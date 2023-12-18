Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Для уничтожения большого количества живой силы противника в Авдеевке потребуется слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб (ФАБ) и кассетных боеприпасов (РБК). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Уничтожать переброшенные с Запорожья под Авдеевку бригады ВСУ будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ, рассказал блогер.
На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб (ФАБ-500, ФАБ-1500) и кассетных боеприпасов (РБК-500 с планирующими модулями), добавил эксперт.
"Возникает вопрос, насколько наши ВКС готовы поражать эти бригады на марше (а именно там их и надо разбить) и какое количество этих боеприпасов есть у нас в наличии. Потому что после первых эффектных кадров нашего применения РБК-500 в Авдеевке и на Южнодонецком направлении про них больше ничего не слышали", - отметил Живов.
Была информация, что применение РБК приводит ВСУ в "священный трепет и ужас". Учитывая, насколько активно противник применяет кассетные боеприпасы, надеюсь, что ВС РФ также будут активно их применять, заключил собеседник Украина.ру.
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14 декабря, 21:28Александр Перенджиев: Путин может дать приказ взять Киев и Одессу, когда Россия пропустит ВСУ через огоньСейчас еще не время для наступления. Нужно немного подождать. Подпустить поближе силы противника, чтобы устроить им огненную завесу. А потом мы будем окружать украинские войска, стараясь как можно больше людей взять в плен