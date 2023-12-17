Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат - 17.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231217/1052166769.html
Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат
Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат - 17.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат
В Купянске был ликвидирован Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Он принимал участие в расстреле российских пленных весной прошлого года на окраине Харькова в районе молокозавода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2023-12-17T05:45
2023-12-17T05:45
новости
расстрел
пленные
вс рф
всу
разведка
спецназ
купянск
сво
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_84a93a949ce569738c218ea8822c9a00.jpg.webp
Ранее сообщалось, что в Купянске был ликвидирован некий Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Обстоятельства его смерти не разглашаются.Януш принимал участие в расстреле российских пленных весной 2023 года на окраине Харькова в районе молокозавода. На кадрах военнослужащий умирал в прямом эфире, сообщил обозреватель.Есть негласное правило среди российских разведчиков и спецназовцев. Вы понимаете, о чем я говорю. Кстати, Константин Немичев, который тоже принимал участие в расстреле, на передовой в последнее время уже не появляется, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052147807.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103224/82/1032248275_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_decada33852388998932611d51addfff.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, расстрел, пленные, вс рф, всу, разведка, спецназ, купянск, сво, война, нацизм, украинский неонацизм
Новости, расстрел, Пленные, ВС РФ, ВСУ, разведка, спецназ, Купянск, СВО, война, нацизм, украинский неонацизм

Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат

05:45 17.12.2023
 
© president.gov.uaВСУ автомат флаг Силы специальных операций
ВСУ автомат флаг Силы специальных операций
© president.gov.ua
Читать в
В Купянске был ликвидирован Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Он принимал участие в расстреле российских пленных весной прошлого года на окраине Харькова в районе молокозавода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
Ранее сообщалось, что в Купянске был ликвидирован некий Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Обстоятельства его смерти не разглашаются.
Януш принимал участие в расстреле российских пленных весной 2023 года на окраине Харькова в районе молокозавода. На кадрах военнослужащий умирал в прямом эфире, сообщил обозреватель.
"Я разговаривал с нашими спецами, они сказали, что никто не отменял негласных законов войны. Не одного [Романа] Януша щелкнули, еще нескольких", - добавил Алехин.
Есть негласное правило среди российских разведчиков и спецназовцев. Вы понимаете, о чем я говорю. Кстати, Константин Немичев, который тоже принимал участие в расстреле, на передовой в последнее время уже не появляется, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пучков - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 11:47
Как распад СССР спровоцировал конфликт на Украине — Дмитрий ПучковПублицист, писатель и переводчик Дмитрий Пучков рассказал о значении распада Советского Союза, сравнил начало Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также объяснил, почему массовое пришествие иностранного кино в Россию при президенте Борисе Ельцине оказалось вредным для нашей страны
 
НовостирасстрелПленныеВС РФВСУразведкаспецназКупянскСВОвойнанацизмукраинский неонацизм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Раненых везут штабелями": военный эксперт о том, почему наемники ВСУ жалуются на холод и обморожения
05:45Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат
05:30Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ
05:00"Противник задергается": военный блогер объяснил, почему взятие Чернигова заставит нервничать киевлян
04:30Эксперт объяснил, что происходит в Синьковке и когда армия РФ перережет в Купянск-Узловом логистику ВСУ
04:00"Надо что-то придумать в Херсоне": Алексей Живов о том, как суворовская смекалка поможет освободить город
18:30Проблемы Кличко, трагедия в Херсонской области. Итоги 16 декабря на Украине
18:00"Мэра нет": Кличко не явился на заседание к Зеленскому
18:00Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы
17:56Россия показала НАТО и США длинную руку
17:41Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
17:13ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
16:06Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
15:39СМИ узнали подробности подрыва в сельсовете на Закарпатье
15:10Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ
14:46"У нас есть 5-8 лет": Писториус призвал перевооружить армии ЕС из-за растущих угроз
14:13"Даже мёртвых боятся": в Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"
13:50Генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление - Bild
13:13"Абсолютно бессмысленная затея": Сальдо рассказал о непрекращающихся попытках ВСУ форсировать Днепр
13:06Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря
Лента новостейМолния