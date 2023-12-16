https://ukraina.ru/20231216/1052175452.html
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо - 16.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
Вооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2023-12-16T17:13
2023-12-16T17:13
2023-12-16T17:13
новости
херсонская область
россия
новые регионы
владимир сальдо
обстрелы
всу
вооруженные силы украины
гуманитарная помощь
погибшие
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"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", - написал глава региона. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны, уточнил он.Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию Херсонской области. Издание РИА Новости приводит информацию источника, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области.
https://ukraina.ru/20231216/1052173424.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, россия, новые регионы, владимир сальдо, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь, погибшие
Новости, Херсонская область, Россия, Новые регионы, Владимир Сальдо, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, гуманитарная помощь, погибшие
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
Вооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале