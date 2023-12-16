ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо

Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря Великобритания готовит свои войска к отправке на Украину. СМИ сообщили о новом плане наступления от главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные наносят удары по территории России