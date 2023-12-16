https://ukraina.ru/20231216/1052173424.html

Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря - 16.12.2023 Украина.ру

Войска Британии, план Залужного, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 декабря

Великобритания готовит свои войска к отправке на Украину. СМИ сообщили о новом плане наступления от главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинские военные наносят удары по территории России

2023-12-16T13:06

2023-12-16T13:06

2023-12-16T13:07

хроники

эксклюзив

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Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью западным СМИ заявил, что Лондон может направить британскую армию на Украину."То, что говорит сейчас президент Зеленский, – если у нас закончатся силы, закончатся солдаты, закончится вооружение, которое вы нам не допоставляете, вам придется принять решение о том, чтобы помочь нашим Вооруженным силам. И есть страны, которые приближаются к этому решению. Великобритания – одна из них, самая первая в этом списке", – заявил он.По словам Пристайко, западные государства "никогда не признают" подготовки к "применению своих экспедиционных сил на территории Украины"."Катастрофическое развитие войны... Продолжение оккупации", - описал Пристайко условия, при которых Запад направит свои армии на Украину.Ранее о том, что западные государства могут направить войска на Украину заявлял бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен. По его словам, это может быть частью дискуссии о "гарантиях безопасности" Украины за пределами НАТО.План ЗалужногоГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление, сообщило немецкое издание Welt.По информации издания, большое количество бронированной техники, которую Украине обещали предоставить её союзники, ещё не было использовано. Часть техники вообще не доехала до Украины. В частности, речь идет о танках Leopard 1. Германия и союзники обещали предоставить 200 танков более старой версии, из которых, по данным Welt, Украина получила всего 30 единиц.По мнению немецкого эксперта по безопасности и политического советника Нико Ланге, Украина делает ставку на истощение."Они больше не пытаются удерживать позиции, как в Бахмуте (украинское название Артёмовска — Ред.). В то же время они хотят замедлить российские войска и дать им стекать кровью", - заявил Ланге.Как писало издание, у Украины есть большие планы, о чём свидетельствует и список требуемого Украине вооружения, переданный украинским руководством США. Ранее журналисты агентства Reuters опубликовали этот список. В нём были: вертолёты Black Hawk и Apache, а также истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы большой дальности, танки Abrams, значительное количество БПЛА и боеприпасов.Ланге заявил, что уверен: Украина пытается перейти к "мобильной войне", которую она не смогла реализовать летом этого года.При этом, по информации Welt, главком ВСУ Залужный согласился на летнее контрнаступление только по политическим соображениям. По данным издания, главнокомандующий не видел шансов на успех без достаточного количества авиационной поддержки. Поэтому наступление с использованием техники он заменил на штурмы малыми пехотными группами.Эту замену журналисты назвали "разумным шагом", т. к. без механизированной поддержки быстрый прорыв российских линий обороны был невозможен. А так Залужный якобы "сохранил своих солдат, системы вооружения с Запада и выиграл важное время"."Украина, вероятно, собирает ресурсы для нового контрнаступления в следующем году", - заявил Ланге.Welt отмечало, что одним из направлений будущего наступления может стать плацдарм в Херсонской области."Имея необходимые истребители, ударные вертолеты и беспилотники, Украина могла бы адекватно поддерживать продвижение своих войск, тем более что в этом регионе почти нет российских укреплений. Это было бы контрнаступление, как Залужный, наверное, имел в виду изначально", - писало издание.Тем временем ВСУ в Херсонской области продолжают нести потери у Крынок, куда безостановочно высылают свои подкрепления, попадающие под артиллерийские удары ВС РФ.Сами же украинские военные крайне скептично оценивают "успехи" летнего наступления ВСУ."Мне кажется, у нас всегда есть недооценка нашего соперника по всем моментам, которые только есть. Когда мы заезжали на Запорожье — мы же где-то, я помню то, что я буду говорить только от себя — мы май там побыли, там готовилось планирование. Планирование было грандиозных масштабов: батальон — туда, батальон — туда, тут мы заходим, становимся в оборону, после этого 10-й корпус начинает делать свою работу вторую, мы за ними. Ну, короче, там бравадные речи. Но по факту, когда начался нормальный "жестяк", тогда уже начали все прозревать", - рассказывал в интервью бойцу 56-й омпбр Сергею Гнездилову штурмовик 47-й омбр Алексей Назаренко.По его словам, бригада в результате летнего наступления понесла существенные потери. При этом не было возможности даже подготовить резервы.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 12 ударов."На донецком направлении противник совершил 8 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, на горловском 3 обстрела из артиллерии калибром 155 мм, на мариупольском 1 обстрел дальнобойной ракетой. Выпущено 36 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), столица Донецк (Буденновский, Куйбышевский, Кировский районы), Мариуполь."Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Куйбышевском и Буденновском (второй - тяжелораненый мужчина 1960 года рождения) районах Донецка. Cведения о последствиях четырехкратного обстрела Будённовского района, в том числе о пострадавших, продолжают поступать", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Киевскому, Кировскому, Куйбышевскому и Петровским районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО и 19 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки - 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 68 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 68 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 26; Алёшки — 14; Раденск — 3; Корсунка — 2; Старая Збурьевка — 6; Саги — 9; Казачьи Лагеря — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Масловка.Позже военный следователь СК России по Херсонской области сообщил о том, что в результате ударов ВСУ погиб один мирный житель, а четыре получили ранения."Украинские националисты произвели сброс взрывоопасного предмета по Алешкам, в результате 3 мирных жителя получили ранения. Также из-за обстрела ВСУ в Крынках один человек получил ранение", - говорилось в сообщении.Кроме этого, в результате артиллерийского обстрела ВСУ в Казачьих Лагерях погиб один мирный житель.Также была повреждена гражданская инфраструктура населённых пунктов Херсонской области.Утром 16 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ."В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 4 артиллерийских снаряда. Из гранатомёта обстреляли село Щетиновка – зафиксировано 2 гранатомётных выстрела. В селах Красный Хутор и Журавлёвка с БПЛА сброшено 3 и 4 осколочных боеприпаса соответственно. <...>. В Борисовском районе из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок – зафиксировано 4 гранатомётных выстрела. <...>. В Волоконовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Старый – установлено 3 прилета", - указывалось в сводке.Во время обстрелов никто не пострадал, разрушений не было.Также в Краснояружском районе по окраине поселка Задорожный было выпущено 3 артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений не было. Над селом Репяховка системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле."В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" – выпущено 13 миномётных снарядов, по селам Новая Таволжанка и Муром – по 2 миномётных снаряда. Также в Муроме противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сводке.Также в своём телеграм-канале Гладков сообщил о гибели мужчины, находившегося в автомобиле, который подорвался на мине.Активизировались атаки украинских военных и на Курскую область."Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы. Обошлось без пострадавших. В селе Крупец Дмитриевского района три прилёта. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесён в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция. <...>. В Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи, питающую один из объектов Михайловского ГОКа", - сообщил рано утром губернатор региона Роман Старовойт.Позже стало известно, что Михайловский ГОК работает в штатном режиме.Ближе к полудню Старовойт собщил о новом ударе по региону."Посёлок Краснооктябрьский Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет. Повреждён один легковой автомобиль. Собственнику обязательно окажем помощь", - сообщил губернатор.Также в ночь на 16 декабря Минобороны России сообщило о массированной атаке ВСУ на Крым."15 декабря в период с 23:00 до 23:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Крыма. Дежурными средствами ПВО уничтожены еще 6 украинских беспилотных летательных аппаратов", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной территориях остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231216/1052171963.html

https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив