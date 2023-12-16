https://ukraina.ru/20231216/1052174376.html

В Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

В Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" - 16.12.2023 Украина.ру

В Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

В Киеве снесли памятник экипажу советского бронепоезда“Таращанец“, сообщает украинское издание "Обозреватель" в телеграм-канале

2023-12-16T14:13

2023-12-16T14:13

2023-12-16T14:13

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киев

памятник

декоммунизация

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На видео видно, что памятник погрузили на грузовик и увезли.Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" находился в центре одноименного парка недалеко от Дарницкого железнодорожного вокзала. Первый памятник установили там еще в 1939 году, но во время оккупации Киева нацистами в 1941-1943 годах он был уничтожен. Новый монумент установили в 1974 году, его автором стал скульптор Валентин Зноба. Памятник по сути являлся надгробным, поскольку располагался на месте захоронения экипажа, защищавшего Дарницкий железнодорожный узел от солдат белой армии Антона Деникина.Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ukraina.ru/20231209/1051876233.html

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новости, украина, киев, памятник, декоммунизация