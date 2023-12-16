https://ukraina.ru/20231216/1052175067.html

Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ

Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ - 16.12.2023 Украина.ру

Российская ПВО отразила попытку массированного удара по Крыму - Минобороны РФ

Российские системы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили 16 декабря в Минобороны РФ

2023-12-16T16:06

2023-12-16T16:06

2023-12-16T16:06

новости

россия

крым

беспилотники

бпла

украина

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049632376_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_71afcda0fce9c417524a9b5cb8138c87.jpg.webp

"Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Крымского полуострова. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены", - говорится в сообщении МО РФ.Помимо этого, 49 украинских беспилотников сбито в Луганской Народной Республике, в Запорожской и Херсонских областях. А также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».Накануне, 15 декабря с 23:00 до 23:50 над территорией Крыма было сбито шесть украинских БПЛА.

https://ukraina.ru/20231216/1052173424.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, крым, беспилотники, бпла, украина, минобороны рф