https://ukraina.ru/20231218/1052152170.html

Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ

Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ - 18.12.2023 Украина.ру

Страх и ужас в Авдеевке. Военный блогер раскрыл, как "умные" ФАБы и РБК размолотят бетонные катакомбы ВСУ

Для уничтожения большого количества живой силы противника в Авдеевке потребуется слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ. На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб (ФАБ) и кассетных боеприпасов (РБК). Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-12-18T06:00

2023-12-18T06:00

2023-12-18T06:00

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Уничтожать переброшенные с Запорожья под Авдеевку бригады ВСУ будет непросто. Для этого потребуется очень слаженная работа разведки и средств поражения ВКС РФ, рассказал блогер.На оперативной глубине уничтожать противника можно при помощи планирующих авиабомб (ФАБ-500, ФАБ-1500) и кассетных боеприпасов (РБК-500 с планирующими модулями), добавил эксперт.Была информация, что применение РБК приводит ВСУ в "священный трепет и ужас". Учитывая, насколько активно противник применяет кассетные боеприпасы, надеюсь, что ВС РФ также будут активно их применять, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231214/1052131439.html

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новости, украина, россия, авдеевка, днр, бригада, всу, вс рф, авиабомбы, авиаудары, укрепления, запорожское направление