Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице - 16.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231216/1052172573.html
Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице
Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице - 16.12.2023 Украина.ру
Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на украинской мине 13 декабря, скончался в больнице. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-16T10:37
2023-12-16T10:38
новости
белгородская область
вячеслав гладков
теракт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_77c68352bf90b2bae31ca99be146a36d.jpg
"Сегодня ночью Игорь Васильевич… умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал Гладков.Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и пообещал помогать всем, чем можно.Машина с мирными жителями 13 декабря подорвалась на мине в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Первоначально сообщалось, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других было диагностировано сотрясение мозга.Позже Гладков уточнил, что тяжёлые ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы органов грудной клетки и брюшной полости.
https://ukraina.ru/20231216/1052113452.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044068201_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_fe4d603ebea8af09e46e0e83cbc2aa1e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгородская область, вячеслав гладков, теракт, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, теракт, СВО

Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице

10:37 16.12.2023 (обновлено: 10:38 16.12.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на украинской мине 13 декабря, скончался в больнице. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью Игорь Васильевич… умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал Гладков.
Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и пообещал помогать всем, чем можно.
Машина с мирными жителями 13 декабря подорвалась на мине в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Первоначально сообщалось, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других было диагностировано сотрясение мозга.
Позже Гладков уточнил, что тяжёлые ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы органов грудной клетки и брюшной полости.
Taurus - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
05:00
Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
НовостиБелгородская областьВячеслав ГладковтерактСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23"Невозможно одолеть Россию": Сальдо назвал условия начала переговоров
11:16Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО – глава KMZ
10:58Украина готовит новое контрнаступление на 2024 год - Die Welt
10:37Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице
10:26"Не верим Западу": в Сербии выступают против антироссийских санкций
10:15Аргентина подарит Украине два неисправных российских вертолёта
10:06Журналисты-спонсоры боевиков, облавы в Киеве. Главное на Украине на утро 16 декабря
10:03Глава "Србиягаза" рассказал, сколько российского газ получит страна
09:46Украина из-за дефицита бюджета может сократить социальные расходы – Верещук
09:39Украинский фонд для журналистов спонсирует террористический легион "Свобода России"* - СМИ
09:22Приказ Зеленского о строительстве укреплений запоздал – Kyiv Independent
08:49Без света остаются более 570 тысяч жителей ЛНР, ДНР и Ростовской области – Минэнерго
08:34Мэр Лондона отказался предоставить Киеву списываемые машины – Telegraph
08:10Депутат Европарламента назвал безумием слова генсека НАТО об Украине
08:00Николай Ватутин: опальный освободитель
07:55Киевские каратели выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка – СЦКК
07:38Путин поручил пресекать любые внешние вмешательства в президентскую кампанию
07:26Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Киеву на декабрьском саммите – Financial Times
07:01Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности
06:38Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Лента новостейМолния