Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Российские системы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ
"Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении МО РФ.
Помимо этого, 49 украинских беспилотников сбито в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонских областях. А также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Накануне, 15 декабря с 23:00 до 23:50 над территорией Крыма было сбито шесть украинских БПЛА.