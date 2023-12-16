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Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице

Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице - 16.12.2023 Украина.ру

Замглавы района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице

Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на украинской мине 13 декабря, скончался в больнице. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале

2023-12-16T10:37

2023-12-16T10:37

2023-12-16T10:38

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"Сегодня ночью Игорь Васильевич… умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", - написал Гладков.Губернатор выразил семье погибшего соболезнования и пообещал помогать всем, чем можно.Машина с мирными жителями 13 декабря подорвалась на мине в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Первоначально сообщалось, что одному пострадавшему ампутировали ноги, а у двух других было диагностировано сотрясение мозга.Позже Гладков уточнил, что тяжёлые ранения получил замглавы районной администрации Игорь Бородаенко. У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко диагностировали перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Водитель скотовоза Нуриддин Агалиев получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы органов грудной клетки и брюшной полости.

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, теракт, сво