https://ukraina.ru/20231216/1052171963.html

Журналисты-спонсоры боевиков, облавы в Киеве. Главное на Украине на утро 16 декабря

Журналисты-спонсоры боевиков, облавы в Киеве. Главное на Украине на утро 16 декабря - 16.12.2023 Украина.ру

Журналисты-спонсоры боевиков, облавы в Киеве. Главное на Украине на утро 16 декабря

Украинский фонд собирает деньги для запрещённых в РФ боевиков. В Киеве силовики нагрянули в ночные клубы

2023-12-16T10:06

2023-12-16T10:06

2023-12-16T10:06

эксклюзив

хроники

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Как сообщило РИА "Новости", украинский фонд, созданный украинскими журналистами для оказания помощи представителям СМИ, собирает деньги для легиона "Свобода России"*. Об этом свидетельствуют проанализированные журналистами данные.На сайте легиона "Свобода России"* указаны реквизиты счета для финансовой помощи: он принадлежит благотворительной организации "Фонд 24.02". Как утверждается на портале последнего, фонд создавали "журналисты для журналистов". Как указало агентство, в частности, там говорится, что организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь сотрудникам СМИ."Более 900 реципиентов (с 24 февраля 2022 года) получили помощь от Фонда 2402. Из них более 20 редакций украинских изданий обеспечены бронежилетами и шлемами, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров получили средства защиты и техническое оборудование для работы в опасных условиях", — отмечалось на портале.Соучредителем и исполнительным директором фонда является родившаяся в России, а в 2015 году получившая украинское гражданство журналист, телеведущая и основатель украинского издания "Заборона" Катерина Сергацкова.При этом саму Сергацкову и её издание не любят украинские ультраправые. Она покинула Украину в 2020 году из-за поступавших в её адрес угроз.Ещё одним соучредителем фонда является медиаменеджер, видеопродюсер Роман Степанович. Фонд зарегистрировали в апреле 2023 года.В феврале Верховный суд признал легион "Свобода России"* террористическим и запретил его в стране. По оценке прокуратуры, "Легион"* создан на Украине "с целью подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в стране, в том числе путем терактов".Как рассказал источник РИА "Новости" в правоохранительных органах, следствие возбудило в отношении участников и сторонников легиона в России как минимум 20 уголовных дел по статьям 205.2, 208, 281, 275 и 275.1.Украинские журналисты не впервые злоупотребляют своей неприкосновенностью и разжигают ненависть.Так, несколько дней назад журналистка проекта "Телебачення Торонто" Алина Шеремета подписывала на камеру снаряды."Русне от "Телебачення Торонто". Подписчицы и подписчики "Телебачення Торонто", мы подписали ракету, которые полетит к русне — убивать её, поэтому не забывайте донатить на наши сборы", - говорила Шеремета на камеру.Несмотря на то, что указанный отрывок нарушает правила YouTube, сервис этот ролик не удалил.Позже журналисты проекта выпустили клип, в котором собирали деньги на FPV-дроны, которые "летят русаков бомбить".Аналогичные сборы проводят и другие украинские журналисты.Облавы военкомовВ ночь на 16 декабря в украинских соцсетях появились видео облав, проводимых в киевских ночных клубах и ресторанах. В частности, появилось видео из ресторана "Веранда"."СБУ наведалась в "Веранду на Днепре" - один из самых дорогих ресторанов Киева. Пишут, что одновременно ТЦК (аналог российских военкоматов — Ред.) выдают повестки. Что происходит, пока непонятно, ожидаем официальной информации", - подписал популярный на Украине канал "Труха" видео.Позже Служба безопасности Украины распространила по украинским СМИ пресс-релиз, в котором утверждала: сотрудники СБУ вместе с подразделениями МВД и Миграционной службы проводили в Киеве "контрдиверсионные мероприятия по безопасности"."В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. Одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учёта", - отмечалось в сообщении.Тем времени в соцсетях обратили внимание на то, что облавы для набора людей в армию стали происходить и в Киеве, который ранее считался неприкосновенным. В то же время, самая жёсткая мобилизация на Украине по традиции проходит в восточных и южных регионах, которые власти считают нелояльными. Военные подразделения из этих регионов также часто не щадят. Так, в соцсетях появилось видео, на котором бойцы харьковской теробороны жаловались на бездумное командование."228-й батальон (харьковская тероборона) одностайно хнычет: дескать, их, патриотов из Харькова, уже год защищающих нацистский режим, тот же нацистский режим целенаправленно уничтожает. Что ж, раскрою им глаза: одна из важных задач режима, который они защищают, в том и состоит, чтобы целенаправленно уничтожать именно их. Потому что харьковчане, а стало быть, как и одесситы, николаевцы, запорожцы, херсонцы, - даром что дохнут, защищая режим, - никогда не будут для режима полностью надежными. В отличие от львовян (которых, впрочем, уже тоже начали подгребать) и киевлян, которым очень скоро предстоит увидеть, что судьба не всегда балует...", - прокомментировал видео политолог и историк Лев Вершинин.В свою очередь представители украинских властей сообщили, что мобилизация на Украине будет сложной."Мобилизация будет сложной...", - заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.По его информации, власти уже готовят новую программу по освещению мобилизации, включающую в себя новый подход к рекрутингу, и разъяснению функций и обязательств государства и мобилизованных. Как заявил Подоляк, будет изменена "пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур.Пока же на Украине ужесточили режим нахождения людей в приграничных регионах. Теперь для того, чтобы их посетить, нужно будет специальное разрешение. Так власти борются с попытками бежать за границу.Общество же, если верить соцопросам, начинает уставать от боевых действий."Усталость от войны прогрессирует в украинском обществе — если в начале военного конфликта бороться с РФ до победного конца хотела большая часть населения страны, то после провального контрнаступления ВСУ и успехов российской армии в последние месяцы ситуация кардинально переменилась. Так, согласно опросу КМИС, на юге и востоке страны более 45% жителей выступают за прекращение боевых действий без возврата захваченных территорий, при условии, что Запад предоставит гарантии безопасности Украины. Причем, число сторонников продолжать борьбу с РФ сокращается даже в далеких от фронта областях: в центре Украины за продолжение боевых действий выступают 65% граждан, а на западе — 64%", - сообщил 15 декабря популярный в стране телеграм-канал "Резидент".В публикации канала отмечалось, что для ОП это довольно удобно для заморозки конфликта."Спикеры власти вполне могут начать "качать" ситуацию в сторону отказа от "ватного" Донбасса, и неподконтрольных территорий на юге и востоке Украины, обещая обществу вступление в НАТО и Евросоюз. Примечательно, что нечто подобное ранее заявлял начальник штаба НАТО Стиан Йенссен, говоривший, что Украина сможет получить членство в НАТО, если перестанет претендовать на территории, находящиеся под контролем России (примерно о том же говорил и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен). То есть, для Украины победой в военном конфликте будет считаться далеко не быстрая, а по мнению ряда политологов и западных чиновников, и вовсе "призрачная", перспектива интеграции в западное сообщество. Правда, для Офиса президента есть большой риск, что заплаченная цена (а это сотни тысяч жизней) за вхождение в НАТО и ЕС будет оценена обществом, как приемлемая", - указывалось в публикации.В то же время канал указывал, что учитывая снижение финансовой военной помощи от Запада, в Офисе президента, вероятно, будут готовы пойти на такой риск.* - запрещённая в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html

https://ukraina.ru/20231215/1052150298.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники