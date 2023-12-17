Германия намерена конфисковывать рождественские подарки из России
Конфискация будет проводиться в рамках соблюдения санкционного режима
В этом году рождественские подарки из России могут не дойти до адресатов в Германии. Связано это с необходимость соблюдать санкционный режим.
"В результате ввоз широкого спектра товаров из России запрещен. Сюда также входят товары, которые обычно могут входить в состав подарочных отправлений, такие как целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, такую как косметика", – говорится на сайте таможни ФРГ.
Не являются исключением и запреты на подарочные партии, предусмотренные приложением к санкционному регламенту и иногда отправляемые от частного лица в России другому частному лицу.
Подчеркивается, что подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы таможней.