМИ, что и где у нас открывается – нет. Зачем-то раструбили об открытии Филармонии, какой-то заправочной станции и вот-вот запустят новый перинатальный центр. Это притом, что в минувший четверг противник ударил ракетами по складам стройматериалов в Мариуполе.О предпраздничном настроении, к сожалению, говорить не приходится. Даже елки, привезенные в Донецк для продажи, напоминают скорее гербарий. Все, с кем приходилось общаться, мечтают поскорее закрыть этот год, ибо сил больше нет. Авось следующий окажется лучше.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив, донецк, денис пушилин