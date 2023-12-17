Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России

В ФРГ считают, что Россия намерена продолжать СВО до 2026 года Российская Спецоперация будет длиться ещё два года и завершится освобождением от украинской власти и армии Харькова и Днепропетровска. Об это пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки