Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета - 16.12.2023 Украина.ру
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Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета - 16.12.2023 Украина.ру
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух не вставших на воинский учёт мужчин, являющихся выходцами из ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону
2023-12-16T06:38
2023-12-16T06:38
новости
россия
мигранты
гражданство
военкомат
депортация
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Молодые люди в возрасте 21 и 24 года должны были в течение двух недель явиться в военкомат для регистрации. Однако выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".Решение о лишении нарушителей гражданства РФ было принято региональными управлениями МВД и ФСБ в рамках операции "Нелегальный мигрант"."Исходя из этого по инициативе областного Главка МВД, управления ФСБ и Военного комиссариата региона подано исковое заявление в Центральный суд Челябинска, который принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда", - говорится в сообщении.В случае отказа добровольно покинуть Россию молодые люди будут депортированы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, мигранты, гражданство, военкомат, депортация
Новости, Россия, мигранты, гражданство, военкомат, депортация

Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета

06:38 16.12.2023
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух не вставших на воинский учёт мужчин, являющихся выходцами из ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону
Молодые люди в возрасте 21 и 24 года должны были в течение двух недель явиться в военкомат для регистрации. Однако выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".
Решение о лишении нарушителей гражданства РФ было принято региональными управлениями МВД и ФСБ в рамках операции "Нелегальный мигрант".
"Исходя из этого по инициативе областного Главка МВД, управления ФСБ и Военного комиссариата региона подано исковое заявление в Центральный суд Челябинска, который принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда", - говорится в сообщении.
В случае отказа добровольно покинуть Россию молодые люди будут депортированы.
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