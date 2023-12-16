Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице
10:37 16.12.2023 (обновлено: 10:38 16.12.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на украинской мине 13 декабря, скончался в больнице. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью Игорь Васильевич… умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал Гладков.
Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и пообещал помогать всем, чем можно.
Машина с мирными жителями 13 декабря подорвалась на мине в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Первоначально сообщалось, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других было диагностировано сотрясение мозга.
Позже Гладков уточнил, что тяжёлые ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы органов грудной клетки и брюшной полости.
05:00Политолог рассказал, когда Киеву передадут немецкие ракеты "Таурус", а штурмовики ВСУ получат "Апачи"Когда Запад утверждает, что никогда не передаст Украине какое-то оружие, после этого оно появляется на поле боя. В ближайшее время Киеву могут передать вертолеты "Апач" и ракеты "Таурус". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный