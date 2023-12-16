Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ - 16.12.2023 Украина.ру
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Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ - 16.12.2023 Украина.ру
Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ
Первый многофункциональный российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) построен и пройдёт испытания в зоне СВО. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости
2023-12-16T11:16
2023-12-16T11:16
новости
россия
kmz (кингисеппский машиностроительный завод)
дроны
сво
испытания
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"Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО… Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности", - рассказал Даниленко.Создатели дали ему рабочее название ББКН (Быстроходный безэкипажный катер-носитель) "Одуванчик".По словам директора, до конца этого года предприятие должно построить первую опытную партию в составе десяти таких катеров, которые также пройдут испытания.Ранее Даниленко сообщал РИА Новости, что первые российские морские дроны будут развивать скорость до 80 километров в час и иметь запас хода порядка 200 километров. Они смогут нести полезную нагрузку весом до 600 килограммов: тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки, а также использоваться в качестве платформы для воздушного БПЛА и истребителя дронов.Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) специализируется на производстве катеров для силовых структур, морских дронов, ремонте бронетехники.
https://ukraina.ru/20231215/1052128700.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, kmz (кингисеппский машиностроительный завод), дроны, сво, испытания, впк
Новости, Россия, KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод), дроны, СВО, испытания, ВПК

Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ

11:16 16.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовороссийская военно-морская база
Новороссийская военно-морская база - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Первый многофункциональный российский безэкипажный катер (морской надводный дрон) построен и пройдёт испытания в зоне СВО. Об этом со ссылкой на управляющего директора военно-промышленного холдинга KMZ Михаила Даниленко сообщает РИА Новости
"Первый безэкипажный катер в интересах Министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО… Мы называем его одноразовый катер. Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности", - рассказал Даниленко.
Создатели дали ему рабочее название ББКН (Быстроходный безэкипажный катер-носитель) "Одуванчик".
По словам директора, до конца этого года предприятие должно построить первую опытную партию в составе десяти таких катеров, которые также пройдут испытания.
Ранее Даниленко сообщал РИА Новости, что первые российские морские дроны будут развивать скорость до 80 километров в час и иметь запас хода порядка 200 километров. Они смогут нести полезную нагрузку весом до 600 килограммов: тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки, а также использоваться в качестве платформы для воздушного БПЛА и истребителя дронов.
Холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) специализируется на производстве катеров для силовых структур, морских дронов, ремонте бронетехники.
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НовостиРоссияKMZ (Кингисеппский машиностроительный завод)дроныСВОиспытанияВПК
 
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