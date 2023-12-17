Эксперт раскрыл подробности ликвидации Романа Януша, который расстреливал пленных русских солдат
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В Купянске был ликвидирован Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Он принимал участие в расстреле российских пленных весной прошлого года на окраине Харькова в районе молокозавода. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
Ранее сообщалось, что в Купянске был ликвидирован некий Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Обстоятельства его смерти не разглашаются.
Януш принимал участие в расстреле российских пленных весной 2023 года на окраине Харькова в районе молокозавода. На кадрах военнослужащий умирал в прямом эфире, сообщил обозреватель.
"Я разговаривал с нашими спецами, они сказали, что никто не отменял негласных законов войны. Не одного [Романа] Януша щелкнули, еще нескольких", - добавил Алехин.
Есть негласное правило среди российских разведчиков и спецназовцев. Вы понимаете, о чем я говорю. Кстати, Константин Немичев, который тоже принимал участие в расстреле, на передовой в последнее время уже не появляется, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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