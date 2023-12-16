https://ukraina.ru/20231216/1052169965.html
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета - 16.12.2023 Украина.ру
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух не вставших на воинский учёт мужчин, являющихся выходцами из ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону
2023-12-16T06:38
2023-12-16T06:38
2023-12-16T06:38
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россия
мигранты
гражданство
военкомат
депортация
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Молодые люди в возрасте 21 и 24 года должны были в течение двух недель явиться в военкомат для регистрации. Однако выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".Решение о лишении нарушителей гражданства РФ было принято региональными управлениями МВД и ФСБ в рамках операции "Нелегальный мигрант"."Исходя из этого по инициативе областного Главка МВД, управления ФСБ и Военного комиссариата региона подано исковое заявление в Центральный суд Челябинска, который принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда", - говорится в сообщении.В случае отказа добровольно покинуть Россию молодые люди будут депортированы.
https://ukraina.ru/20231214/1052119725.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мигранты, гражданство, военкомат, депортация
Новости, Россия, мигранты, гражданство, военкомат, депортация
Мигрантов впервые лишили гражданства России за уклонение от воинского учета
Суд в Челябинске лишил приобретённого гражданства России двух не вставших на воинский учёт мужчин, являющихся выходцами из ближнего зарубежья. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону
Молодые люди в возрасте 21 и 24 года должны были в течение двух недель явиться в военкомат для регистрации. Однако выяснилось, что при подаче заявления на приобретение гражданства РФ "молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность".
Решение о лишении нарушителей гражданства РФ было принято региональными управлениями МВД и ФСБ в рамках операции "Нелегальный мигрант".
"Исходя из этого по инициативе областного Главка МВД, управления ФСБ и Военного комиссариата региона подано исковое заявление в Центральный суд Челябинска, который принял решение о прекращении в отношении молодых людей российского гражданства. Затем уже Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений приговор районного суда", - говорится в сообщении.
В случае отказа добровольно покинуть Россию молодые люди будут депортированы.