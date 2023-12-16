https://ukraina.ru/20231216/1052174813.html

Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ

Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ - 16.12.2023 Украина.ру

Не наступление: Онуфриенко о том, как стратегия гибкой обороны помогает ВС России и что делают ВСУ

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру рассказал о том, что последует за освобождением Марьинки, какую стратегию нужно избрать вооруженным силам Российской Федерации после ухода ВСУ в глухую оборону, а также о проблемах форсирования Днепра.

2023-12-16T15:10

2023-12-16T15:10

2023-12-16T15:10

видео

михаил онуфриенко

марьинка

россия

днр

донецкая народная республика

украина

днепр (река)

харьков

сумы

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00:24 – О последствиях освобождения Марьинки;08:50 – Нужно ли переходить от гибкой обороны к стратегическому наступлению?15:31 – О наступлении на границах Сумской и Харьковской областей;20:15 – О том, как уничтожить мосты через Днепр;25:34 – Почему ВСУ не ушли за Оскол после уничтожения переправ?

донецкая народная республика

днепр (река)

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