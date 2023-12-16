Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности - 16.12.2023 Украина.ру
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Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности
Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности - 16.12.2023 Украина.ру
Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об унизительном приёме в Вашингтоне в 2014 году, когда Венгрии навязывали угодные демократической администрации США реформы. Об этом рассказал в интервью порталу Mandiner
2023-12-16T07:01
2023-12-16T07:01
новости
венгрия
петер сийярто
сша
виктория нуланд
демократическая партия
дональд трамп
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"В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра [Венгрии Орбана] не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", - рассказал Сийярто.По его словам, в документе было написано, "как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное", что относится к решениям, принимаемым парламентом. На это я сказал, что так не пойдёт, и начиная с этого момента, "стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами"."Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет", - привёл Сийярто слова Нуланд.Глава МИД Венгрии подчеркнул, что республиканская администрация США всегда вела себя "прямо противоположно"."С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это, очевидно, не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра", - подчеркнул Сийярто.
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новости, венгрия, петер сийярто, сша, виктория нуланд, демократическая партия, дональд трамп
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, США, Виктория Нуланд, Демократическая партия, Дональд Трамп

Сийярто рассказал об унизительном приёме в США девятилетней давности

07:01 16.12.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил об унизительном приёме в Вашингтоне в 2014 году, когда Венгрии навязывали угодные демократической администрации США реформы. Об этом рассказал в интервью порталу Mandiner
"В сентябре 2014 года я как раз стал министром иностранных дел и, конечно же, поехал в Вашингтон, где мне дали понять, что если премьер-министра [Венгрии Орбана] не приняли в Белом доме, то и меня не примет министр иностранных дел... И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замминистра, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц", - рассказал Сийярто.
По его словам, в документе было написано, "как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила и тому подобное", что относится к решениям, принимаемым парламентом. На это я сказал, что так не пойдёт, и начиная с этого момента, "стало понятно, что демократы не готовы ни к какому сотрудничеству с нами".
"Господин министр, ситуация следующая: если вы будете готовы соответствовать этим критериям, то мы сможем разговаривать о развитии двусторонних отношений, а если нет, то нет", - привёл Сийярто слова Нуланд.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что республиканская администрация США всегда вела себя "прямо противоположно".
"С республиканцами мы всегда сохраняли корректные, уравновешенные отношения, основанные на взаимном уважении. И это, очевидно, не нравится демократам. Им не нравится, что Дональд Трамп регулярно в качестве положительного примера ссылается на венгерского премьер-министра", - подчеркнул Сийярто.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
04:57
Глава МИД Венгрии обвинил посла США в переходе "красной линией"Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал обвинения венгерских властей в антисемитизме со стороны посла США в стране Дэвида Прессмана переходом "красной линии". Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости
 
НовостиВенгрияПетер СийяртоСШАВиктория НуландДемократическая партияДональд Трамп
 
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