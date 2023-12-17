https://ukraina.ru/20231217/1052166769.html

Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат

Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат - 17.12.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат

В Купянске был ликвидирован Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Он принимал участие в расстреле российских пленных весной прошлого года на окраине Харькова в районе молокозавода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин

2023-12-17T05:45

2023-12-17T05:45

2023-12-17T05:45

новости

расстрел

пленные

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Ранее сообщалось, что в Купянске был ликвидирован некий Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Обстоятельства его смерти не разглашаются.Януш принимал участие в расстреле российских пленных весной 2023 года на окраине Харькова в районе молокозавода. На кадрах военнослужащий умирал в прямом эфире, сообщил обозреватель.Есть негласное правило среди российских разведчиков и спецназовцев. Вы понимаете, о чем я говорю. Кстати, Константин Немичев, который тоже принимал участие в расстреле, на передовой в последнее время уже не появляется, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231215/1052147807.html

купянск

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, расстрел, пленные, вс рф, всу, разведка, спецназ, купянск, сво, война, нацизм, украинский неонацизм