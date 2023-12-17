Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России - 17.12.2023 Украина.ру
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Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России
Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России - 17.12.2023 Украина.ру
Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России
Конфискация будет проводиться в рамках соблюдения санкционного режима
2023-12-17T10:38
2023-12-17T10:38
новости
россия
германия
новый год
рождество
подарок
таможня
санкции
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В этом году рождественские подарки из России могут не дойти до адресатов в Германии. Связано это с необходимость соблюдать санкционный режим.Не являются исключением и запреты на подарочные партии, предусмотренные приложением к санкционному регламенту и иногда отправляемые от частного лица в России другому частному лицу.Подчеркивается, что подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы таможней.
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новости, россия, германия, новый год, рождество, подарок, таможня, санкции
Новости, Россия, Германия, Новый год, Рождество, подарок, таможня, санкции

Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России

10:38 17.12.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Конфискация будет проводиться в рамках соблюдения санкционного режима
В этом году рождественские подарки из России могут не дойти до адресатов в Германии. Связано это с необходимость соблюдать санкционный режим.
"В результате ввоз широкого спектра товаров из России запрещен. Сюда также входят товары, которые обычно могут входить в состав подарочных отправлений, такие как целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую ​​как косметика", – говорится на сайте таможни ФРГ.
Не являются исключением и запреты на подарочные партии, предусмотренные приложением к санкционному регламенту и иногда отправляемые от частного лица в России другому частному лицу.
Подчеркивается, что подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы таможней.
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