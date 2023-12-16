https://ukraina.ru/20231216/1052169965.html

Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета

Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета - 16.12.2023 Украина.ру

Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета

Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух не вставших на воинский учёт мужчин, являющихся выходцами из ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону

2023-12-16T06:38

2023-12-16T06:38

2023-12-16T06:38

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россия

мигранты

гражданство

военкомат

депортация

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Молодые люди в возрасте 21 и 24 года должны были в течение двух недель явиться в военкомат для регистрации. Однако выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".Решение о лишении нарушителей гражданства РФ было принято региональными управлениями МВД и ФСБ в рамках операции "Нелегальный мигрант"."Исходя из этого по инициативе областного Главка МВД, управления ФСБ и Военного комиссариата региона подано исковое заявление в Центральный суд Челябинска, который принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда", - говорится в сообщении.В случае отказа добровольно покинуть Россию молодые люди будут депортированы.

https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html

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новости, россия, мигранты, гражданство, военкомат, депортация