ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо - 16.12.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо - 16.12.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
Вооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2023-12-16T17:13
2023-12-16T17:13
новости
херсонская область
россия
новые регионы
владимир сальдо
обстрелы
всу
вооруженные силы украины
гуманитарная помощь
погибшие
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"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", - написал глава региона. Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны, уточнил он.Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию Херсонской области. Издание РИА Новости приводит информацию источника, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области.
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новости, херсонская область, россия, новые регионы, владимир сальдо, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, гуманитарная помощь, погибшие
Новости, Херсонская область, Россия, Новые регионы, Владимир Сальдо, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, гуманитарная помощь, погибшие

ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо

17:13 16.12.2023
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины обстреляли место доставки гуманитарной помощи в Херсонской области, погибло два мирных жителя, сообщил 16 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку", - написал глава региона.
Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны, уточнил он.
"Один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - добавил Сальдо.
Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.
Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают территорию Херсонской области.
Издание РИА Новости приводит информацию источника, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли 83 артиллерийских удара по левобережью Херсонской области.
© Владимир Сальдо телеграм-канал
© Владимир Сальдо телеграм-канал
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
13:06
Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабряВеликобритания готовит свои войска к отправке на Украину. СМИ сообщили о новом плане наступления от главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные наносят удары по территории России
 
НовостиХерсонская областьРоссияНовые регионыВладимир СальдообстрелыВСУВооруженные силы Украиныгуманитарная помощьпогибшие
 
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Заголовок открываемого материала
17:41Болгарское радио запретило трансляцию интервью посла России, в МИД РФ отреагировали
17:13ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, два мирных жителя погибли - Сальдо
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