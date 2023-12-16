Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ - 16.12.2023 Украина.ру
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Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ - 16.12.2023 Украина.ру
Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
Российские системы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ
2023-12-16T16:06
2023-12-16T16:06
новости
россия
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беспилотники
бпла
украина
минобороны рф
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"Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении МО РФ.Помимо этого, 49 украинских беспилотников сбито в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонских областях. А также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS,&nbsp;«Ураган» и «Ольха».Накануне, 15 декабря с 23:00 до 23:50 над территорией Крыма было сбито шесть украинских БПЛА.
https://ukraina.ru/20231216/1052173424.html
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новости, россия, крым, беспилотники, бпла, украина, минобороны рф
Новости, Россия, Крым, беспилотники, БПЛА, Украина, Минобороны РФ

Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ

16:06 16.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым
Рабочая поездка вице-премьера РФ Д. Рогозина в Крым - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Российские системы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ
"Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении МО РФ.
Помимо этого, 49 украинских беспилотников сбито в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонских областях. А также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».
Накануне, 15 декабря с 23:00 до 23:50 над территорией Крыма было сбито шесть украинских БПЛА.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
13:06
Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабряВеликобритания готовит свои войска к отправке на Украину. СМИ сообщили о новом плане наступления от главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные наносят удары по территории России
 
НовостиРоссияКрымбеспилотникиБПЛАУкраинаМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
16:06Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ
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